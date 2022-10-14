Зараз немає потреби в масованих ударах по Україні, а там видно буде, - Путін
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Російський диктатор Путін заявив, що зараз немає необхідності у повторенні масованих ударів по Україні, подібних до тих, які російська армія завдавала 10 і 11 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Зараз немає потреби в масованих ударах, ну принаймні зараз, поки, ну а там видно буде... З 29 об’єктів (в Україні, які обстріляла російська армія 10 і 11 жовтня. - Ред.) сім не були уражені, як це планувало міністерство оборони, але вони добирають поступово", - сказав президент країни-окупанта.
За даними Генштабу ЗСУ, інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, відомо про 19 загиблих і 105 поранених.
11 жовтня масовані удари продовжилися.
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"Солдатушки бравы-ребятушки, нашему царю показали дулю - умрем все как один" (R)
На языке "повара" - поздно на 3,14Zде кататься, пора отвечать за базар.
Вони впевнені, що ракета полетить?
Якби не це , кацапня неодмінно б скористалась нагодою - зіпсувати свято українцям .
Ще влітку була інфа що крилаті і балістичні ракети вони возять вже навіть аж з Далекого сходу .. Тобто - перти їх сюди за 10 тис км , це не від хорошого життя . Значить у них з цим проблеми .
Звикло патло, що усі военні ЗЛОЧІНИ йому пробачались
Там кста инфа появилась ,шо дескать орки поняли шо Херсон не удержать и пытаются его толконуть на переговорах про прекращение огня ...они типа нам отдают Херсон и область а мы соглашаемся на перемирие....сухопутный коридор с Крыма через Мариуполь они надеются сохранить и начать новое наступление в феврале марте 2023.
Только это все влажные мечты,Херсон мы и так заберем и все остальное тоже....а орков добьем до конца!
В КГБ подтвердили, что в Белоруси не вводили режим контртерористической операции
https://charter97.org/ru/news/2022/10/14/519911/
Здохни тварюко!!!
Треба Залужному запланувати на порядок більше. От, підійдуть ракети ATACMS для M142 HIMARS...
М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита"
мало нашої крові 😡
щоб ти су@ ка осліп і здох 😠
основа кацапського "мєнталітєта" -підло напаскудити сусідам і чим підліше тим для кацапських виродків веселіше
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кацап і підлість то невід"ємні поняття сьогодення
Смерть кремлевской хунта! Смерть *****!
РюSSkие...а вас точно 140 миллионов насэлэния???😆😆🤣Шота я сильно самниваюсььь
В их числе Игорь Стрелков, Семен Пегов, Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и Кристина Потупчик.
посчитали сколько ракет осталось и прослезились
короче во всем виновато МО россии. Не удивлюсь, что он и в гааге это потом скажет...шойгу мол все замутил. А я не при чем