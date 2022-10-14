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жінки (484) ЗСУ (5772)

Понад 40 тисяч жінок проходять службу в ЗСУ, 5000 із них - на передовій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

жінки,захисниця

У Збройних Силах України проходять службу понад 40 тисяч жінок, які перебувають на військових посадах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"У Збройних Силах України зараз проходять службу понад 40 тисяч жінок, які перебувають на військових посадах. 8 тисяч з них – на офіцерських посадах", - сказав він.

За словами Наєва, наразі понад 5 тисяч жінок перебувають у районах, де ведуться активні бойові дії. Серед них є командири батарей, взводів, машин і командири відділень безпілотної авіації, а також снайпери. Тобто, підсумував Наєв, коло військових професій, які опанували наші жінки, не поступається чоловікам.

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"Тому можна ствердно сказати, що жінки і чоловіки разом несуть важку ношу військової служби і виконують завдання щодо відсічі збройної агресії. Моя велика шана всім жінкам, які прийшли служити у війську", - наголосив командувач.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
https://twitter.com/i/status/1580546725600641025
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14.10.2022 15:12
+2
Не слухають диванних стратегів. Ті ж на різні голоси в самозахопленні доказували, що в самих іранців дронів тільки 46, і що зліплені вони на коліні, і не літають як треба, і не привезуть на Кацапію, і ще багато-багато аргументів, чому вони нам не загрожують.
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14.10.2022 16:03
+2
Ні гомосексуаліст, цінні бо жінка це основа сімї, а жінка з ПТРС створити повноціну сімю не зможе.
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14.10.2022 16:42
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https://twitter.com/i/status/1580546725600641025
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14.10.2022 15:12 Відповісти
і перша серед них - ********, сапёрша. так як вона вміє розміновувати нікому ще не вдавалось.
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14.10.2022 15:19 Відповісти
Розумна жінка ніколи не вийде заміж за дурня. Але часто трапляється що мужня жінка виходить заміж за сцикуна і нянчить та захищає "оце" решту свого життя...
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14.10.2022 15:22 Відповісти
Ще один сексист, який думає, що жінка повинна борщі варити, поки він мужньо штани в офісі протирає.
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14.10.2022 16:36 Відповісти
І де ж Ви тут "сексизм" узріли?
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14.10.2022 17:16 Відповісти
Сексизм у тому, що ролі зарання розподілені - ніжна жінка повинна знайти хоробрішого за себе і стояти за ним, як за стіною.
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14.10.2022 21:41 Відповісти
Почитайте про біархатні стосунки. Прозрієте.
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14.10.2022 22:18 Відповісти
якісь Ви маєти логічни проблеми: розумна/мужня? Ми оцінюнеємо розумові здібності чи риси характеру? Спочатку, бажано уважно прочититати мою відповідь, потім в інтернеті, та , нарешті, продовжувати срати, якщо ще будуть певні аргументи. Халамидниця
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14.10.2022 18:36 Відповісти
слава нашим захисницям
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14.10.2022 15:22 Відповісти
Не слухають диванних стратегів. Ті ж на різні голоси в самозахопленні доказували, що в самих іранців дронів тільки 46, і що зліплені вони на коліні, і не літають як треба, і не привезуть на Кацапію, і ще багато-багато аргументів, чому вони нам не загрожують.
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14.10.2022 16:03 Відповісти
Це треба було Зе довести країну до ручки щоб жінки пішли на війну, а велика кількість чоловіків тиняється вулицями міст і містечок, щось тут не те, так не повитно бути. Іспанський сором.
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14.10.2022 16:29 Відповісти
Те, шо ти мелеш - сексизм.
Типу жінки другорядні, бо якщо вже вони на війні, то всьо.
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14.10.2022 16:35 Відповісти
Мелеш ти, а я кажу - жінок на війні не повинно бути, вони занадто цінні для цього.
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14.10.2022 16:36 Відповісти
Жінки самі здатні вирішувати, що їм робити, без порад прибульця з 19 ст.
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14.10.2022 16:37 Відповісти
Цінні, бо типу інкубатори?
***, бідні жінки, з такими биками як ти поряд...
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14.10.2022 16:39 Відповісти
Ні гомосексуаліст, цінні бо жінка це основа сімї, а жінка з ПТРС створити повноціну сімю не зможе.
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14.10.2022 16:42 Відповісти
Ти і без ПТРС нічого не можеш.
Бичара неотесана.
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14.10.2022 16:44 Відповісти
З гомосексуалістами не сперечаюсь.
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14.10.2022 16:48 Відповісти
Ківа, досить соромитись)

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14.10.2022 16:48 Відповісти
 
 