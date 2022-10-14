Суд арештував майно та корпоративні права на майже 40 млн грн харківського підприємства з російськими засновниками
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Засновники харківського ТОВ, знаходячись у РФ, отримували прибуток з України та сплачували податки у російський бюджет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
"За даними слідства, серед засновників харківського підприємства — три громадянина РФ, які проживають у Москві та у Бєлгороді. Вони отримують в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачують податки до державного бюджету РФ.
Крім того, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором", - йдеться у повідомленні.
Суд задовольнив клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова та наклав арешт на нежитлові приміщення підприємства вартістю майже 38 млн грн та корпоративні права його засновників-громадян РФ у сумі понад 600 тис грн. Наразі триває передача активів в АРМА.
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а пів року тому була інфа, шо гпомадянка Котвіцка, здається, в чумайданах 30 млн. дол. готівки вивезла, і це тільки ТІ - шо мадярскі митники засвітили!!!!
а тут суд, - конфіскація, активи......
. ІБД(імітація бурхливоі діялності)!!!!
ДБЛИ БЛД!!!!