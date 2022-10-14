3 судна з 84 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси
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14 жовтня з портів Великої Одеси вийшли в рейс три судна з українською агропродукцією. Вони направляються до споживачів в Африці та Азії
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед них балкери SUPER ARSENAL, який доставить 27,5 тис. тонн кукурудзи до Тунісу, та SEA LUCK, який доставить 13,5 тис. тонн пшениці до Алжиру", - йдеться в повідомленні.
З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7,4 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 334 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
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Бо "велика Одеса" це назва агломерації що влючає в себе Одесу з передмістям: Чорноморськом і Південним + Аккерман. І в кожному з цих міст є порт. От щоб довго не перераховувати ці 4 порти пишуть узагальнено - порти "великої Одеси"
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