"Укренерго" не планує обмежень споживання електроенергії у п’ятницю, але просить українців обмежити споживання

НЕК "Укренерго" не планує використовувати аварійні обмеження енергоспоживання у п’ятницю, 14 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба компанії у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі диспетчерський центр "Укренерго" не планує вводити обмежень енергоспоживання, ані в Києві та області, ні в інших регіонах. Сьогоднішній вечір може стати третім після терористичних атак росії, коли енергосистема зможе обійтися без примусових відключень", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що українці ввечері та 12-го, і 13 жовтня в години пік спожили менше, ніж у звичайний осінній день. Водночас, 12 жовтня у вечірній пік споживання було на 4% нижче середнього показника, а 13 жовтня – лише на 2,2%.

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"Нам необхідно будь-що втримати нинішній рівень споживання. А краще - ще трохи скоротити його в години пік. Адже попри те, що ми не переступаємо межі, з кожним днем споживаємо все більше", - наголосили в Укренерго.

У компанії закликають свідомо зменшувати споживання електроенергії вранці, з 8-ої до 11-ої години, і ввечері, з 17-ої до 23-ої.