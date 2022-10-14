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Новини За кордоном Мобілізація в РФ
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Держдума (672) москва (1103) росія (47327) мобілізація (1503)

Москва гнилою виявилася. Мізерний план мобілізації виконали на 50%, а багато хто виїхав, - Держдума РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

москва,мобілізація

У Держдумі назвали провокацією роздачу повісток біля метро та засудили темпи мобілізації у Москві.

Про це в інтерв'ю виданню "Подъём" заявив член комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Це мають роздавати офіційно з військкомату тим людям, які служили та мають військово-облікову спеціальність. Але Москва, хоч їй і видали мізерний план, виконала на 50%. Отака вона у нас гнила виявилася. Але так не повинно бути, це ніби спеціально роблять, щоби паніку посіяти. Із Москви і так багато людей виїхало за кордон. Москва в цьому плані не на краще відрізняється. Але біля метро роздавати повістки ніхто не повинен. Як вони визначать, що то за людина? Це ж смішно", - сказав російський депутат.

Водночас Соболєв зазначив, що "в принципі в Росії з мобілізацією все нормально" і в Москві "є райони, які на 200% виконали план, там багато добровольців".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
є райони, які на 200% виконали план, там багато добровольців
Это там где жрать совсем нечего
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14.10.2022 14:37
+22
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14.10.2022 14:43
+20
Так там одни хачи в маскве в основном, они ж не дураки умирать, пусть лучше всякие либерасты интилигенты с балотнай едут, вот и провалилась мобилизация
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14.10.2022 14:37
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14.10.2022 14:35 Відповісти
є райони, які на 200% виконали план, там багато добровольців
Это там где жрать совсем нечего
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14.10.2022 14:37 Відповісти
Ага. Це там де "руzкій мір" побєділ окончатєльно і ... бєзповоротно.
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14.10.2022 14:41 Відповісти
Это они в ночлежку нелегалов попали. Спросили у местных Ровшанов и Джамшутов -- деньги хочешь? После чего дали подписать бумажку на непонятном языке
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14.10.2022 15:15 Відповісти
Ну сала ж дають по 1 кг, вот оні і купілісь...
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14.10.2022 15:34 Відповісти
Так там одни хачи в маскве в основном, они ж не дураки умирать, пусть лучше всякие либерасты интилигенты с балотнай едут, вот и провалилась мобилизация
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14.10.2022 14:37 Відповісти
Ого, як з тебе кацапізм поліз! https://www.youtube.com/watch?v=mvam-lU5H_c Лікуйся, а то можеш помилково (чи не помилково?) під роздачу потрапити.
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14.10.2022 17:27 Відповісти
Соболєв , тобі кранти
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14.10.2022 14:37 Відповісти
мАсква "на таксомоторах в кафешантаньі", на набережній Сени.
Ліміта і нацмєни - план мобілізації виконувати. На 200%.
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14.10.2022 14:39 Відповісти
Яка провокація роздача повісток у метро та трамваях це те що ви самі розганяли на своїх пропагандонських каналах і як бачимо вона добре зайшла адресату))
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14.10.2022 14:41 Відповісти
Рвуця в біи -- за що хочете битися -- росіянє .
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14.10.2022 14:42 Відповісти
я от і кажу.
то мясо кинули на передову...АЛЕ працюють штаби підготовки...поки мясо дохне на передовій ...за цей час сколочують і відбирають, і підготовлюють більш боєздатних та вмотивованих...і невідомо скільки їх наберуть тисяч, бо могілізація по всій рашці йде і в необмежених кількостях...мясо кидають для вимотування зусиль ЗСУ а потім будуть кидати після двох- трьох місячних навчань і підготовки навчених
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14.10.2022 14:42 Відповісти
гонете?? там тільки м'ясо і є..в них тільки ракети, нормальної для солдат зброї з їх складів калаші - а в них мосінки..в них підготовки нуль..та й одягу й жратви немає
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14.10.2022 14:46 Відповісти
Ви надто оптимістичні
