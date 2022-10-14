Москва гнилою виявилася. Мізерний план мобілізації виконали на 50%, а багато хто виїхав, - Держдума РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Держдумі назвали провокацією роздачу повісток біля метро та засудили темпи мобілізації у Москві.
Про це в інтерв'ю виданню "Подъём" заявив член комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.
"Це мають роздавати офіційно з військкомату тим людям, які служили та мають військово-облікову спеціальність. Але Москва, хоч їй і видали мізерний план, виконала на 50%. Отака вона у нас гнила виявилася. Але так не повинно бути, це ніби спеціально роблять, щоби паніку посіяти. Із Москви і так багато людей виїхало за кордон. Москва в цьому плані не на краще відрізняється. Але біля метро роздавати повістки ніхто не повинен. Як вони визначать, що то за людина? Це ж смішно", - сказав російський депутат.
Водночас Соболєв зазначив, що "в принципі в Росії з мобілізацією все нормально" і в Москві "є райони, які на 200% виконали план, там багато добровольців".
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Это там где жрать совсем нечего
Ліміта і нацмєни - план мобілізації виконувати. На 200%.
то мясо кинули на передову...АЛЕ працюють штаби підготовки...поки мясо дохне на передовій ...за цей час сколочують і відбирають, і підготовлюють більш боєздатних та вмотивованих...і невідомо скільки їх наберуть тисяч, бо могілізація по всій рашці йде і в необмежених кількостях...мясо кидають для вимотування зусиль ЗСУ а потім будуть кидати після двох- трьох місячних навчань і підготовки навчених
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С колоний выгребают всех с мужскими половыми признаками, а метрополию не трогают. Так, для вида забрали пару дегенератов. Вот бы у Украины появилось дальнобойное оружие, чтобы дотянуться до москвыпитера. Шороху было бы мама не горюй. Тогда бы кацапы обосрались по крупному.
Навального обов'язково призвать для захисту небутерброда. А то сидить там у камері і ніякий пригожин його чомусь не посилає могилізуватися.