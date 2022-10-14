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Окупанти видали наказ про порядок евакуації музеїв із Криму, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

музей,айвазовського

Російська окупаційна влада видала наказ, в якому визначила порядок евакуації музеїв на території Криму.

Про це йдеться в інформації Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованій території українського Криму окупаційна влада видала наказ, в якому визначила порядок евакуації музеїв. Зокрема, для музеїв тимчасово окупованого регіону затверджено плани внутрішньої (в межах окупованого регіону) та зовнішньої (на територію Російської Федерації) евакуації. Першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність", - повідомили в Генштабі.

Також читайте: ФСБ РФ заздалегідь наказала окупаційній владі Криму готуватися до евакуації, передбачено й випадок знищення Керченського мосту. ДОКУМЕНТ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
а так по домашнему все было...
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14.10.2022 18:53
+22
перед звільненням Криму міст треба розфігачити остаточно
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14.10.2022 18:52
+12
Значить будуть вивозити награбоване з музеїв . Залишать голі стіни, якщо залишать, можуть і зруйнувати історичні пам'ятки архітектури.
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14.10.2022 18:58
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перед звільненням Криму міст треба розфігачити остаточно
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14.10.2022 18:52 Відповісти
бюсты и портреты куйла - сначала
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14.10.2022 18:52 Відповісти
А так же своих членинов и сралинов тоже, что б не забыли
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14.10.2022 19:00 Відповісти
а так по домашнему все было...
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14.10.2022 18:53 Відповісти
Плоха прекмета для ху..ла ,це було вже в 1941 році!

Слава УКРАЇНІ!
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14.10.2022 18:57 Відповісти
Кацапня залишить Крим обібраним до нитки. Ще і підірвуть все що зможуть.
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14.10.2022 18:57 Відповісти
Ще і підірвуть все що зможуть

И начать надо с крымского моста
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14.10.2022 19:03 Відповісти
Значить будуть вивозити награбоване з музеїв . Залишать голі стіни, якщо залишать, можуть і зруйнувати історичні пам'ятки архітектури.
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14.10.2022 18:58 Відповісти
Вони вже зруйнували все що могли.
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14.10.2022 19:04 Відповісти
Так, зруйнували багато чого, але ж Лівадійський палац ще ж не зруйнували. Цікаво, що там залишилось від Ханського палацу у Бахчисараї , вони ж там робили реконструкцію, познімали рідну черепицю з дахів та шифером замінили.

Не так давно дивилась відео в ютюбі з санаторію «Крим» у Партиніті. Від нього майже нічого не залишилось. Верхні корпуси розграбували ще на початку анексії , а територія парку занедбана. Одразу видно, що тут був кацап.
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14.10.2022 19:18 Відповісти
Першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність" - це пральні машини, унітази, пательні, жіноча білизна та електрочайники А, ще шкарпетки (носкі)
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14.10.2022 18:59 Відповісти
Воры - они везде воры.
Своровали Крым, теперь состряпали план, как своровать экспонаты наших музеев.
Вся их суть - воровство. Истории, территорий, людей.
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14.10.2022 19:00 Відповісти
Наказ про порядок еякуляції...
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14.10.2022 19:01 Відповісти
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14.10.2022 19:03 Відповісти
А тікати будуть на галєрах?
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14.10.2022 19:03 Відповісти
Саме образливе, що орки і ті планують такі речі, а наші залишили все на поталу орді...
Дехто, з опи, навіть сподівався на гуманне ставлення до наших міст і всього красивого...
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14.10.2022 19:07 Відповісти
Це не є евакуація а це грабіж. Всі музейні експонати повинні бути в Криму . Це теж саме що і в Маріуполі вивезли всі експонати до Росії . Але варто зазначити якщо Росія вивозить музейні експонати напевно відчуває наближення війни до Криму і Росія не зможе цьому запобігти тому намагається скоріше все вивезти
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14.10.2022 19:08 Відповісти
Скоро вони все повернуть і ще й репарації платитимуть сто років!
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14.10.2022 19:28 Відповісти
Кримчани, ховайте унітази!
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14.10.2022 19:37 Відповісти
Фюрер мавзолейный драпает из Херсона и Крыма... Эрдоган приказал...
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14.10.2022 19:39 Відповісти
Кримчани вiрять у ЗСУ.

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14.10.2022 19:42 Відповісти
ну если там есть "наши люди", как это внушали 8 лет, то пусть выходят и протестуют против воровства. Но этого не будет, а то их убьют.
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14.10.2022 19:43 Відповісти
Мародеры зашевелились...
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14.10.2022 19:43 Відповісти
После 1945 года Крымская область была нищая голая и босая...повальная нищета...потому Георгий Маленков по факту начальник Сссра в 1954 году решил избавиться от Крыма,тогдашний первый секретарь ЦК компартии Украины Кириченко категорически был против этого...
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14.10.2022 19:45 Відповісти
Мародери! Крадії кишенькові! ******
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14.10.2022 19:59 Відповісти
да эти паскуды при бегстве постараются там максимально всё порушить, да украсть, натура такая босяцкая...
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14.10.2022 20:02 Відповісти
Починають готуватися...до евакуації з Криму...
Вони знищували та переінакшували всю нашу історію,переселяли зеків з росії на українські землі,а наш народ відправляли в сибір...
орки залишають нам випалену землю...
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14.10.2022 20:32 Відповісти
Саме головне, що з Криму забрались нах кацапи. Навіть ті, хто народився в Криму.
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14.10.2022 21:04 Відповісти
Допис з 2014 року.

