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Новини Політика України
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НАБУ (3420) депутат (1576) САП (410) підозра (355)

НАБУ і САП повідомили про підозру в недостовірному декларуванні "слузі народу" Анні Колісник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

колісник

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату у недостовірному декларуванні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Слово і діло, про це повідомляють пресслужби органів.

"14 жовтня 2022 року за дорученням керівника САП прокурором повідомлено про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. На сьогодні дії народного депутата кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021)", – інформує САП.

У повідомленні не вказується прізвище депутата, проте, за інформацією "Слово і діло" з джерел у правоохоронних органах, ідеться про нардепку від "Слуги народу" Анну Колісник.

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Як зазначили у НАБУ, за версією слідства, народна обраниця не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн.

Підставою для розслідування зазначених фактів стали результати перевірки, проведеної Національним агентством із питань запобігання корупції, передані НАБУ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Гуд. А вот когда абизьяну Агрохимию возьмут, - будет перфект=)
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14.10.2022 17:47
+15
Та такова нє может бить нікада-ета же слугі народа...
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14.10.2022 17:40
+11
@vinnicanin

·

6h

Знаєте чому поворознюк ,що 4 рази був судимий за обкрадання військосих частин,зараз улюбленець ЗЕленого бомонду та мудрого прОстого нАріду. Розкрадання армі, для ЗЕленського та бидла є підтвердженням належності до кола своїх. Кожен з них вчинив би так само- крав би та брехав би.
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14.10.2022 17:52
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Жизнь удалась.
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14.10.2022 17:37 Відповісти
Папики зписали, а ана не винаватая, даже не в курсе
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14.10.2022 19:01 Відповісти
Ну й що ? Що далі ? Думаю, що вижинуть з роботи тих слідчих, які це виявили.
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14.10.2022 19:53 Відповісти
Конец эпохи бедности!
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14.10.2022 20:27 Відповісти
Та такова нє может бить нікада-ета же слугі народа...
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14.10.2022 17:40 Відповісти
Це мабуть депутатка, що ввійшла в групу Дмитра Разумкова, бо своїм вони нічого не висувають, а навпаки справи гальмують.
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14.10.2022 17:41 Відповісти
это мелочь. Произнесите кодовое слово "лихтенштейн" а присутствии зеленского. Вы удивитесь, что он знает такое слово. И еще как знает
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14.10.2022 17:42 Відповісти
Членкиня слуги народа...
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14.10.2022 17:43 Відповісти
на сосновые дрова её
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14.10.2022 17:45 Відповісти
Гуд. А вот когда абизьяну Агрохимию возьмут, - будет перфект=)
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14.10.2022 17:47 Відповісти
Овца на заклання?
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14.10.2022 17:48 Відповісти
Ну піде в ліс, а потім 300 гривень штрафу заплате чи помічником посла в швейцарію відправлять до ока гасударєвага.
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14.10.2022 17:48 Відповісти
@vinnicanin

·

6h

Знаєте чому поворознюк ,що 4 рази був судимий за обкрадання військосих частин,зараз улюбленець ЗЕленого бомонду та мудрого прОстого нАріду. Розкрадання армі, для ЗЕленського та бидла є підтвердженням належності до кола своїх. Кожен з них вчинив би так само- крав би та брехав би.
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14.10.2022 17:52 Відповісти
просто попалась...а скільки таких шо не попались
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14.10.2022 17:52 Відповісти
Наприсідала курва чи насосала?
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14.10.2022 17:52 Відповісти
Бідненька...це вона цапом-відбувайлом буде у всій тій шайці???
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14.10.2022 17:56 Відповісти
Вона ж не лох щоб платити податки та декларувати майно.
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14.10.2022 17:59 Відповісти
Слуги коломойши все воры,и Зе тоже
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14.10.2022 18:02 Відповісти
сбросили балласт, кого не жалко..
или не оправдала надежд.. баба не да?
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14.10.2022 18:33 Відповісти
Думається мені сама крута порушниці у декларуванні серед Зелених
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14.10.2022 19:08 Відповісти
Це лошара. Там одну хламідію потрусити - можна знайти краденого бабла в десятки разів більше.
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14.10.2022 19:31 Відповісти
Не розумію, чому у слідства не виникало логічне запитання: яким чином, ця особа перебуваючи майже 5 років на державній службі, змогла наробити собі майна на 4,4 млн грн?!! Тільки не кажіть, що зарплата у судмедексперта 1 млн грн на рік, а в кріслі депутата - 2 млн на рік, і вона нічого не їсть, живе на зарплату батьків збираючи мільйони на нерухомість.
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14.10.2022 19:24 Відповісти
До речі, якщо просто взяти список всієї Zeкоманди і дуже ретельно перевірити їх статки, і статки їх родичів за останні 3 роки, то виявиться, що проти всіх їх можна порушувати кримінальні справи.
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14.10.2022 19:29 Відповісти
намородеріла шльондра зелена
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14.10.2022 19:35 Відповісти
Усі слуги народу насамперед злодії. Вони прийшли звідкись щоб злодіяти. Деякі з них зрадники, але не всі.
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14.10.2022 20:13 Відповісти
 
 