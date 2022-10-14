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Підстав для зростання цін немає: дефіциту продуктів не буде, - Мінагрополітики

Новини Цензор.НЕТ Економіка Авто Війна в Україні

магазин,ціни

В Україні не буде дефіциту соняшникової олії, цукру та яєць, а тому підстав для зростання цін на ці продукти немає.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич, повідомляє пресслужба Мінагрополітики, передає Цензор.НЕТ.

Більше того, за словами Дмитрасевича, міністерство очікує на певну стабілізацію цін на продукти вже у листопаді.

Чиновник розповів, що аграрії наразі зібрали 2,6 млн тонн насіння соняшника, а прогноз збору на цей рік – 9,5 млн тонн.

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"Це менше в порівнянні з попереднім роком, який був рекордним та приніс 16,3 млн тонн соняшника. Причини такого зменшення зрозумілі – війна та погодні умови, які уповільнили темпи збору. Але для внутрішніх потреб цього більше, ніж достатньо. Тому, якщо не говорити про загальну інфляцію і здорожчання логістики, подорожчання олії не має бути", – впевнений заступник міністра.

Він додав, що так само стабільною має залишатись на теперішньому рівні ціна на цукор. Аграрії посіяли 180 тис. га цукрового буряка, що менше проти минулого року, коли було посіяно 224 тис. га. Із зібраного цьогоріч буряка має вийти 1 млн тонн цукру. Дмитрасевич зазначив, що в Україні не буде ні дефіциту цукру, ні його суттєвого здорожчання.

Також чиновник зауважив, що найближчим часом також вирівняються ціни на яйця. А проблема з їх здорожчанням пов’язана зі знищенням птахофабрик та нестачею несучих курей та скороченням виробництва яєць.

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"Дефіциту продовольства в нас точно не буде. Ми аграрна країна і нетто-експортер аграрної продукції, тому наші внутрішні потреби ми точно задовольнимо повністю. На процеси ціноутворення продуктів впливатиме в першу чергу загальна інфляція, вартість енергоносіїв та логістики", – резюмував Дмитрасевич.
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Топ коментарі
+23
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14.10.2022 18:43
+16
Парадокс. Підстав немає, а ціни ростуть кожного дня.
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14.10.2022 18:48
+14
мосійсучку в студію!
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14.10.2022 18:46
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скинь мені 10000 на карту-і я з тобою згоден.. до грудня
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14.10.2022 18:42 Відповісти
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14.10.2022 18:43 Відповісти
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14.10.2022 18:47 Відповісти
а по 80 десяток...
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14.10.2022 18:51 Відповісти
Вчора. Оболонь. 74 грн.
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14.10.2022 18:58 Відповісти
В Одессе ещё две недели назад по 90.
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14.10.2022 20:16 Відповісти
по 70
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14.10.2022 19:08 Відповісти
прості, сьогодні 75-90, домашні -100!
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14.10.2022 21:56 Відповісти
мосійсучку в студію!
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14.10.2022 18:46 Відповісти
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14.10.2022 19:02 Відповісти
Та та Верховна ********** зара роскаже, чому так корисно їсти яйця по 70 грн./дес. Єто ж вам не піввареника, ******. Ще й постраждалу дверь від ОПИ принесе в студію.
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14.10.2022 22:33 Відповісти
Брешіть більше, с.уки зелені. Пшеницю закупляють по 4 грв\кг ,а хліб по 25 грв за буханку.
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14.10.2022 18:46 Відповісти
Крашанки по 60 це вААЩе, мля...
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14.10.2022 18:48 Відповісти
Парадокс. Підстав немає, а ціни ростуть кожного дня.
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14.10.2022 18:48 Відповісти
Підстав для зростання цін немає

Ге ж: жадібні "хазяї життя" раптом, як ті демони, самоліквідувалися.
Усі-усі!
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14.10.2022 18:49 Відповісти
А не пора вже продуктові картки вводити на найнеобхідніші продукти? Багато хто вже реально нездатні кінці з кінцями зводити при таких "підстав нема".
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14.10.2022 18:53 Відповісти
Зараз піду в магаз, там яйця по 63 грн. Скажу, давайте по 25, там міністр сказав, що підстав нема
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14.10.2022 18:54 Відповісти
а тому підстав для зростання цін на ці продукти немає. Джерело: https://censor.net/ua/n3373807
... заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич...

