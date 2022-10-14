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арешт (1626) вибух (3766) війна (56882) Крим (12747) Керченський міст (363)

В окупованому Криму арештували п’ятьох обвинувачених у справі про вибух на Кримському мосту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,кримський,міст

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя в анексованому Криму відправив до СІЗО п’ятьох фігурантів кримінальної справи щодо вибуху на Керченському мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Крим. Реалії" з посиланням на російські джерела.

Адвокати двох фігурантів підтвердили  арешт, але відмовилися коментувати подробиці справи. "Інтерфакс" з посиланням на своє джерело повідомляє, що йдеться про Артема Азатьяна, Георгія Азатьяна, Романа Соломка, Володимира Злобу та Артура Терчаняна.

Зазначається, що вони залишаться під арештом до 8 грудня.

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Нагадаємо, ФСБ Росії та Слідчий комітет РФ заявили, що організатором теракту на Кримському мості начебто були Головне управління розвідки міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. Затримано 5 громадян Росії, 3 громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту. 
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Топ коментарі
+3
Армяне-терористы.
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14.10.2022 14:27
+3
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14.10.2022 14:45
+2
Пашиняну должно быть стыдна нож ***** не то что в спину, а в глаз , в который все хотят заглянуть
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14.10.2022 14:29
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Армяне-терористы.
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14.10.2022 14:27 Відповісти
Пашиняну должно быть стыдна нож ***** не то что в спину, а в глаз , в который все хотят заглянуть
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14.10.2022 14:29 Відповісти
просто путін-***** хоче, що б Єрєван поскоріше з ОДКБ вибіг)
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14.10.2022 14:46 Відповісти
Звучит как анекдот😁
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14.10.2022 15:12 Відповісти
Не армяни, а буданов з 95 кварталу. 95 квартал підірвав, скоро будуть медалі
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14.10.2022 16:42 Відповісти
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14.10.2022 14:45 Відповісти
А вірмени ж тут що поганого Росії зробили? Товариш писав з Криму - перші стукачі були до ФСБ Мова не йде про всю націю... але в процентному співвідношенні ця національна меншина була "впереди планети всей" "Розбиралися" в основному з татарами!
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14.10.2022 14:52 Відповісти
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14.10.2022 15:27 Відповісти
бомжів наловили ))))
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14.10.2022 16:36 Відповісти
Так обстрел Украины устроили не за мост ?
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14.10.2022 21:09 Відповісти
 
 