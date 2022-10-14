УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15743 відвідувача онлайн
Новини Економіка
398 11
металургія (319) Державна митна служба (160)

Експорт металургійної продукції з початку року впав на 70%, - Державна митна служба

Новини Цензор.НЕТ Економіка

металургія

Українські металурги у січні-вересні 2022 року продали за кордон 5,2 млн т сталевої продукції: експорт металургійної сировини за 9 місяців 2022-го впав на 58,9%, прокату – на 66,1%, а напівфабрикатів – на 68,9% р./р. У грошовому виразі експорт за цей період упав на 61,6% – до $3,97 млрд.

Про це свідчать дані Державної митної служби, передає Цензор.НЕТ.

Для порівняння: за підсумками 2021 року дохід від експорту чорних металів склав $13,96 млрд.

У структурі експорту чорних металів за 9 місяців 2022 року частка напівфабрикатів становила 32,1%, металургійної сировини (чавун, феросплави, брухт) – 27,1%, сталевого прокату – 40,8%.

Як відомо, після російського вторгнення в Україну експорт чорних металів різко скоротився через блокаду портів, логістичні проблеми, а також знищення великих меткомбінатів у Маріуполі – "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча. Зараз українські металурги активно шукають нові шляхи експорту продукції, але відвантаження можна здійснювати переважно до Європи, оскільки більшість світових ринків закриті для України через недоступність портів.

Раніше в ОП "Укрметалургпром" заявили, що ГМК України переживає найтяжчі часи за всю історію незалежності: ціни на металопродукцію у світі впали на третину, а послуги з доставки зросли на 70%-141%. Це робить українську продукцію неконкурентною на зовнішніх ринках, і змушує підприємства зупиняти роботу. Без допомоги держави Україна втратить ГМК, а відповідно – 33% експорту, 10% ВВП та півмільйона робочих місць.

Читайте: Розблокування портів для експорту металу посилить економіку і дасть шанс вижити металургії, - АрселорМіталл

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну понятное дело почему мутная служба так переживает. Это ж и доходы у них сократились на 70%
показати весь коментар
14.10.2022 14:21 Відповісти
тому збіжжя пхають..компенсувати "доходи" треба
показати весь коментар
14.10.2022 14:24 Відповісти
посмотрим, что будет после окончания ноября. Ведь если экспорт зерновых станет, будут проблемы с наполнением бюджета
показати весь коментар
16.10.2022 22:19 Відповісти
Солов'їні гівномети пророчать й Німеччині й іншим західни країнам падіння металургії на базі цін на енергію . У них надія на Індію та її потужну металургію на дешевому газі рашистів
показати весь коментар
14.10.2022 14:21 Відповісти
Ахметка збідніє
показати весь коментар
14.10.2022 14:26 Відповісти
А Україна розбагатіє?! Працівники заводів, бюджети, фонди, валютна виручка?
Скільки ж тут дурників пасеться!
показати весь коментар
14.10.2022 14:50 Відповісти
У нашому випадку через корупціонерів країна не ставала багатшою й у мирний час.
показати весь коментар
14.10.2022 17:41 Відповісти
главное чтобы после окончания войны все это не вернулось опять. ведь «Кому война, а кому - мать родная»
показати весь коментар
16.10.2022 22:17 Відповісти
Ахмєтов мабуть лікті кусає, адже в 2014 міг зупинити ******** орків запросто. ... Ось чому гроші мають бути у розумних і чесних а не у тупих бандитів...
показати весь коментар
14.10.2022 14:53 Відповісти
вы действительно верите, что в силах Ахметова было остановить Путина в 2014? Неадекват путин понимает только аргументы силы и когда получает по зубам
показати весь коментар
16.10.2022 22:15 Відповісти
В той час ахмєтов там був "богом" і без його відома ніякий стрєлков нічого на Донбасі зробити не міг.
показати весь коментар
16.10.2022 22:31 Відповісти
 
 