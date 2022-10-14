Боротьба з "колективним Заходом", "українці - вороги" та ядерні погрози: Огляд наративів роспропаганди

Війна з Росією йде не лише на передовій, ведеться вона і в інформаційному просторі, за якого російські ЗМІ не соромляться брехати, щоб досягти потрібного ефекту, спрямованого на свою аудиторію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі LB.ua.

Зокрема, газета "Комерсант" просуває ідею "тяжкості" американського засилля для країн Європи, які готові підтримати якісь "справедливі" вимоги Росії.

Так, видання наводить слова міністра фінансів Франції Брюно Ле Мера про те, що він переймається "економічним домінуванням США". Насправді міністр лише каже, що через зростання ставок Федеральної резервної системи, долар стає більш популярною валютою, що прискорює економічний розвиток США. Тобто йдеться про звичайну економічну конкуренцію, не більше.

Російське видання РБК просуває тезу, що служба в армії по мобілізації - справа правильна і навіть вигідна, не забуваючи одночасно з цим залякувати повідомленнями про те, що чекає на тих, хто виступає проти мобілізації. Не забуто і гасло про боротьбу з "колективним Заходом", яке мають зупинити росіяни, що мобілізуються, причому за свій рахунок купують собі екіпірування.

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"Газета.ру" відрізняється агресивною риторикою та постійно обіцяє "звільнення російських територій, окупованих Україною та київським режимом". Росію видання демонструє "рятівницею світу".

Водночас "Лента.ру", навпаки, намагається всіляко заспокоїти росіян, явно незадоволених мобілізацією та становищем на фронті, постійно повідомляючи, що справи на передовій йдуть непогано. А головне – Росія ще не використала маси своїх можливостей, серед яких допомога братів-слов'ян в особі Білорусі, нібито готової вступити в конфлікт, а також ядерна зброя, яка здатна "перетворити всіх на радіоактивний попіл".

"Комсомольська правда" відкрито закликає знищити Україну, називаючи удари по мирних містах якоюсь помстою за "новоросію", тобто окуповані території Донбасу, Херсонської та Запорізької областей. Також видання постійно публікує матеріали про життя на окупованих територіях, яке "налагоджується". Саму ж війну подають як неминучу перемогу Росії. Забезпечити її мають мобілізовані росіяни, натомість Європу чекає "замерзання" вже цієї зими без російського газу.

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