Почему Крым присоединили к хозяйственной системе Украины в 1954? Просто надо посмотреть на стостояние Крыма в 1953. В справке под грифом «Секретно» от 4 января 1954 года, подготовленной для первого секретаря Центрального Комитета Компартии Украины Алексея Кириченко (Центральный госархив общественных объединений Украины. Ф-1-ОПЗО. Дело 3590. Стр. 109-110.), представлена полная картина хозяйственной деятельности крымских властей в послевоенные годы.
Цифры, указанные в ней, поражают: в 1954 году по сравнению с 1940-м площадь посевов в Крыму сократилась на 70 тысяч гектаров и только три колхоза из тридцати смогли освоить полевой и кормовой севообороты, а урожай всех сельскохозяйственных культур был в три раза меньше, чем до войны.
В 1954 году площадь садов составляла 87 процентов, а виноградников - 79 процентов от уровня 1940 года. Фермы, где разводили скот, запаслись на зиму кормами лишь на 37 процентов. На полуострове не хватало более 1100 тракторов.В 1953 году Крым фактически сорвал план по сбору налогов, нанеся ущерб казне в более чем шесть миллионов рублей.Не лучшим образом обстояли дела и в социальной сфере. К концу 1953 года на весь полуостров работали всего ТРИ!!! ВСЕГО ТРИ!!!! хлебных магазина, 18 мясопродуктовых и восемь молочных. Только в двух точках можно было приобрести ткани, в девяти местах купить обувь. В стране, где грамотность и образование населения всегда считались приоритетными, на всю область работали лишь 28 книжных магазинов. В государственном секторе полностью была прекращена торговля овощами.Так выглядела ситуация на полуострове накануне его присоединения к Украине. Ситуация частично поясняется тем, что в 1944 было насильно депортировано 180 тысяч татар. но вместе с татарами депортировано всех немцев, греков, болгар и т.д. Всего около 300 ТЫСЯЧ!Вся вода в Крыму держалась на татарах. только они отыскивали места с водой и рыли там колодцы. Согласно традициям татарских семей - каждый мужчина должен выкопать колодец.

А немцы, болгары, греки выращивали урожаи, работали на земле. С их депортацией урожаи прекратились.
В Крым срочным образом завезены под 100 тысяч человек из средней полосы России. Пообещав им золотые горы, а главное - море дешевого вина. Но они ничего не могли сделать, они не умели вести земледелие в условиях мизерного количества влаги. В Крыму начался голод, мародерство, выросла преступность. Многие просто побежали из Крыма. Никита Хрущев тайно посетил Крым в 1953. Люди (кацапы) просто бросались на его машину, кричали в лицо оскорления.
В Крым пришел пистдец!! Тогда Политбюро приняло решение повесить Крым на шею Украине. После войны не прошло еще и 10 лет, Украина была разрушена неимоверно, поэтому поднимать разрушенный пустынный Крым - этому никто не обрадовался. Но приказ партиии надо выполнять.
В Крым поехали украинцы. Сразу занялись сельским хозяйством. Более 10 тысяч именно украинцев(!) строили Северо-Крымский Канал, который проектировали 80 научных предприятий из 10 городов Украины! Тупых пьяных кацапов к восстановлению Крыма не допускали.

За два года добыча железной руды увеличилась на 36%. И сегодня, после оккупации русскими фашистами, мы видим как бы включенную машину времени. Крым возвращается в 1953-й год. Крымский канал пересох. Закрыт самый длинный в мире троллейбусный маршрут (Симферополь-Алушта - Ялта), построенный украинцами. Резко сокращаются площадь посевов, кароче - пястдец грядьот!!
Вся сущность кацапа - это захватить территорию, разграбить, засрать, разрушить и пойти дальше. Кацап запрограммирован так, он не может существовать иначе.

Почему в Крыму так много русского быдла, если все построили украинцы? Начиная с 70-х годов, когда украинцы превратили Крым в Жемчужину, в Крыму (ЮБК) массово стали селиться бывшие военные, КГБисты, партаппаратчики ,комсомольские вожаки и т.д. И именно потомки этого совкового быдла и верещали: "Путе-е-ен!!!!" под рашистскими флагами
Восстановление Крыма начнется исключительно после воссоединения его с Украиной. Иначе просто не может быть, кацап может только разрушать, кацап вернет Крым в 1953 год
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14.10.2022 21:11 Відповісти
Знов музеї розтрощать і пограбують, падлюки!!! Як завжди!

Якщо цікаво, ось про це хороший фільм:

https://www.youtube.com/watch?v=Nspvs6ILq4E

Він, хоч і російською мовою (бо давно це було - у 2007 році), але знімали його "наші люди" у Німеччині - естонці та українці.
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14.10.2022 21:18 Відповісти
Было бы хорошо так спланировать операцию по освобождению Крыма, чтоб эти планы сорвать
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14.10.2022 23:00 Відповісти
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14.10.2022 23:30 Відповісти
 
 