НАБУ і САП повідомили про підозру в недостовірному декларуванні "слузі народу" Анні Колісник
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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату у недостовірному декларуванні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Слово і діло, про це повідомляють пресслужби органів.
"14 жовтня 2022 року за дорученням керівника САП прокурором повідомлено про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. На сьогодні дії народного депутата кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021)", – інформує САП.
У повідомленні не вказується прізвище депутата, проте, за інформацією "Слово і діло" з джерел у правоохоронних органах, ідеться про нардепку від "Слуги народу" Анну Колісник.
Як зазначили у НАБУ, за версією слідства, народна обраниця не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн.
Підставою для розслідування зазначених фактів стали результати перевірки, проведеної Національним агентством із питань запобігання корупції, передані НАБУ.
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Знаєте чому поворознюк ,що 4 рази був судимий за обкрадання військосих частин,зараз улюбленець ЗЕленого бомонду та мудрого прОстого нАріду. Розкрадання армі, для ЗЕленського та бидла є підтвердженням належності до кола своїх. Кожен з них вчинив би так само- крав би та брехав би.
или не оправдала надежд.. баба не да?