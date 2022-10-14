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гроші (423) полон (1295) лікування (560) Азов (674)

Визволений з полону морпіх Діанов передасть 23,4 млн гривень на лікування побратимів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

діанов

Захисник "Азовсталі" та морпіх Збройних сил Михайло Діанов, визволений з полону 21 вересня, передасть майже 23,5 мільйони гривень на лікування побратимам.

Як іфнормує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Діанова, ідеться про кошти, які українці задонатили йому на лікування.

"Друзі, всі ваші донати передаю на лікування побратимам! Ваші донати були не лише турботою – це ще й велика відповідальність. Вони мають знайти правильне і чесне застосування", – написав він.

За словами Діанова, після визволення з російського полону він отримав колосальну суму допомоги від людей. Загалом йому на лікування зібрали 23 млн 430 тис. гривень. Ці гроші він планує передати іншим військовим, які потребують медичної допомоги.

Водночас сам Діанов проходитиме лікування за кордоном. Відомо, що, перебуваючи в окупованому Маріуполі, військовий не мав змоги отримати належної медичної допомоги.

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Після полону його стан лише погіршився, оскільки належної меддопомоги росіяни не надавали.

"Я планував їх (23,4 млн грн) витратити на лікування. Однак, як я вже казав раніше, Рінат Ахметов і футбольний клуб "Шахтар" вирішили допомогти мені з лікуванням, з пошуком найкращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів", – розповідає Діанов.

Він сподівається, що його права рука, у якій не вистачає 4 см кістки, знову буде повноцінною.

"Я мрію про те, що так само я зможу допомогти й іншим хлопцям. Моя головна мета, щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками – більше", – наголошує військовий.

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Також Діанов обіцяє надати звіт про використання коштів і розповісти про кожного, кому буде надана допомога.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+52
Це все надукраїнці! Це ідеали українців , яких не цікавлять ніяки цінності ,лише побратими і Україна!
Про нього має буть зняти фільм! На цих історіях має будуватись Україна майбутнього.
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14.10.2022 15:49
+44
Одним словом - АЗОВСТАЛЕЦЬ.
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14.10.2022 15:49
+44
Дай Боже тобі здоров'я,Михайле.І твоїм побратимам також.
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14.10.2022 15:50
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Це все надукраїнці! Це ідеали українців , яких не цікавлять ніяки цінності ,лише побратими і Україна!
Про нього має буть зняти фільм! На цих історіях має будуватись Україна майбутнього.
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14.10.2022 15:49 Відповісти
Таких треба в міністри оборони і секретарі ОП. А їхнє шобло розігнати.
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14.10.2022 16:31 Відповісти
слава Герою!
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14.10.2022 15:49 Відповісти
Одним словом - АЗОВСТАЛЕЦЬ.
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14.10.2022 15:49 Відповісти
Дай Боже тобі здоров'я,Михайле.І твоїм побратимам також.
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14.10.2022 15:50 Відповісти
Воїн зі Сталі
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14.10.2022 15:53 Відповісти
Респект і уважуха Мишку.Одужання Герою!
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14.10.2022 15:57 Відповісти
СЛАВА ВОЇНАМ МАРІУПОЛЯ
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14.10.2022 16:07 Відповісти
Вод где настоящие люди с большой буквы!
А сколько на лечение солдат дал Зеленский и его сраный Квартал?
А "Слуги"? Позорище...
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14.10.2022 16:18 Відповісти
Жаль, що на виборах за таких чоловіків нарот не голосує...
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14.10.2022 16:18 Відповісти
Тому що порядні
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14.10.2022 16:22 Відповісти
НароТ уже голосовал за одного. И что из этого вышло? Просидел каденцию, насобирал на машину, теперь таксует. Не думаю что ему это интересно, он воин а не политик.
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14.10.2022 16:25 Відповісти
А такі чоловіки йдуть до влади?
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14.10.2022 16:31 Відповісти
Треба прибрати грошовий залог, бо у нормальної людини таких грошей ніколи не буде, які треба просто віддати державі, аби лише мати можливість надрукувати своє прізвище в бюлетень...
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14.10.2022 18:55 Відповісти
Супер Герой и Человек ❤️💙💛‼️Скорейшего выздоровления у наилучших специалистов сил и удачи
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14.10.2022 16:20 Відповісти
Воину респект! Ахметке позор за пиар за выделение герою наворованных им у украинского народа денег!
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14.10.2022 16:29 Відповісти
здається, Ахметов не піарився, то до чого наїзди на нього?

він потихенько допомагає
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14.10.2022 17:02 Відповісти
А кто давал команду гудеть заводам в ответ на нападение рабссеи в 14 году? Почему только сейчас помогает? И не вкладывает деньги на снаряжение и вооружение наших воинов? Почему выбрал только одного героя Азова? А больше там не было травмированных и искалеченных? Жлобяра ахметка конченный и пытается свое бабло спасти.
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14.10.2022 17:12 Відповісти
Слава ЗСУ!!!! гідний вчинок!
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14.10.2022 20:31 Відповісти
 
 