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Суд арештував майно та корпоративні права на майже 40 млн грн харківського підприємства з російськими засновниками

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ог

Засновники харківського ТОВ, знаходячись у РФ, отримували прибуток з України та сплачували податки у російський бюджет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, серед засновників харківського підприємства — три громадянина РФ, які проживають у Москві та у Бєлгороді. Вони отримують в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачують податки до державного бюджету РФ.

Крім того, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором", - йдеться у повідомленні.

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Суд задовольнив клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова та наклав арешт на нежитлові приміщення підприємства вартістю майже 38 млн грн та корпоративні права його засновників-громадян РФ у сумі понад 600 тис грн. Наразі триває передача активів в АРМА.
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Це треба було ще 8 років тому все ліквідувати і майно конфіскувати
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14.10.2022 15:46 Відповісти
В Україні як добре потрясти привладних, ще не таке випаде з кішенів, що можно буде і без іноземної допомоги наше військо забезпечити.От хоч би отих зелених,що крали баржами,вагонами та контейнерами гуманітарну допомогу,і котрих зелений суд відпустив під підписку навіть не забравшив них загранпаспорти, звісно не випадково,бо на слідуючий день їх як вітром здуло з України.
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14.10.2022 15:54 Відповісти
ахахахаха, цілий СУД, аж 40млн. гривників, це приблизно 1млн долярів!!!!!!!
а пів року тому була інфа, шо гпомадянка Котвіцка, здається, в чумайданах 30 млн. дол. готівки вивезла, і це тільки ТІ - шо мадярскі митники засвітили!!!!
а тут суд, - конфіскація, активи......
. ІБД(імітація бурхливоі діялності)!!!!
ДБЛИ БЛД!!!!
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14.10.2022 16:18 Відповісти
Я теж дивуюсь цим рапортам - арестовали . Це - закрили діяльність ? А що далі. Хто даст 40 млнза це підприємство ?
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14.10.2022 18:17 Відповісти
 
 