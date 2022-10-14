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Новини За кордоном
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США (14513) Twitter (77) Ілон Маск (158)

Маск потрапив під слідство федеральної влади США: Причиною стала угода щодо купівлі Twitter

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

маск,илон

Федеральна влада США розслідує дії Ілона Маска щодо угоди про поглинання Twitter за 44 млрд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП, про це пише Reuters.

У документах йдеться, що Маск перебуває під розслідуванням, але не вказано, на що саме спрямовані розслідування та які федеральні органи їх проводять.

Але зазначається, що вони "вивчають поведінку" Маска, пов’язану з угодою щодо придбання ним Twitter.

Twitter у судовій заяві також звинувачує юридичну команду Маска в тому, що вона не надала проєкти повідомлень зі свого боку для Комісії з цінних паперів та Федеральної торговельної комісії США в межах поточного судового спору.

Алекс Спіро, адвокат Маска, сказав Reuters, що заява Twitter до суду була "невірним спрямуванням", і сказав: "Саме керівники Twitter знаходяться під федеральним розслідуванням".

Водночас Twitter відмовився коментувати заяву Спіро.

Читайте: Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
пошла полоса ))))
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14.10.2022 15:34
+29
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14.10.2022 15:39
+27
Трампісту-путіністу миттєва карма прилетіла.
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14.10.2022 15:36
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пошла полоса ))))
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14.10.2022 15:34 Відповісти
Становится жарче. Посмотрим насколько разденут губошлепа.)
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14.10.2022 15:45 Відповісти
По закону странных совпадений аккурат на 400 лямов в год ))
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14.10.2022 15:47 Відповісти
вы не поняли навпаки Пентагон ЦРУ и АНБ с ФБР и поблагодарили идиета и заберут все спутники систему и компанию в собственность США уже кстати подготовлены законопроекты и иные документы передача всех прав на космическую компнаию и будет для Макса условием мировой сделки и лет 5 тюрьмы.... а могут дать и пожизненно налоговые преступления в США караются соровей чем убийства...
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14.10.2022 16:03 Відповісти
даже у гениев из-за бабла сносит крышу , ...................
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14.10.2022 16:32 Відповісти
Ну так естественно... Убийство отнимает у государства доход с одного налогоплательщика, а финансовые махинации с условного миллиона налогоплательщиков )) но если серьёзно, спасибо, что разьяснили ситуацию, с этой точки зрения, как то не задумывался ))
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14.10.2022 16:39 Відповісти
с какой стати? где тут преступления? - хотел купить, передумал, бывает. могут посадить только за то что он с Хйлом общался (типа, превысил свои полномочия, захотел стать владычицей морскою, в общем угрожал хорошей и сытой жизни правительства, а то - нахрена оно действительно надо, если бы Маск все порешал? прикиньте - Хйло пообщался с Маском и пошел бы в монастырь ... ну или начал бы бомбить Воронеж ...) там даже вроде как закон есть чтобы холопы не пихались в дела избранных без разрешения. у нас кстати тоже бы не помешал. помнится кто-то там Крым в аренду собирался отдать (без последствий для себя вроде как). да и вообще толпы народу занимаются не своими прямыми обязанностями (а свои почему-то тщательно игнорят). депутаты вместе с мидами по-закордонам катаются, Авакян мвд международными отношениями внезапно, кто-то там самолеты на всяких баб с собаками отправлял, зато за "Мрию" никто даже слова не сказал и т.п.
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14.10.2022 19:41 Відповісти
Так йому і треба!
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14.10.2022 15:34 Відповісти
Трампісту-путіністу миттєва карма прилетіла.
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14.10.2022 15:36 Відповісти
Так эту мразь.....ещё и на измену и шпионаж проверьте...мало шо он там хутину в разговорах сливает)
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14.10.2022 15:37 Відповісти
Технологии он по любому на "болотА" передать не сможет!
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14.10.2022 18:24 Відповісти
Зараз знайдуть на якому етапі життя він загубив дві останні літери ОВ у своєму прізвищі.
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14.10.2022 15:38 Відповісти
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14.10.2022 15:40 Відповісти
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14.10.2022 15:45 Відповісти
І покотиться льоня масков з гори на долину !
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14.10.2022 16:14 Відповісти
разом з рогозіним плакатимуть і клястимуть Україну
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14.10.2022 16:32 Відповісти
**********
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14.10.2022 15:39 Відповісти
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14.10.2022 15:39 Відповісти
ФЕ ДЕ РАЛЬ НО Ї !!! Стій! Ать-два! Планокур х-в...(шо там акції? шо там програмки? шо там позики в кацапів? ще шо?)
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14.10.2022 15:39 Відповісти
Ну шо ***** доигрался , а я еще день назад написал что ЦРУ им займется , нехер помогать *****
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14.10.2022 15:40 Відповісти
Прикольно буде, якщо цю ідею з твітером йому підсунув трамп, як помсту, що його аккаунт там забанили.
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14.10.2022 15:54 Відповісти
Трамп відкрито маска називає bullshit actor.
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14.10.2022 17:20 Відповісти
Маскується трампон. Цей нарцис дуже хитророблениий.