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14.10.2022 14:51 Відповісти
куди ж без оптимізму)
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14.10.2022 16:09 Відповісти
Хто і як їх буде готувати? Такі самі виродки та нікчеми. Досить вже цю маячню нести.
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14.10.2022 15:10 Відповісти
нехай свій гітлерюгент мобілізують..
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14.10.2022 14:42 Відповісти
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14.10.2022 14:43 Відповісти
Вот в этом и заключается тот самый "русский дух". Под пивасик по телеку про победы и обливание говном Украины это одно, а идти воевать так нет. Лучше 9 мая очередной раз немцев победить, набухаться и под лавкой заснуть...
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14.10.2022 14:43 Відповісти
у метро провокация а в госдуре точно нужно раздавать повестки. брони у них же нет.
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14.10.2022 14:43 Відповісти
Нічого дивного. Уся росія гнила, а москва, як столиця цього гною, має бути лідеркою
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14.10.2022 14:44 Відповісти
А то что москва гнилая - это и так давно всем известно )))
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14.10.2022 14:44 Відповісти
Але Москва, хоч їй і видали мізерний план, виконала на 50%.
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С колоний выгребают всех с мужскими половыми признаками, а метрополию не трогают. Так, для вида забрали пару дегенератов. Вот бы у Украины появилось дальнобойное оружие, чтобы дотянуться до москвыпитера. Шороху было бы мама не горюй. Тогда бы кацапы обосрались по крупному.
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14.10.2022 14:45 Відповісти
Цей Соболєв часом не родич дружини Бігуса ?
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14.10.2022 14:46 Відповісти
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14.10.2022 14:47 Відповісти
Тем не менее, москвичи и питерцы больше всего поддерживают Украину судя по демонстрациям и задержаниям
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14.10.2022 14:49 Відповісти
Москвича за кілограм сала не купиш))
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14.10.2022 14:50 Відповісти
Чьто-чьто? "Виявилася"? Ви, расєянчєгі, геть нічого про свої хащі не знаєте - мацква у буквальному перекладі з вашого раднова ізика це "гнила вода". Тож гнилою вона не виявилася, вона такою з самого початку була, бо як назвеш...
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14.10.2022 14:59 Відповісти
у москалів є чудовий вихід - мобілізувати самих ідейних. Ну там всіх єдиноросів, пропагандонів, шо требують шоб у Львові ні світла ні води не було. І ці бойові пі... расєянє точно покажуть, як треба унічтожать нацистов. Вони ж дрочуть на велікую атєчєствєнную. Ну так хай повторять: райком закрит - всє ушлі на фронт.
Навального обов'язково призвать для захисту небутерброда. А то сидить там у камері і ніякий пригожин його чомусь не посилає могилізуватися.
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14.10.2022 15:10 Відповісти
А в начале войны их пропагандоны пели что-такое про Украину! При этом радовались и хлопали в ладоши! Карма она такая
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14.10.2022 15:16 Відповісти
А навіщо це нам взагалі?
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14.10.2022 15:33 Відповісти
Ну так риба ж гніє з голови. Вона й була гнилою.
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14.10.2022 15:49 Відповісти
А-ха-ха! Как обычно - "ихтамнет"... А облавы у метро на Москве проводит СБУ совместно с ЗСУ Кстати - хорошая идея! Интересно, если москвичам повестки будут раздавать в ЗСУ - то записавшихся будет в разы больше, чем в ВСРФ
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14.10.2022 16:17 Відповісти
забавно , их на убой как скот уже возле метро собирают , а они до сих пор в скотоводов верят , дебилы , ну просто конченное быдло , в Украине уже давно бы снесли кремль по кирпичикам , и передушили этих скотоводов , это до какой же степени нужно быть задураченным и зашуганным ..........просто пи;дец .
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14.10.2022 16:26 Відповісти
Так москвичи и не собиралиьс в окопы идти. Это удел мохоснрансков разных, кто за белую ладу, кто за барана )))
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14.10.2022 17:10 Відповісти
мобилизация на россии
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15.10.2022 01:45 Відповісти
 
 