З окупованих територій загарбники планують вивозити українських дітей до Криму та Росії, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Херсонська окупаційна влада офіційно попросила у свого російського керівництва виїзд і подальше навчання українських дітей у російських школах.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Мелітопольські місцеві царьки пасуть задніх і поки що тільки анонсують "подорож" дітей до Криму, Краснодару, Тули та Волгограду. Це при тому, що в самому Криму гауляйтери хочуть закрити школи у зв’язку з ніби-то постійними повідомленнями про мінування закладів освіти", - повідомив Федоров.
При цьому він зазначив, що подальша доля українських дітей, яких зможуть вивезти, невідома. Адже рашисти звикли прикриватись ними як живим щитом й використовувати для своєї пропаганди.
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