До речі, а де ви були до 24.02.2022?
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14.10.2022 17:27 Відповісти
Вот что Илон, бывает когда берешь себе в советчики кого то из кремля
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14.10.2022 15:40 Відповісти
Дядя Сем быстро поставит на место мажорика,нарисует где-нибудь неуплату налогов а там за это до 25 лет дают...он не только бесплатно старлинки будет поставлять а ещё и каждую партию сам лично привозить в зубах будет)
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14.10.2022 15:40 Відповісти
Ото вляпався.
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14.10.2022 15:42 Відповісти
А вот и прилитело=) Где тут хейтеры Мельника? Куда они подевались?
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14.10.2022 15:42 Відповісти
Це чучело маніпулює ринком ціних паперів, варто звернути увагу на його твіти. Там "клавою" стільки "настрочено" не на один строк. Падло абьюзить цілу країну(народ). Хреново про мене говорете я вам старлінки обріжу. Думаю збій в роботі старлінків мав місце, і з вини(вказівки) цього чорта.
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14.10.2022 15:42 Відповісти
а как же свобода слова?
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14.10.2022 19:49 Відповісти
Ну що, москалику, приїхав =)
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14.10.2022 15:43 Відповісти
А яка ж наступна останівка....
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14.10.2022 18:03 Відповісти
облиште ці внутрішні справи самій Америці... розберуться якось... як і з фінансуванням старлінка для України за рахунок коштів платників податків америки чи приватних (не ми же за це платимо поки)... останнім часом всі ці хвилі навколо маска навіюють відчуття, що хтось хоче нас 1) розсварити з деякими кругами в штатах; 2) відволікти увагу від чогось іншого в самій країні. це безвідносно до його ляповатих заяв...
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14.10.2022 15:43 Відповісти
Ну да, почемуто все прицепились к американскому бизнесмену, который бесплатно, когда надо было, дал старлинк

Мог ведь пообещать дать, через год-другой, и не бесплатно...

Зато, например депутат Кива сидит в россии, но получает зарплату от Украины.

Ах да...

Он же не за республиканскую партию, как Маск.

