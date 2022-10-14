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27 окупантів покинули свої позиції поблизу Кремінної. 22 військових заарештували, а 5 відправили назад, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поблизу Кремінної на Луганщині 27 російських окупантів залишили передові позиції.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Передові підрозділи 488-го мотострілецького полку (в/ч 12721, ППД - м. клинці, брянської області) 144-ї мотострілецької дивізії рф намагаються тримати лінію окупації в районі Кремінної Луганської області.
Та лише за дві доби, 11-12 жовтня, передові позиції залишили 27 військовослужбовців, які склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування", - розповів він.
За словами Гайдая, після "співбесід з елементами пресингу" 22 з них заарештували й кинули під варту, а 5 - повернулися на позиції, бо командуванню вдалося їх залякати.
Топ коментарі
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.10.2022 14:27
+8 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.10.2022 14:32
+7 Dima L
показати весь коментар14.10.2022 14:38
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А зеків не птрібно вбивати , бо вони вже наказані 😡
«Они могут превратиться в элитных бойцов за месяц, если смогут получить опыт. Мы не знаем. У нас тоже не было опыта, когда мы начинали», - сказал «Зевс».
Надо выработать новую тактику для них!
Типа забрасывать с помощью дронов какие-то игрушки с записанными автоматными очередями и включать их ночью.
Пусть оккупанты по ночам вместо сна сидят в окопах и отстреливаются.