а якщо зростуть, яйками клянешся ОПозебень???
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14.10.2022 18:56 Відповісти
Підстав нема, але ціни ростуть, особливо на яйця, ніби їх лише одна курка несе.
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14.10.2022 18:57 Відповісти
я навіть знаю яка курка.. це ***** з оп
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14.10.2022 19:08 Відповісти
Ціни в нас кожен день ростуть.Якщо буде і надалі нищитись наша інфраструктура,в односторонньому порядку,то все буде тільки гірше.
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14.10.2022 19:00 Відповісти
Ціни на основні види продуктів зросли , що дальше ,просто , вже нікуди ім
зростати 😡
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14.10.2022 19:02 Відповісти
Киів . Яйця - 65 грн . десяток .
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14.10.2022 19:03 Відповісти
підстав нема але ціни ростуть
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14.10.2022 19:02 Відповісти
цену на скумбрию снизят. будет не 8, а 7.40
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14.10.2022 19:02 Відповісти
🤣😄👍🏼
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14.10.2022 19:04 Відповісти
Вжарим .
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14.10.2022 19:14 Відповісти
"вжарюют все!" )
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14.10.2022 19:21 Відповісти
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14.10.2022 19:33 Відповісти
Ойой...вже мене "тєрзают смутниє сомнєнія"...треба робити запаси...
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14.10.2022 19:03 Відповісти
все нормально, расходимся...
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14.10.2022 19:09 Відповісти
Запас в попу не цілує(Укр.народна приказка)
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14.10.2022 19:10 Відповісти
смешно, я последний год не ел ни подсолнечное масло, ни рассыпной сахар, ни яйца...
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14.10.2022 19:10 Відповісти
Грошеи нема - но ви держіця .
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14.10.2022 19:17 Відповісти
в смысле оно мне не понадобилось. салаты я и так ем без масла, сахар в чай не кидаю, а яйца раз в год ем...
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14.10.2022 19:19 Відповісти
А ви ще більшими кораблями вивозьте продукцію
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14.10.2022 19:18 Відповісти
А ЛЕНКА - СКУМБРИЯ ЧТО ГОВОРИТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ , А МОСИЙЧУЧКА ? ДАВАЙТЕ , ВЫПУСКАЙТЕ ГЛАВНЫХ ЭКОНОМИСТОВ
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14.10.2022 19:27 Відповісти
Экономика грохнулась на 35%,инфляция 30%,доллар больше 40,эмиссия гривны + желание барыг заработать на беде людей = ценникам на товары и продукты...и это не предел так как цена газа для бизнеса 60грн/куб и за это все конечно заплатит конечный потребитель. Дефицита точно не будет но людей которые смогут купить продукты по таким ценам тоже существенно поубавится - многие уже теперь не могут удовлетворить минимальных человеческих потребностей в виду отсутствия средств
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14.10.2022 19:28 Відповісти
отже в Україні безпідставне зростання цін ,і нагла брехня мінагрополітики, про відсутність зростання цін на котрій мінагрополітики і заробляє
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14.10.2022 19:29 Відповісти
Сало дороже говядины...
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14.10.2022 19:32 Відповісти
Я це теж не розумію.

Тим паче, що жива риба ще дешевше. На тому тижні стейк товстолоба 120 грн.
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14.10.2022 20:02 Відповісти
Свіжа*
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14.10.2022 20:04 Відповісти
Яйця по 70 грн/10шт , на сало за 300 грн/кг - не намажеш .!!

. .
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14.10.2022 19:35 Відповісти
Чому вони завжди брешуть?
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14.10.2022 19:36 Відповісти
вівсьоврьоті
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14.10.2022 19:39 Відповісти
Народна прикмета з 2019. Якщо зельониє щось запевняють, значить чекай на зворотне.
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14.10.2022 19:39 Відповісти
*****,дебіли!!
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14.10.2022 19:40 Відповісти
а этого дмитрасевича долго по яйцам били, что бы он сделал такое заявление?
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14.10.2022 19:47 Відповісти
Поскільки Дмитрасевич не володіє ситуацією і українцям вішає локшину на вуха, треба гнати його в шию.
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14.10.2022 19:50 Відповісти
шашликиииииииииииииииииии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! майскіЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄ
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14.10.2022 19:56 Відповісти
Підстав для зростання цін немає Джерело: https://censor.net/ua/n3373807
Тобто ціни ростуть безпідставно.
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14.10.2022 20:14 Відповісти
Ха ха
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14.10.2022 22:34 Відповісти
Скумбрія не подорожчала, так і є по 8
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15.10.2022 05:01 Відповісти
Зачем это вранье, если каждую неделю новые ценники на рынке и в супермаркетах. О стройматериалах вообще молчу
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16.10.2022 22:13 Відповісти
 
 