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Лукашенко про атаку РФ на Україну 10 жовтня: "Росія завдала високоточною зброєю удари по Україні у відповідь на Кримський міст"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що масштабна атака РФ на Україну 10 жовтня - це відповідь на руйнування Кримського мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лукашенко сказав під час інтерв'ю американському телеканалу NBC, повідомляє білоруське видання "Белта".

 "Декілька днів тому, коли Росія завдала високоточною зброєю удари по Україні у відповідь на Кримський міст, ви помітили, що це сила і дуже поважна. Але це ще не все Росія має найбільш сучасними видами зброї і не треба ядерна зброя. Росія впорається і без ядерної зброї. Але постає питання, кому це вигідно?", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко підтвердив запровадження у Білорусі режиму "контртерористичної операції". ВIДЕО
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Топ коментарі
+32
Хочеш, ***** усатый, мы нанесем высокоточный удар например по мозыревскому НПЗ?
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14.10.2022 14:55
+18
Російська армія - найшвидша у світі. ЗСУ її вже другий місяць наздогнати не можуть.
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14.10.2022 14:55
+14
Мразь
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14.10.2022 14:55
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Хочеш, ***** усатый, мы нанесем высокоточный удар например по мозыревскому НПЗ?
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14.10.2022 14:55 Відповісти
было бы неплохо вообще-то у усатого там доля нехилая
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14.10.2022 14:56 Відповісти
По его выводку надо наносить. По Коленьке. Что бы на Свете Божьем и память о них стёрлась вместе с их вонью.
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14.10.2022 15:20 Відповісти
Та он там стоко марух ******** в свое время, что бастардов у него вагон и маленькая тележка
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14.10.2022 15:25 Відповісти
Это их проблемы. Шлюх этих. А выводок надо под корень. На безропотный скот населяющий эту помойку надежды нет. А вот на белорусов из полка им. К. Калиновского можно эту задачу возложить, когда они зайдут туда для восстановления своего дома превращённого с скотный двор совкодрочерным скотом.
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14.10.2022 15:30 Відповісти
Хоче, хоче. Сам ось каже, що у відповідь це нормально.
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14.10.2022 16:39 Відповісти
Мразь
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14.10.2022 14:55 Відповісти
Почему он мразь? Мрази, тупые, совкодрочерные, его себе в президенты выбирали более 25 лет. А он просто циничный мудак воспользовавшийся тупостью своего населения.
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14.10.2022 15:21 Відповісти
Щось забагато уваги до цієї гнилої бульби..
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14.10.2022 14:55 Відповісти
Російська армія - найшвидша у світі. ЗСУ її вже другий місяць наздогнати не можуть.
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14.10.2022 14:55 Відповісти
Интересно, зачем вообще американский телеканал берёт интервью у бульбофюрера, что хотят от него услышать?
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14.10.2022 14:56 Відповісти
коли цей вусатий глист опиниться на лаві підсудних - він не зможе зізкочити завдяки своїм балачкам
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14.10.2022 14:57 Відповісти
а он как раз ничего такого и не говорит... Если послушать его бредни, то в самом худшем для него случае, - дурдом. На языке уголовников это называется "лепить горбатого". Все же ловкий колхозник, - опять ведь пропетляет =)
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14.10.2022 15:16 Відповісти
Лукашенко вже варто приспати. Як безнадійно хвору тваринку. Ну мучиться ж і мається, Далі тільки безславна смерть на лаві підсудних або з лопатою в сраці...
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14.10.2022 14:56 Відповісти
підор вусатий буде тобі і в міст і в гриву
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14.10.2022 14:56 Відповісти
как задолбал своими рассуждениями этот хитрожопый бульбопюрер !!!
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14.10.2022 15:00 Відповісти
От козел старий незнає як ще більше підлизати
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14.10.2022 15:00 Відповісти
Іхспєрт картофєльний виліз, блдь, буде показувать аткуда на бєларусь ґатовілось нападєніє...
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14.10.2022 15:00 Відповісти
Підгавкує як шавка підзаборна.
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14.10.2022 15:02 Відповісти
Знайомтесь, мудак- звичайний...
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14.10.2022 15:02 Відповісти
Как же тебя ***** усаты скоро будут на куски рвать. А потом тебя по ветру пустят чтобы и могилы твоей мразь ты античеловеческая никто не нашел
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14.10.2022 15:02 Відповісти
Высокоточным оружием по гражданским объектам и жилым домам , так это терроризм , а ты упырь пособник террористов Наговорил на пожизненное или повешенье
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14.10.2022 15:03 Відповісти
Ми тобі ще покажемо що таке високоточні удари, якщо кримський міст тебе не вразив яскравим видовищем,старий підераст.
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14.10.2022 15:03 Відповісти
Спаянниє однои цепью -- іде до кінця .
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14.10.2022 15:04 Відповісти
і кінець в них буде один на двох з путлером , неминучий.
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14.10.2022 15:05 Відповісти
ти, ****, підар старий, як і твоє кончене *****
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14.10.2022 15:05 Відповісти
Така ************ зброя, що мабуть і в Африці її більше купувати не будуть
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14.10.2022 15:08 Відповісти
Висеть тебе, лысая ****, ногами вверх. Аля Муссолини
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14.10.2022 15:09 Відповісти
Як "дивно" "ожив" бульбафюрер... до Путіна тобі дранник, як раком до місяця. От, хто дійсно клоун))
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14.10.2022 15:10 Відповісти
Яка же вона високоточна,розбили дітячий майданчик в парку спалили авто на перехресті ракетами в асфальт промазали по мосту Кличко і пару раз промазали по бізнесс центру тільки скло повилітало,це про Київ
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14.10.2022 15:14 Відповісти
Тварь фашистская!!??
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14.10.2022 15:12 Відповісти
Падаль ми тобй яйця відірвемо і в ротяку запихаємо !
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14.10.2022 15:12 Відповісти
бульбафюрер еще надеется что ***** ему поможет. надежда умирает последней.....
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14.10.2022 15:13 Відповісти
Чому NBS взагалі щось питають у цієї мразоти? Самі ж і легалізують якогось узурпатора.
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14.10.2022 15:13 Відповісти
Хотелось бы видеть эту усатую мразь с совковыми мозгами, подвешенную на центральной площади Минска. Вместе с коленькой. А коленьку за что? - Гены. Те же гены подлого мерзавца.

сейчас усатый лука начнёт вой после моего комментария: видите! Мне уже угрожают! Я покажу на карте, откуда хотели послать украинскую ДРГ, чтобы повесить законного перизедента беларуси»
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14.10.2022 15:14 Відповісти
Це ті високоточні удари ,що путлерівськи ракети падають на взльоті?То роскажи про це у Белгороді , дурень старий.
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14.10.2022 15:19 Відповісти
бульбараст ванучій, повідай яку відповідь свинособачим терористам повинна дати Україна за напад на неї? та ще повідая що ти за падаль гнійна?
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14.10.2022 15:27 Відповісти
мразь. падаль
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14.10.2022 15:35 Відповісти
Порівняв кримський міст і людські життя, мразота рашинська.
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14.10.2022 15:36 Відповісти
Просто пішов на йух,чмошник смердючий. Разом з кацапами.
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14.10.2022 15:41 Відповісти
Де карта, мразь. Фу, викликає огиду навіть на рівні підсвідомості
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14.10.2022 15:42 Відповісти
Вже скоро,десь у Європах
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14.10.2022 15:49 Відповісти
И будет таракану усатому высокоточный удар тапком
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14.10.2022 15:53 Відповісти
Шакал Табакі.
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14.10.2022 17:47 Відповісти
 
 