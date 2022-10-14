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Кремль знає, що у разі застосування ядерної зброї отримає жорстку відповідь США, - генерал Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ходжес

Колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес вважає, що використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України призведе лише до значного ускладнення становища, в якому перебуває Російська Федерація та призведе до жорсткої реакції з боку США.

"Я, як і раніше, впевнений, що українські сили відкинуть російську армію через лінію 23 лютого до кінця цього року. До середини наступного року українська армія буде контролювати Кримський півострів", – сказав Ходжес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Далі він пояснив, чому не вірить, що Росія коли-небудь застосовує ядерну зброю. Ходжес, зокрема, зазначив, що використання тактичної ядерної зброї не дасть Росії жодних переваг на полі бою, але призведе до жорсткої реакції з боку США.

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"Кремль усвідомлює, що у разі застосування тактичної зброї Сполученим Штатам доведеться відповідати. Я не знаю, якою буде відповідь, але я впевнений, що Пентагон уже склав список варіантів. Я очікую, що це буде пряма відповідь, відповідна масштабу початкової атаки", – сказав він.

Американський генерал також визнав, що переоцінював силу російської армії до початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

"Одна з причин, чому я переоцінював військовий потенціал Росії до моменту 24 лютого, полягає в тому, що я не зміг зрозуміти ступінь корупції в російському міністерстві оборони", - зазначив він.
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Одна з причин, чому я переоцінював військовий потенціал Росії до моменту 24 лютого, полягає в тому, що я не зміг зрозуміти ступінь корупції в російському міністерстві оборони. Справа у тому, що у більшості москалі самі по собі не мають ні якихось стійких психологічних рис, ні завдатків розуму. Вони можуть досягати якогось успіху виключно своєю кількістю, це єдина можлива для них тактика, яка завжди мала для них критичні наслідки, що проявлялися у демографічному виродженні. Це той випадок коли люди йдуть у протилежний бік розвитку і іншого шляху для них не існує. Проклятий народ, що тут ще скажешь
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14.10.2022 17:04 Відповісти
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14.10.2022 17:08 Відповісти
шось пуйло дуже щасливий сьогодні на пресконференції в Астані...підозріло..напевно домовися за шось
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14.10.2022 17:13 Відповісти
 
 