Маск потрапив під слідство федеральної влади США: Причиною стала угода щодо купівлі Twitter
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Федеральна влада США розслідує дії Ілона Маска щодо угоди про поглинання Twitter за 44 млрд доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП, про це пише Reuters.
У документах йдеться, що Маск перебуває під розслідуванням, але не вказано, на що саме спрямовані розслідування та які федеральні органи їх проводять.
Але зазначається, що вони "вивчають поведінку" Маска, пов’язану з угодою щодо придбання ним Twitter.
Twitter у судовій заяві також звинувачує юридичну команду Маска в тому, що вона не надала проєкти повідомлень зі свого боку для Комісії з цінних паперів та Федеральної торговельної комісії США в межах поточного судового спору.
Алекс Спіро, адвокат Маска, сказав Reuters, що заява Twitter до суду була "невірним спрямуванням", і сказав: "Саме керівники Twitter знаходяться під федеральним розслідуванням".
Водночас Twitter відмовився коментувати заяву Спіро.
Будь ласка, зачекайте...
, захотел стать владычицей морскою, в общем угрожал хорошей и сытой жизни правительства, а то - нахрена оно действительно надо, если бы Маск все порешал? прикиньте - Хйло пообщался с Маском и пошел бы в монастырь ... ну или начал бы бомбить Воронеж ...) там даже вроде как закон есть чтобы холопы не пихались в дела избранных без разрешения. у нас кстати тоже бы не помешал. помнится кто-то там Крым в аренду собирался отдать (без последствий для себя вроде как). да и вообще толпы народу занимаются не своими прямыми обязанностями (а свои почему-то тщательно игнорят). депутаты вместе с мидами по-закордонам катаются, Авакянмвд международными отношениями внезапно, кто-то там самолеты на всяких баб с собаками отправлял, зато за "Мрию" никто даже слова не сказал и т.п.
До речі, а де ви були до 24.02.2022?
Мог ведь пообещать дать, через год-другой, и не бесплатно...
Зато, например депутат Кива сидит в россии, но получает зарплату от Украины.
Ах да...
Он же не за республиканскую партию, как Маск.
И законы надо исполнять, пока ты депутат - то получай все привилегии от Украины,
даже если ты против Украины
А то подаст в Печерский суд, и кроме зарплаты, еще и моральный вред отсудит.
таке собі відволікання уваги, - все одно що медведчука схопили щоби відволікти від росту цін на пальне... =)
скучно было? да ??? ну теперь повеселись...
А запам'ятають лише коханця кози...
Его имя уже вызывает чувство брезгливости и отвращения.
- видишь суслика?
- нет
- вот и я не вижу, а он есть
И он выпадет из бизнеса.
И пойдёт знаменитым курсом « русского военного корабля» :
маск не закусил удила-
сшибать по легкому бабки от государства это его «нормальное состояние»
Этот «гений» так и разбогател .
Маска ніхто не захищав, та вам важко зрозуміти що він не зобов'язаний допомагати. А дорога його суттєва і була своєчасною, тож шкода, що не вийшло залучити його на свій бік (займався цим хтось взагалі?), а вийшло навпаки остаточно (може й ні) налаштувати проти.
Він такий є і був, цинічний в край, це не відкриття.
Я вважаю,що на такі непослідовні вчинки йдуть авантюристи,такі люди не заглиблюються в історію,вони рвачі.
Стосовно Маска - він і цинічний, дещо «схиблений» бізнесмен, інколи авантюрист, інколи схильний до махінацій і т.д.Це було відомо завжди, треба було не допускати до цього.
Діагноз «аутизм» ставлять діткам, а дорослим вже ставлять діагноз - шизофренія.
От який чоткий у нас посол, - один твіт, і в транснаціональних корпорацій виникають глобальні проблеми.
може Діду срок скостять ?
а мож и замуж позвал...
Бится в истерике ап соросятах и нести прочий кремлевский бред строго не рекомендую - не поймут. Тут европейцы а не ватные Zомби.
удача отворачивается.