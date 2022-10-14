Ні в кого у світі немає більшого досвіду, ніж в української армії, - Буданов
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Російсько-українська війна змінить багато чого у військовій науці про стратегію та тактику бойових дій – залежно від того, як просуватиметься надалі війна.
Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Його запитали, наскільки, на його думку, у світових рейтингах зростуть чи вже виросли українські військовослужбовці, чи зможуть вони стати в майбутньому одними з найкращих інструкторів для інших армій світу, і чи потраплять українські військові у світові підручники з ефективної тактики.
"Після цієї війни однозначно багато чого з військової науки, тактики ведення бою, стратегії буде змінено – виходячи з того, як просувалася ця війна. Безперечно, українські військовослужбовці вже є одними з найкращих у світі фахівців хоча б з тієї причини, що це перша після Другої світової абсолютно повністю конвенційна війна, в якій застосовуються абсолютно всі типи озброєння", - відповів Буданов.
Він наголосив, що зараз ні в кого у світі немає більшого досвіду, ніж в української армії, і в цьому "ні в кого немає сумнівів".
"Як би там не було, ми маємо справу з досить потужним ворогом. Але, як ми всі побачили, українська армія змогла вистояти, рухається вперед, контрнаступ просувається, і з кожним днем наша перемога стає все ближче і ближче", - додав очільник ГУР МО.
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Но украинские солдаты тоже устали физически и психологически, несмотря на то, что они более мотивированы, защищая свою Родину от российских атак. Некоторые подразделения непрерывно участвуют в боях с самого начала российского вторжения 8 месяцев назад. Война не утихает. И командиры опасаются, что производительность ухудшится, если менее опытные силы придут на замену.
Сидя во дворе их текущей базы, солдаты обсуждали, как мобилизация в России повлияет на ситуацию. «Зил» сказал, что ему жалко потерянных жизней впереди. «Порох» ответил, что ему не жалко. И он убежден, что появление на поле битвы неопытных и нежелающих воевать мужчин - это не большая стратегическая проблема. Третий солдат с позывным «Зевс» предостерег, что не нужно недооценивать врага.
«Они могут превратиться в элитных бойцов за месяц, если смогут получить опыт. Мы не знаем. У нас тоже не было опыта, когда мы начинали», - сказал «Зевс».