И законы надо исполнять, пока ты депутат - то получай все привилегии от Украины,

даже если ты против Украины

А то подаст в Печерский суд, и кроме зарплаты, еще и моральный вред отсудит.
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14.10.2022 15:57 Відповісти
зловили россійського шпигуна серед підрядників Пентагону, - нічого собі внутрішня справа.
таке собі відволікання уваги, - все одно що медведчука схопили щоби відволікти від росту цін на пальне... =)
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14.10.2022 16:05 Відповісти
справді російського шпигуна? і навіть суд це встановив?... облиште. Я би нині краще переймався тими плюшками, які отримує під час війни головна інвестиційня бабушка країни...
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14.10.2022 17:09 Відповісти
Так. Ілон Маск, - не який-небудь корисний ідіот, а саме путінський агент, - абсолютно точно.
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14.10.2022 17:12 Відповісти
Добре, зайду з іншого боку. Якщо Ви праві - ми маємо негайно призупинити використання наданого обладнання... чи ні? Ви маєте, чим замінити його зараз? На чию користь буде такий крок?...
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14.10.2022 17:25 Відповісти
О, Боже. Зрозумій, дурню, що Маск ПІДРЯДНИК Пентагону, а не навпаки, - невже це для тебе рокет-сайнс?
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14.10.2022 17:27 Відповісти
Дядя Сем платив гроші Маску тепер буде платити іншому, можливо, Безосу, а Маск має всі шанси піти у Сінг-Сінг, подумати над своєю поведінкою, років так з двадцять.
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14.10.2022 17:30 Відповісти
Що Аль Капоне вбив своїми руками десятки людей не змогли довести, а от несплату податків так.
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14.10.2022 17:21 Відповісти
Резонно! Нечистоплотный бизнес - это как если небензя насрал на трибуну ООН.
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14.10.2022 18:29 Відповісти
Ось би цього счуку присчучити!
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14.10.2022 15:43 Відповісти
А-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА. Ой, тобто, дуже вам співчуваю, пане Маск.
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14.10.2022 15:45 Відповісти
ну вот... поумничал один раз - прилетит не один раз ))))
скучно было? да ??? ну теперь повеселись...
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14.10.2022 15:45 Відповісти
Понаписував різної дурні під диктовку фсб, а воно того варте?
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14.10.2022 15:47 Відповісти
Допиз###дівся...
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14.10.2022 15:49 Відповісти
**********.
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14.10.2022 15:52 Відповісти
А потім з'ясується, що воно, взагалі, не Ілон Маск, Ілона Маскакова підполковник ФСБ
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14.10.2022 15:54 Відповісти
там вроде не только за твиттер взялись, но и за теслу и за СпэйХ... ой не ту сторону Масков выбрал...
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14.10.2022 15:54 Відповісти
усьо. Сливай воду, аутист!
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14.10.2022 16:16 Відповісти
Гиги.
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14.10.2022 15:55 Відповісти
Жив , працював....
А запам'ятають лише коханця кози...
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14.10.2022 15:56 Відповісти
От недарма від нього за кілометр несло лівацтвом! "А кАзАчьок-то засланьій!"))))
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14.10.2022 15:58 Відповісти
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14.10.2022 15:58 Відповісти
у всіх коротка пам'ять і вже забули, як він обіцяв перевести фірму теслу з публічної в приватну власність, якщо ціна досягне 420 за акцію на ринку. 420 було досягнуто і.... миск в чергове всрався і нічого не зробив і американська влада за це його ОШТРАФУВАЛА на 20 лямів!
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14.10.2022 16:00 Відповісти
Теперь на Марс с тобой согласится лететь разве что Рогозин-такой же мудак как и ты.
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14.10.2022 16:03 Відповісти
Обделался по полной.

Его имя уже вызывает чувство брезгливости и отвращения.
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14.10.2022 16:06 Відповісти
..дещо прояснюється

- видишь суслика?
- нет
- вот и я не вижу, а он есть
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14.10.2022 16:10 Відповісти
Вполне возможно, что после покупки Максом Твиттера миллионы людей откажутся от него...

И он выпадет из бизнеса.

И пойдёт знаменитым курсом « русского военного корабля» :
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14.10.2022 16:11 Відповісти
это детерминировано во времени. ни одного доллара Пентагон не даст путинскому шпиону.
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14.10.2022 16:15 Відповісти
твиттер он не купил.
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14.10.2022 16:53 Відповісти
найс-трай, но ты ничего не понял =)
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14.10.2022 16:14 Відповісти
Я понял, что Маск закусил удила и отключает Старлинк. Москва пыталась хакнуть спутники, но не вышло. Решили отработать через агентуру и украинских дебилоидов. И успешно!
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14.10.2022 16:17 Відповісти
Андрей, ты не точно понял.

маск не закусил удила-
сшибать по легкому бабки от государства это его «нормальное состояние»

