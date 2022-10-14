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Рашисти залякують скороченнями працівників ЗАЕС, якщо вони не підпишуть трудові договори з "Росатомом", - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,магате

Співробітників тимчасово окупованої Запорізької АЕС залякують скороченнями, якщо вони не підпишуть трудові договори з "Росатомом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на умовах анонімності Суспільному розповів один з працівників станції.

"На збори прийшли представники "Росатома". Вони повідомили, що тих, хто відмовиться підписувати нові договори, скоротять. Тим, хто договори підпише, обіцяють зарплати вищі української у півтора-два рази і підйомні. Для подачі заяви на оформлення нового трудового договору російські паспорти поки не вимагають. Промисловому персоналу дали час на роздуми до 3 листопада. Тим, хто не перейде на нові договори, заблокують перепустки", - сказав він.

Співробітник додав, що більшість працівників відмовляються від підписання нових договорів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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хай вручную сами корбою турбину крутять...
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14.10.2022 17:38 Відповісти
не радуют кацапы им кизда полное обнуление страны распад страны и оккупация 70% всеми иными..включая и Украину а как вы думали денег нет имущества нет золото и ценности Путин спряталв Китае чем отдавать будут а распад будет РФ именено с целью отплетлять от репараций и контрибуций в противном случае как в результате Потстдама 1945 год август -решили раз и 500 км нарезали Полякам на Западе со стороны Германии... было немецким стало польским..так и у нас Ейск Азовское море Новочеркаск Ростов Белгород Воронеж Ставрополь и краснодар Бранщина плизз в Украину..не хотите жить никто не держит нах с базы.. земля всегда была и будет товаром... а они трудовые договора ***** *** истинно долбоебы...
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14.10.2022 19:15 Відповісти
та я пойняв...кацапы не радуют.
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17.10.2022 15:59 Відповісти
Какой самый популярный вопрос в военкоматах эрефии: " У вас нет лишнего билетика на концерт кобзона"
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14.10.2022 17:38 Відповісти
Такі "договори", це вам навіть студент юрвузу підтвердить, підписані під примусом, є нікчемними. Тобто вони дешевші навіть пари сторінок паперу, на яких вони надруковані.
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14.10.2022 17:42 Відповісти
Это не страшно - как бы рассея ни пыжилась и не дулась от гордости, она там ненадолго. Очень ненадолго!
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14.10.2022 17:49 Відповісти
Ну, "скоротять", однаково працівник перебуватиме у штаті "Енергоатому" й отримуватиме зарплату від України. А проти "Росатому", за такі дії його представників, треба вводити міжнародні санкції.
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14.10.2022 17:55 Відповісти
 
 