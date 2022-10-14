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З окупованих територій загарбники планують вивозити українських дітей до Криму та Росії, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

федоров,іван

Херсонська окупаційна влада офіційно попросила у свого російського керівництва виїзд і подальше навчання українських дітей у російських школах.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Мелітопольські місцеві царьки пасуть задніх і поки що тільки анонсують "подорож" дітей до Криму, Краснодару, Тули та Волгограду. Це при тому, що в самому Криму гауляйтери хочуть закрити школи у зв’язку з ніби-то постійними повідомленнями про мінування закладів освіти", - повідомив Федоров. 

При цьому він зазначив, що подальша доля українських дітей, яких зможуть вивезти, невідома. Адже  рашисти звикли прикриватись ними як живим щитом й використовувати для своєї пропаганди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 423 дитини загинуло в Україні через агресію РФ, понад 810 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Автор: Марина Макєєва
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а щотак? касабскі свиноматки вже не можуть нарожати? немає від кого ? ашотіки поїхали. китайці гребують свинями..
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14.10.2022 16:27 Відповісти
Кацапы набирают генофонд и заложников.
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14.10.2022 16:27 Відповісти
Кончені ордино-московіти набирають ясир?
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14.10.2022 16:32 Відповісти
Одна із цілей нападу на Україну була в поповненні генофонду. Російські "славянє" стали ну дуже вже широкопикими та вузькоокими. Це не жарт. Це проблема для кацапії яка чомусь вважає себе очільником слов'ян маючи при тому нехарактерні для цього етносу риси.
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14.10.2022 16:33 Відповісти
Асиміляція народів починаючи з дитячих пелюшок--ось багатовіковий наріжний камінь існування кацапстану.
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14.10.2022 16:39 Відповісти
Колаборанты хуже кацапов. Они даже для плена не годятся.
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14.10.2022 17:02 Відповісти
Московська орда відхапує поки має ще можливість ясир. Орда незмінна.
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14.10.2022 20:09 Відповісти
 
 