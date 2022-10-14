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У Миколаєві завершено пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета: Виявлено тіло ще одного загиблого

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета, виявлено тіло ще однієї людини

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета. О 14:30 вони дістали тіло останнього загиблого. Загалом із-під завалів будинку деблоковано тіла шістьох загиблих.

Таким чином, внаслідок російської атаки 13 жовтня загинуло 8 миколаївців: сім мешканців будинку та один рятувальник, який загинув на човниковій станції під час чергування.

Пошкоджень зазнали 4 багатоповерхівки. В одній з них, куди влучила ракета, два під’їзди аварійні". - йдеться в повідомленні.

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У Миколаєві завершено пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета: Виявлено тіло ще одного загиблого 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Хлопчик, якого 6 годин витягували з під завалів, помер в лікарні на гемодіалізі.
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14.10.2022 15:58 Відповісти
таких янголят..добіса багато..кому вже молитись - дітей хлчаб не чіпало..
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14.10.2022 16:18 Відповісти
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14.10.2022 16:58 Відповісти
 
 