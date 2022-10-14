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Зараз немає потреби в масованих ударах по Україні, а там видно буде, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Російський диктатор Путін заявив, що зараз немає необхідності у повторенні масованих ударів по Україні, подібних до тих, які російська армія завдавала 10 і 11 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Зараз немає потреби в масованих ударах, ну принаймні зараз, поки, ну а там видно буде... З 29 об’єктів (в Україні, які обстріляла російська армія 10 і 11 жовтня. - Ред.) сім не були уражені, як це планувало міністерство оборони, але вони добирають поступово", - сказав президент країни-окупанта.

За даними Генштабу ЗСУ, інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

11 жовтня масовані удари продовжилися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не ставила завдання знищувати Україну, - Путін. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+80
Шоб ти здох
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14.10.2022 17:53
+59
Дерьмодемон хочет заднюю дать... Не получится, тварь, цивилизованный мир уже принял решение о твоей ликвидации
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14.10.2022 17:54
+45
Обосравшись со своей спецоперацией, кремлевский шизоид перешел к ракетной террористической тактике ХАМАСа. Все починим, заменим и вышибем свинособачью орду на границы 91 года, но такие акты терроризма еще будут не раз, до тех пор в свинособакии правит террористический режим *****. А пока нужно привыкать жить как Израиль, не паниковать, не забивать на тревогу и если ты даже где то в далеком Ужгороде не расслаблять булки и помнить, что в стране война.
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14.10.2022 17:56
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Шоб ти здох
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14.10.2022 17:53 Відповісти
А ТАМ ВИЛНО БУДЕ-тебе вже не буде
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14.10.2022 18:28 Відповісти
по нормативам у них ОБЯЗАНО ОСТАВАТЬСЯ 30% всех вооружений с ракетами напряженка остаток 28-25% в зависимости от типа и марки модели ракет..тому и не буде дали...
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14.10.2022 19:10 Відповісти
Нормативи, чи здоровий глузд - це не про кацапів.
"Солдатушки бравы-ребятушки, нашему царю показали дулю - умрем все как один" (R)

