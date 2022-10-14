Лукашенко про атаку РФ на Україну 10 жовтня: "Росія завдала високоточною зброєю удари по Україні у відповідь на Кримський міст"

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що масштабна атака РФ на Україну 10 жовтня - це відповідь на руйнування Кримського мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лукашенко сказав під час інтерв'ю американському телеканалу NBC, повідомляє білоруське видання "Белта".

"Декілька днів тому, коли Росія завдала високоточною зброєю удари по Україні у відповідь на Кримський міст, ви помітили, що це сила і дуже поважна. Але це ще не все Росія має найбільш сучасними видами зброї і не треба ядерна зброя. Росія впорається і без ядерної зброї. Але постає питання, кому це вигідно?", - сказав він.

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