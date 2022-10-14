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Данілов про Керченський міст: Цей "самострой" росіяни мають прибрати за власний рахунок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мост,крымский

Україна не давала жодного дозволу на будівництво Керченського мосту, тому цю споруду можна вважати "самостроем".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю НВ заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Щодо взагалі цієї споруди. Хочу звернути увагу, що у нас немає жодних документів на території нашої країни, що це взагалі за споруда, з якого переляку вона там з’явилася. Хочу зауважити: якщо ви хочете щось побудувати на території нашої країни, ви маєте пройти певні реєстраційні процедури — узгодити проєкт, подивитися, наскільки це буде доречно чи недоречно. Наша країна жодного дозволу на таке будівництво нікому не надавала. Якщо перейти на російську мову, це так званий "самострой", а згідно з нашими законами, цей самострой вони мають прибрати за власний рахунок. Рано чи пізно це відбудеться", - зазначив він.

Секретар РНБО нагадав, що Керченський міст "не працює, біля нього сьогодні черги, які сягають більше тисячі фур на боці РФ".

Також читайте: У Росії залишилось 25–28% від кількості ракет, яка була на 24 лютого, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
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14.10.2022 15:29
+5
И что возить с Марика. Азовсталь уничтожена, ильича тоже, все разрушено, что возить оттуда собераешься? Зерно ниггерам?
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14.10.2022 15:41
+4
Лучше завалить его полностью на дно, шоб с азовского моря больше не выплыл не один корабль. Нужно признать, что нашим портам там пипец и хер кто тот мариуполь будет отстраивать. Так что пусть азовское море станет озером, а кацапы больше из него никогда не смогут уплыть
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14.10.2022 15:29
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Лучше завалить его полностью на дно, шоб с азовского моря больше не выплыл не один корабль. Нужно признать, что нашим портам там пипец и хер кто тот мариуполь будет отстраивать. Так что пусть азовское море станет озером, а кацапы больше из него никогда не смогут уплыть
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14.10.2022 15:29 Відповісти
Для торговли морской нам хватит портов крысма, Одессы и Николаева с головой, это для тех хто счас тут умничать начнет)))
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14.10.2022 15:30 Відповісти
Хочу поумничать: есть еще порт Бердянска. Да и в том же Марике порт вроде как не очень пострадал.
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14.10.2022 15:32 Відповісти
И что возить с Марика. Азовсталь уничтожена, ильича тоже, все разрушено, что возить оттуда собераешься? Зерно ниггерам?
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14.10.2022 15:41 Відповісти
А хоть и зерно, за него платят валютой. Кушать все хотят, даже в Африке.
Юго-восток Украины - промышленный регион, после войны разрушенное восстановят. Найдется, что возить, даже без Азовстали и им. Ильича (хотя, может быть, и там что-то построят).
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14.10.2022 16:49 Відповісти
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14.10.2022 15:29 Відповісти
Що за дурниці? Після визволення Криму ця "споруда" буде потрібна для перекидання наших військ на Кубань. Тому її потрібно лише пошкодити настільки, щоб кацапи не змогли перекидати війська до Криму і втікати з півострова. А потім відновити і звільнити Українську Кубань.
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14.10.2022 17:32 Відповісти
Данилов говорит иногда глупости. Мост должен быть ( после) национализирован, сертифицирофан и т.д. Сейчас , очевидно, там где "царапнуло" надо усугубить...
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14.10.2022 17:37 Відповісти
«Самострой» 🤣🤣🤣
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14.10.2022 18:12 Відповісти
Железные пролеты моста сделаны из той же стали что и автомобили Жигули. Через пару лет мост сам развалиться.
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14.10.2022 20:18 Відповісти
Перший раз погоджуюсь з Даніловим.
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14.10.2022 20:32 Відповісти
 
 