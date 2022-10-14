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27 окупантів покинули свої позиції поблизу Кремінної. 22 військових заарештували, а 5 відправили назад, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Поблизу Кремінної на Луганщині 27 російських окупантів залишили передові позиції.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Передові підрозділи 488-го мотострілецького полку (в/ч 12721, ППД - м. клинці, брянської області) 144-ї мотострілецької дивізії рф намагаються тримати лінію окупації в районі Кремінної Луганської області.

Та лише за дві доби, 11-12 жовтня, передові позиції залишили 27 військовослужбовців, які склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування", - розповів він.

За словами Гайдая, після "співбесід з елементами пресингу" 22 з них заарештували й кинули під варту, а 5 - повернулися на позиції, бо командуванню вдалося їх залякати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Лисичанську росіяни навіть не намагаються організувати нормальний освітній процес

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Расстрелять нахер. Два раза
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14.10.2022 14:27
+8
ВСУ меньше работы будет, так что пусть лучше расстреливают, и желательно кадыровцы, что бы чаша ненависти между руснёй и чичёнцами еще больше наливалась
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14.10.2022 14:32
+7
Скоро будуть дітей та дружин ваньок в заручники брати для мотивації
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14.10.2022 14:38
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Расстрелять нахер. Два раза
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14.10.2022 14:27 Відповісти
навпаки. поширити серед зброду рф-ії як передовий досвід.
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14.10.2022 14:30 Відповісти
ВСУ меньше работы будет, так что пусть лучше расстреливают, и желательно кадыровцы, что бы чаша ненависти между руснёй и чичёнцами еще больше наливалась
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14.10.2022 14:32 Відповісти
"колего, чого ми сперечаємся?! відріжемо обидві!" (тм)
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14.10.2022 14:36 Відповісти
Як це ***** арештували -- в руках шмаисери .
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14.10.2022 14:30 Відповісти
За їхньою згодою. Був вибір, арешт або назад на позиції. П'ятеро вернулись назад.
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14.10.2022 15:46 Відповісти
У зк з'явився хороший шанс звільнитись - покинути поле бою і здатись або втекти десь в днр, лнр.
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14.10.2022 14:30 Відповісти
Лучше пусть в крым бегут, а там грабят, насилуют и убивают местное население. Ведь харчеваться то нужно где-то!!!
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14.10.2022 14:33 Відповісти
В Криму є украінці і кримські татари 😠
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14.10.2022 14:35 Відповісти
А шо ж эти крынские татары такие хитрожопые, шо за 8 лет не удосужились создать какое-никакое партизанское движение, но их должны освободить украинские воины ценой собственных жизней? А украинцы нормальные давно уже выехали, а те кто не выехал оскотинились до уровня кацапов, как это было в лугандонии. Это чисто мое мнение и я не хочу об этом спорить
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14.10.2022 14:47 Відповісти
В рашинських в'язницях, так як і в наших, є багато таких, що сидять майже ні за що, бо бідні і нема за що відкупитись, але я ніяк не оправдую те, що вони прийшли як загарбники, але може вони й надіялись на те, що тут буде легко втекти і не сидіти роки в параші
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14.10.2022 14:38 Відповісти
Пгевгатим імперіалистическую вайну в ггажданскую...
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14.10.2022 14:32 Відповісти
Розстріляти потрібно путлєра і його терористичну челядь , яка колошматить весь світ ядерною війною , а украінців намагаються знищити , як націю !
А зеків не птрібно вбивати , бо вони вже наказані 😡
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14.10.2022 14:33 Відповісти
так можливо...то мясо кинули на передову...АЛЕ працюють штаби підготовки...поки мясо дохне на передовій ...за цей час сколочують і відбирають, і підготовлюють більш боєздатних та вмотивованих...і невідомо скільки їх наберуть тисяч, бо могілізація по всій рашці йде і в необмежених кількостях...мясо кидають для вимотування зусиль ЗСУ а потім будуть кидати після двох- трьох місячних навчань і підготовки навчених
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14.10.2022 14:36 Відповісти
100%
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14.10.2022 14:40 Відповісти
ось як підтвердження моїх слів..стаття «Зеркало недели. Украины».
«Они могут превратиться в элитных бойцов за месяц, если смогут получить опыт. Мы не знаем. У нас тоже не было опыта, когда мы начинали», - сказал «Зевс».
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14.10.2022 17:41 Відповісти
Скоро будуть дітей та дружин ваньок в заручники брати для мотивації
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14.10.2022 14:38 Відповісти
Кого вы слушаете?! Этот ***** из зелешапито еще в сентябре Кременную дважды языком взял.. рассказывал, что там поднят украинский флаг и орки сбежали... ******** Гайдай из женского батальона люси арестовича.
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14.10.2022 14:48 Відповісти
Ты хоть писать правильно научись, ватник безмозглый из клана рашистского стада.
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14.10.2022 14:55 Відповісти
Иди лесом калиграф-полиграфович шарикофф-арестович.. у тебя тролль видно одна извилина и то там куда богдан яременко все попасть пытается..
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14.10.2022 17:07 Відповісти
Гайдай ще той сказочнік. Щоденно з салону авто в Дніпрі вкидує інформацію, як росіяни і чмобіки тікають, які вони деморалізовані, не хочуть воювати, лікарні Старобільська забиті пораненими мобіками і т.д. і т.п. А насправді росіяни збудували потужну лінію оборони в районах Золотого, Гірського, Попасної, Лисичанська і на лінії Кремінна-Сватове, і збираються там тримати оборону і зимувати. Ще й на півночі Луганщини, перекинули під Нижню Дуванку мотострілецьку бригаду, щоб не дати ЗСУ обійти Сватове з півночі...😡😡😡
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14.10.2022 15:35 Відповісти
А чи не хоче пан Гайдай нам,по секрету,розповісти звідки він черпає інфу?Там де й мер Мелітополя Федоров?
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14.10.2022 16:35 Відповісти
Сообщают, что у некоторых российских солдат сдают нервы: стреляют из-за малейшего шороха.
Надо выработать новую тактику для них!
Типа забрасывать с помощью дронов какие-то игрушки с записанными автоматными очередями и включать их ночью.
Пусть оккупанты по ночам вместо сна сидят в окопах и отстреливаются.
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14.10.2022 23:37 Відповісти
 
 