На языке "повара" - поздно на 3,14Zде кататься, пора отвечать за базар.
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14.10.2022 21:53 Відповісти
Шо?! Пукавки скінчилися?
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14.10.2022 17:53 Відповісти
Зараз нові збирають завдяки аналоговнетним рашистським технологіям, як "кльопка взривом" та "сборка трезвим".
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14.10.2022 18:08 Відповісти
"сборка трезвим"?
Вони впевнені, що ракета полетить?
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14.10.2022 20:24 Відповісти
Дерьмодемон хочет заднюю дать... Не получится, тварь, цивилизованный мир уже принял решение о твоей ликвидации
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14.10.2022 17:54 Відповісти
Мразь конченная
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14.10.2022 17:54 Відповісти
Козёл обрыганный, Пыль чердачная, Столб обосцаный, Моль чуланная, Глист высранный, Шибздик недоделанный, Гнусь прогнившая, Муха навозная, Гнида лобковая, Пёс смердящий, Олень тупорылый, Муфлон безрогий, Маймуна веришвила (обезьяна - сын осла) (с), и т. п. ...
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14.10.2022 19:05 Відповісти
покидьок ботоксний
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14.10.2022 17:54 Відповісти
Обосравшись со своей спецоперацией, кремлевский шизоид перешел к ракетной террористической тактике ХАМАСа. Все починим, заменим и вышибем свинособачью орду на границы 91 года, но такие акты терроризма еще будут не раз, до тех пор в свинособакии правит террористический режим *****. А пока нужно привыкать жить как Израиль, не паниковать, не забивать на тревогу и если ты даже где то в далеком Ужгороде не расслаблять булки и помнить, что в стране война.
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14.10.2022 17:56 Відповісти
В Ужгороді ще в кінці лютого я виконував вимоги повітряної тривоги.
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14.10.2022 18:06 Відповісти
Добре, що в Швейцарії багато бомбосховищ.
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14.10.2022 18:09 Відповісти
А у уряду немає захоплення асфальтом ...
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14.10.2022 18:23 Відповісти
Ви давали хабаря, щоб виїхати, а може ви жінка чи інвалід? А може ви дитинка? От Ківа був інвалідом з діагнозом шизофренія. Потім теж втік з України.
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14.10.2022 18:32 Відповісти
Так, дитинка 63 років з Сєвєродонецька ... А ви з окопу строчите комменти?
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14.10.2022 20:33 Відповісти
Звиняйте не в кінці лютого, а в кінці березня.
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14.10.2022 20:37 Відповісти
Хто тобі, тварюко, дав право вбивати українців? От би тебе повісити живим на Майдані за дуу, і щоб всі знедолені українці лопатки туди засовували
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14.10.2022 17:57 Відповісти
шось він задоволений сьогодні на виступі.в Астані ..щось з Ердоганом домовився напевно
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14.10.2022 17:57 Відповісти
Луку на двох з Едіком крутнули😃
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14.10.2022 19:38 Відповісти
Є ракети - є обстріли, нема ракет - нема і обстрілів.
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14.10.2022 17:57 Відповісти
З мови дипломатів це означає: ...не постачайте Україні засоби ППО...
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14.10.2022 17:57 Відповісти
тепер все-потяг уїхав. запізнився *****, тепер пішки, бо нічим їхати (стріляти)
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14.10.2022 18:05 Відповісти
Не так потреби, як змоги. Хоч би ***** правду хоч б раз сказало
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14.10.2022 17:58 Відповісти
Ніщєброди. Просто гівна вашого вже мало залишилося. Ось і заощаджуєте. А нове наклєпати проблематично, тому що санкції. Ось і перейшли на іранський мотлох. Але і з ним у вас теж нічого не вийже, бо застарілий і не може протистояти ******** системам глушіння дронів.
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14.10.2022 17:58 Відповісти
Колити вже нарешті здохнеш виродок.
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14.10.2022 17:59 Відповісти
Це падло і дохлим довго буде смердіти.
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14.10.2022 18:01 Відповісти
Не ..зди ***** .. ! Немає не потреби , а ракет . ! Дефіцит ракет не дає тобі змоги сьогодні вдарити по Україні .
Якби не це , кацапня неодмінно б скористалась нагодою - зіпсувати свято українцям .
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14.10.2022 17:59 Відповісти
До речі, усі чекали сьогодні ракетного поносу, але мабуть вже реально пукалок мало залишилось. Тримає, щоб зимою гадити.
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14.10.2022 18:51 Відповісти
Я передбачав що сьогодні , замість ракетного удару буде - ракетний пук . . Як і на День Незалежності . У них таке відбувається вже доволі давно - масований обстріл і на ним - тривале затишшя . Це викликано дефіцитом ракет , який не їм вдається швидко заповнювати . Нашкребли півтори сотні , випустили за два дні , тепер знову накопичують .
Ще влітку була інфа що крилаті і балістичні ракети вони возять вже навіть аж з Далекого сходу .. Тобто - перти їх сюди за 10 тис км , це не від хорошого життя . Значить у них з цим проблеми .
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14.10.2022 19:15 Відповісти
А що їх перти , підвисив у ТУшку та й пуляй . Дурне діло не хитре
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14.10.2022 19:40 Відповісти
Цей кровавий вбивця не очікував , що країну візнают терористичною
Звикло патло, що усі военні ЗЛОЧІНИ йому пробачались
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14.10.2022 18:01 Відповісти
Тобто, ракет не так вже і багато, будуємо нові
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14.10.2022 18:01 Відповісти
А далы мінімум 30 км зона на всій лінії кордону наявність будь якої воєнної активності моменто до знищення.А тебе п"дарас ми на кремлі повісимо з іншими ! Не довго тобі собака на світі ходити
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14.10.2022 18:03 Відповісти
Испугался реакции запада,мразь.

Там кста инфа появилась ,шо дескать орки поняли шо Херсон не удержать и пытаются его толконуть на переговорах про прекращение огня ...они типа нам отдают Херсон и область а мы соглашаемся на перемирие....сухопутный коридор с Крыма через Мариуполь они надеются сохранить и начать новое наступление в феврале марте 2023.

Только это все влажные мечты,Херсон мы и так заберем и все остальное тоже....а орков добьем до конца!
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14.10.2022 18:03 Відповісти
Хер їм, а не коридор. Хай через Туреччину ходють.
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14.10.2022 18:13 Відповісти
а Сон - кому?
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14.10.2022 18:30 Відповісти
Лукашенко здал назад.
В КГБ подтвердили, что в Белоруси не вводили режим контртерористической операции
https://charter97.org/ru/news/2022/10/14/519911/
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14.10.2022 18:06 Відповісти
В смысле дал в зад?
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14.10.2022 18:35 Відповісти
Дав задню, як казала Симоньян
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14.10.2022 18:41 Відповісти
Лукашу дали в зад?! Ото гарні у нього переговори з Ердіком😃
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14.10.2022 19:42 Відповісти
Ракеты закончились. Хотят подкопить и опять массово ударить перед морозами.
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14.10.2022 18:06 Відповісти
Маразматик. Потреба є відправити тебе до буцегарні. При сому у всього світу.
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14.10.2022 18:07 Відповісти
Падло кончено. Мелкопіськовий закомплексований імпотент.
Здохни тварюко!!!
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14.10.2022 18:08 Відповісти
Коли в рило закачати ботокс, то якась частина потрапила в мозок.
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14.10.2022 18:08 Відповісти
А у нас є така потреба, що б ти здох з підорашкой разом, згорів у темряві!
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14.10.2022 18:09 Відповісти
Как всегда ******
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14.10.2022 18:09 Відповісти
Скоро Путин и Лукашенко торжественно подпишут совместный некролог.
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14.10.2022 18:09 Відповісти
Кажеш, "29 об'єктів" планували?
Треба Залужному запланувати на порядок більше. От, підійдуть ракети ATACMS для M142 HIMARS...
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14.10.2022 18:11 Відповісти
спасибо, благодетель!
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14.10.2022 18:12 Відповісти
З'явлення із зізнанням / Явка с повинной
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14.10.2022 18:12 Відповісти
Нелюдь.
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14.10.2022 18:15 Відповісти
Йолоп, твій потяг вже пішов, а залишками ракет ти ..й ЗСУ налякаєш.
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14.10.2022 18:25 Відповісти
Переклад з *********** - стріляти мені поки що нема чим.
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14.10.2022 18:25 Відповісти
#баний п*дор, як і всі русіше швайне. будете всі ви рузькі тварюкі вирізани, повішани та спалені
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14.10.2022 18:27 Відповісти
Воно не одне, всю рашку треба відпи@дити
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14.10.2022 18:29 Відповісти
- Ну, уж это положительно интересно, - трясясь от хохота, проговорил профессор, - что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!

