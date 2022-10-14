Експорт металургійної продукції з початку року впав на 70%, - Державна митна служба

Українські металурги у січні-вересні 2022 року продали за кордон 5,2 млн т сталевої продукції: експорт металургійної сировини за 9 місяців 2022-го впав на 58,9%, прокату – на 66,1%, а напівфабрикатів – на 68,9% р./р. У грошовому виразі експорт за цей період упав на 61,6% – до $3,97 млрд.

Про це свідчать дані Державної митної служби, передає Цензор.НЕТ.

Для порівняння: за підсумками 2021 року дохід від експорту чорних металів склав $13,96 млрд.

У структурі експорту чорних металів за 9 місяців 2022 року частка напівфабрикатів становила 32,1%, металургійної сировини (чавун, феросплави, брухт) – 27,1%, сталевого прокату – 40,8%.

Як відомо, після російського вторгнення в Україну експорт чорних металів різко скоротився через блокаду портів, логістичні проблеми, а також знищення великих меткомбінатів у Маріуполі – "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча. Зараз українські металурги активно шукають нові шляхи експорту продукції, але відвантаження можна здійснювати переважно до Європи, оскільки більшість світових ринків закриті для України через недоступність портів.

Раніше в ОП "Укрметалургпром" заявили, що ГМК України переживає найтяжчі часи за всю історію незалежності: ціни на металопродукцію у світі впали на третину, а послуги з доставки зросли на 70%-141%. Це робить українську продукцію неконкурентною на зовнішніх ринках, і змушує підприємства зупиняти роботу. Без допомоги держави Україна втратить ГМК, а відповідно – 33% експорту, 10% ВВП та півмільйона робочих місць.

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