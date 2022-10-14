897 3
У Миколаєві завершено пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета: Виявлено тіло ще одного загиблого
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета, виявлено тіло ще однієї людини
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета. О 14:30 вони дістали тіло останнього загиблого. Загалом із-під завалів будинку деблоковано тіла шістьох загиблих.
Таким чином, внаслідок російської атаки 13 жовтня загинуло 8 миколаївців: сім мешканців будинку та один рятувальник, який загинув на човниковій станції під час чергування.
Пошкоджень зазнали 4 багатоповерхівки. В одній з них, куди влучила ракета, два під’їзди аварійні". - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олена Тихонова b920a9e0
показати весь коментар14.10.2022 15:58 Відповісти Мені подобається 0
Марина Кравець
показати весь коментар14.10.2022 16:18 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар14.10.2022 16:58 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...