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Після критики з боку Зеленського Червоний хрест вимагає доступу до українських військовополонених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хрест,червоний

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) закликав забезпечити негайний доступ до всіх військовополонених після вторгнення Росії в Україну. Заява пролунала після критики від президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky news.

У Вечірньому зверненні Зеленський зауважив, що представники МКЧХ жодного разу не відвідали сумнозвісну Оленівку.  організації відзначили, що були готові це зробити "протягом декількох місяців".

"Ми поділяємо розчарування щодо відсутності доступу до всіх військовополонених, які утримуються в рамках міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною", - йдеться у заяві МКЧХ.

В організації відмітили, що Червоний хрест працює з лютого над доступом для перевірки умов утримання та поводження з військовополоненими.

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"Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі тих, кого ми не змогли побачити.Ми хочемо наголосити, що наші команди готові на місцях - і були готові протягом місяців - відвідати Оленівську виправну колонію та будь-яке інше місце, де утримуються військовополонені. До чого закликав Зеленський вночі", - заявив МКЧХ.

Також Червоний Хрест додав, що попри отримання доступу на високому рівні влади, необхідні й практичні домовленості, які реалізовуються на місцях. Однак, у разі відмови, організація "не може отримати доступ силою".

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
Всі в Україні побачили, що таке червоний хрест.
Тепер, ці лицеміри можуть скільки завгодно зображати бурхливу діяльність, але нормальні люди висновки зробили.
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14.10.2022 15:40
+7
Справа не в тому, домовлявся він чи ні.
Ця структура, жодного разу не спромоглася відвідати наших полонених.
Зате кацапів відвідують.
От і все.
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14.10.2022 15:58
+6
Коли бомбили сирійське Алеппо, тих організацій там було валом. У нас вони регулярно відвідують російських полонених, на решту начхати. Українці їм не такого кольору шкіри.
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14.10.2022 15:55
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Зараз іде срач за слова Мельника до Маска. Може почнемо ще й за слова Зеленського до Червоного Хреста? Вони ж також можуть абідіцця і перестати приїзжати до України.
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14.10.2022 15:36 Відповісти
була новина що вони вже давно залишили Україну.
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14.10.2022 15:45 Відповісти
Всі в Україні побачили, що таке червоний хрест.
Тепер, ці лицеміри можуть скільки завгодно зображати бурхливу діяльність, але нормальні люди висновки зробили.
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14.10.2022 15:40 Відповісти
А ви впевнені, що з Червоним Хрестом Зеля домовлявся до його наказу Азовцям здатися в полон?
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14.10.2022 15:43 Відповісти
Коли бомбили сирійське Алеппо, тих організацій там було валом. У нас вони регулярно відвідують російських полонених, на решту начхати. Українці їм не такого кольору шкіри.
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14.10.2022 15:55 Відповісти
Справа не в тому, домовлявся він чи ні.
Ця структура, жодного разу не спромоглася відвідати наших полонених.
Зате кацапів відвідують.
От і все.
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14.10.2022 15:58 Відповісти
чи може Зеленський безпосередньо забезпечити доступ Червоного Хреста до наших полонених? Хто може?... навіщо тоді струсати повітря?... це все одно, що докоряти лікарім, що вони не можуть відвідати захопених терористами заручників... дао, хрома кобила, але ж за можливостями безпорадна в таких ситуаціях...
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14.10.2022 15:49 Відповісти
Нічого, скоро їх попустить. Черговий "транш" від парашки отримають, - і заспокоються.
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14.10.2022 15:54 Відповісти
Мені здається, що Червоний хрест - це просто платний сервіс. Росія заплатила більше і відповідно вони дивляться путіну в рот. А на людські долі їм на*рати. Так само МАГАТЕ. Росія порушує все на світі, а наслідків ніяких - бо перестане платити. Треба якось міняти цю систему, але нічого не робиться.
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14.10.2022 16:16 Відповісти
Эта организация совершенно бесполезное и не эффективное образование.

Не надо его переоценивать.
Это как многие международные структуры...

Критиковать их надо. Заставлять работать надо. Но рассчитывать на них Нельзя
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14.10.2022 16:41 Відповісти
питання тоді залишаються щодо участі росії як у МКЧХ так і інших організаціях червоного хреста.
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14.10.2022 17:03 Відповісти
Ржу не могу....
Тупая отмазка конч-х чинуш....
Типа мы работали, писали им письма раз в месяц.... Звонили раз в полгода....
Видите, мы аж вспотели.
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15.10.2022 01:16 Відповісти
Дивно, чого люди обурюються... Всі!!! міжнародні організації є імпотентними за визначенням та абсурдно забюрократизованими, не здатними ні на ніщо, окрім "глибокого занепокоєння". Функціонери просто отримують гарні зарплати....
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17.10.2022 20:15 Відповісти
 
 