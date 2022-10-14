Окупанти видали наказ про порядок евакуації музеїв із Криму, - Генштаб ЗСУ

Російська окупаційна влада видала наказ, в якому визначила порядок евакуації музеїв на території Криму.

Про це йдеться в інформації Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованій території українського Криму окупаційна влада видала наказ, в якому визначила порядок евакуації музеїв. Зокрема, для музеїв тимчасово окупованого регіону затверджено плани внутрішньої (в межах окупованого регіону) та зовнішньої (на територію Російської Федерації) евакуації. Першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність", - повідомили в Генштабі.

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