М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита"
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14.10.2022 18:40 Відповісти
Бвахаха, "не булт уражені, як того планувало міністерство..." Атріцатєльноє паврєждєніє! Ми с самава начала планіравалі нє папасть! боже, які кончені...
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14.10.2022 18:41 Відповісти
Яка падлюка!!!
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14.10.2022 18:46 Відповісти
Плешивый ублюдок ещё не понял, что этими ударами только обозляет украинцев и укрепляет желание победить кацапов?
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14.10.2022 18:46 Відповісти
,, А там видно буде", промимрило ботоксне , мерзенне ху@ло , якому ще
мало нашої крові 😡
щоб ти су@ ка осліп і здох 😠
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14.10.2022 18:51 Відповісти
Лебединого озера тебе! І горіти у Вогні, покидьок Людства...
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14.10.2022 19:00 Відповісти
Пока у нас не будет ракет на 1000км в достаточном количестве, это будет продолжаться пока кацапстан существует. Нам надо в 3 смены без выходных работать над созданием таких ракет.
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14.10.2022 19:01 Відповісти
Коли ж ця ракова пухлина здохне. Всесвiт повинен подбати про те, щоб цей виродок подихав дуже довго в нестерпних муках!
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14.10.2022 19:07 Відповісти
кацапи то наслідок від"ємного генетичного відбору
основа кацапського "мєнталітєта" -підло напаскудити сусідам і чим підліше тим для кацапських виродків веселіше
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
кацап і підлість то невід"ємні поняття сьогодення
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14.10.2022 19:09 Відповісти
Москаляку на гілляку - а там буде видно.
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14.10.2022 19:24 Відповісти
Не знаю, как уже описывать эту карликовую падаль , мразь которая заявляет в наглую нет нужд ,не скрывая, тварь ...Невинные люди , женщины , дети ,гибнут под бетонными плитами перекрытий ,**** дырявая. Он сам окуевший , что это ****** натворило, загнанный в угол , не волк , это шакал обосратый.
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14.10.2022 19:25 Відповісти
В переводе с *********** языка - У меня пока ракеты кончаются, наклепают новых - вот тогда и вдарю знову

Смерть кремлевской хунта! Смерть *****!
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14.10.2022 19:32 Відповісти
Сальдо обратился к жителям Херсонщины...типа драпаем на рабZeю от НАТО...в пяти регионах РабZeи вас ждуть комфортабельные квартиры...
РюSSkие...а вас точно 140 миллионов насэлэния???😆😆🤣Шота я сильно самниваюсььь
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14.10.2022 19:36 Відповісти
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14.10.2022 19:43 Відповісти
Девять российских военкоров и военкор-проектов могут попасть под уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источники.

В их числе Игорь Стрелков, Семен Пегов, Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и Кристина Потупчик.
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14.10.2022 19:56 Відповісти
Прекратить массовые обстрелы заставила именно НУЖДА:
посчитали сколько ракет осталось и прослезились
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14.10.2022 20:07 Відповісти
По ходу сильная отдача...
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14.10.2022 20:32 Відповісти
жри Ириски, становись на колени, а потом падай на живот
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14.10.2022 20:40 Відповісти
сдохни уже кремлевская свинособака конченная...................................
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14.10.2022 20:48 Відповісти
Сдохни ****!
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14.10.2022 21:06 Відповісти
Звичайно немає потреби. І на це є дві причини: немає чим, принаймні поки що. а по друге чекають поки ми відремонтуємо те що можна.
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14.10.2022 21:12 Відповісти
Это плохо. Раз сказал "нет нужды", значит будет продолжать
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14.10.2022 22:36 Відповісти
як це планувало міністерство оборони .......
короче во всем виновато МО россии. Не удивлюсь, что он и в гааге это потом скажет...шойгу мол все замутил. А я не при чем
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14.10.2022 23:15 Відповісти
Та тому, що нічим.
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15.10.2022 04:22 Відповісти
 
 