Этот «гений» так и разбогател .
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14.10.2022 16:33 Відповісти
Я оцениваю только факты и только конкретную пользу для Украины. Есть конкретный старлинк и конкретные зарядные станции. Что там Маск мутит в США, это дело Илона и США.
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14.10.2022 16:52 Відповісти
он нас будет старлинками шантажировать? это почерк кацапии с их шантажом углеводородами. Плавали, знаем. Идет на х*....
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14.10.2022 23:31 Відповісти
Пора телефонувати Депард*є щодо питання ,як отримати громадянство кацапіі.
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14.10.2022 16:19 Відповісти
Скоро скаже, що перечитав історію України і все зрозумів
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14.10.2022 16:22 Відповісти
Ну що скажете,ті,хто захищав маска?
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14.10.2022 16:39 Відповісти
Справа стосується твітера, і вона не неділю назад почалась. Вона була б у любому випадку. Рішення суду немає.
Маска ніхто не захищав, та вам важко зрозуміти що він не зобов'язаний допомагати. А дорога його суттєва і була своєчасною, тож шкода, що не вийшло залучити його на свій бік (займався цим хтось взагалі?), а вийшло навпаки остаточно (може й ні) налаштувати проти.
Він такий є і був, цинічний в край, це не відкриття.
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14.10.2022 17:03 Відповісти
Людина робила добру справу,а потім взяла - і все перекреслила одним махом...
Я вважаю,що на такі непослідовні вчинки йдуть авантюристи,такі люди не заглиблюються в історію,вони рвачі.
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14.10.2022 17:18 Відповісти
Шкода, захищений зручний зв'язок дорого вартує… не потрібно втрачати чей ресурс.
Стосовно Маска - він і цинічний, дещо «схиблений» бізнесмен, інколи авантюрист, інколи схильний до махінацій і т.д.Це було відомо завжди, треба було не допускати до цього.
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14.10.2022 17:37 Відповісти
Він ще й аутист, про це теж треба пам'ятати.

Діагноз «аутизм» ставлять діткам, а дорослим вже ставлять діагноз - шизофренія.
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14.10.2022 17:45 Відповісти
Зараз Маск знову вийде із заявою, що купити Твіттер йому колись порекомендував посол Мельник.

От який чоткий у нас посол, - один твіт, і в транснаціональних корпорацій виникають глобальні проблеми.
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14.10.2022 16:47 Відповісти
один твит, и Украина без старлинков. чоткий чорт, этот Мельник. еще и немцев отлично задрачивал, которые, к слову, Будапешт не подписывали и ничего нам не должны.
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14.10.2022 16:54 Відповісти
Консерва илюша.
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14.10.2022 16:56 Відповісти
Лоня, йди краще дроти тягни до своїх старлінків у ЗСУ

може Діду срок скостять ?
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14.10.2022 17:08 Відповісти
Поручкався з ****** мабуть. Це дуже заразно. Від цього гімна довго відмиватись буде бовдур.
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14.10.2022 17:23 Відповісти
Буде тобі наука - не ручкайся с гімном бо це заразно. Довго тепер смердіти буде бовдур.
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14.10.2022 17:26 Відповісти
рагозин покусав,бувайе...
а мож и замуж позвал...
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14.10.2022 17:34 Відповісти
связался с куйлом - пошло поехало...
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14.10.2022 17:39 Відповісти
Ну кто б сомневался! Олигарх ПОСМЕЛ не поддерживать глобалистов-соросят, в отличие от послушных цукербергов и гейтсов! Очевидно что его съедят, так или иначе. Компания по дискредитации идёт полным ходом, теперь и комиссии пошли. Заметим, они так же травили Трампа, по заявлению любой домохозяйки открывали дела, правда без особых результатов. Теперь вот Маск. Украинцы должны понять что наши реальные союзники это сторонники капитализма, а не глобалисты, тянущие мир к новой форме социализма. Если Запад падёт, у Украины не останется союзников. А консерваторы-капиталисты вроде Маска противодействуют уничтожению западной демократии. Поэтому я бы не стал поносить Маска так как это сделал бывший посол в Германии. Что получил в результате - прикрытие СтарЛинка. И кто в итоге выиграл? Московия.
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14.10.2022 18:01 Відповісти
никто не тянул дурака за язык и не заставлял излагать бредовые условия Путина.
Бится в истерике ап соросятах и нести прочий кремлевский бред строго не рекомендую - не поймут. Тут европейцы а не ватные Zомби.
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14.10.2022 19:00 Відповісти
а по-факту, той "консерватор" одним своім "твітом", ставши на бік військового злочинця й геноцидника ху"ла, перекреслив й свою репутацію, й дескредитував республіканське/консервативне крило загалом. - перед важливими виборами у Штатах. Браво. То хто він після цього? коли вже він обрав пропозицію сатани, то, хай не дивуэться, що сатана, в підсумку, забере в нього все.
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15.10.2022 01:14 Відповісти
Путин хуже чем законтаченный - стоит сказать хоть слово в его защиту -
удача отворачивается.
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14.10.2022 20:17 Відповісти
Щось Ілон старається останнім часом підігравати *****....
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14.10.2022 20:32 Відповісти
 
 