Данілов про Керченський міст: Цей "самострой" росіяни мають прибрати за власний рахунок

Україна не давала жодного дозволу на будівництво Керченського мосту, тому цю споруду можна вважати "самостроем".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю НВ заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Щодо взагалі цієї споруди. Хочу звернути увагу, що у нас немає жодних документів на території нашої країни, що це взагалі за споруда, з якого переляку вона там з’явилася. Хочу зауважити: якщо ви хочете щось побудувати на території нашої країни, ви маєте пройти певні реєстраційні процедури — узгодити проєкт, подивитися, наскільки це буде доречно чи недоречно. Наша країна жодного дозволу на таке будівництво нікому не надавала. Якщо перейти на російську мову, це так званий "самострой", а згідно з нашими законами, цей самострой вони мають прибрати за власний рахунок. Рано чи пізно це відбудеться", - зазначив він.

Секретар РНБО нагадав, що Керченський міст "не працює, біля нього сьогодні черги, які сягають більше тисячі фур на боці РФ".

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