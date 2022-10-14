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Орбан розкритикував санкції і закликав до мирних переговорів між Україною та РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що санкції Європейського союзу проти Росії провалилися і закликав до мирних переговорів між РФ та Україною.

Про це він сказав на радіо Kossuth Rádió, а текст його виступу опублікований на сайті уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами Орбана, існує "табір миру", до якого належить і Угорщина, і де вирішення нинішньої кризи можна побачити через мирні переговори.

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"Святіший Отець виступає за мир. Кіссінджер виступає за мир. Ми були в Німеччині, там є поважний філософ на ім'я Габермас, лівий, не з нашої політичної спільноти. Але він говорить те ж саме, що і ми. Там є американці, республіканці, бізнесмени світового масштабу. Я відчуваю, що голос за припинення вогню, а потім за мирну угоду після припинення вогню стає сильнішим", - сказав він.

Орбан також заявив, що санкції проти Росії погано розроблені, а енергетичні обмеження - це сумнівний механізм, тому що в світовій історії санкції зазвичай вводять ті, хто має домінуюче становище.

"Зараз в енергетичному секторі сумнівно, що ми маємо домінуючу позицію, тому що ми є покупцями, а росіяни є постачальниками", - сказав угорський прем'єр.
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Топ коментарі
+39
Отдай уже свою Венгрию вместо оккупированных территорий и плавай до посинения в своем мире, конченый ублюдок.
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14.10.2022 19:18
+31
ТО хай венгрія "приєднується областями" і буде їм щастя
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14.10.2022 19:17
+29
Так если санкции провалились, шо ж ты так громко завыл по команде своего любовника *****?
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14.10.2022 19:20
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Так мирные переговоры обязательно будут. Только после восстановления территориальной целостности Украины и с новыми властями в россии.
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14.10.2022 20:08 Відповісти
Санкції "погано розроблені", бо санкції потребують консенсусу, а якийсь пуйловський угр постійно все псує. До речі, та сама ПАРЄ до того, як за рабсєйський тероризм погомоніти, вирішила отаке - PACE votes to begin monitoring of Hungary over rule of law and democracy issues. Тож сиярторбанам час перевзуватися, поки не пізно
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14.10.2022 20:15 Відповісти
А хто проти миру ? Але на умовах України. Еvil must be punished/Зло має бути покарано. Однак Орбан активно адвокатує Путіну, лукавить, умовчує про те на яких умовах пропонує "мир" Путін.

і Ніби існує "табір миру", до якого належить і Угорщина приплітає далі "Святіший Отець виступає за мир. Кіссінджер виступає за мир. Ми були в Німеччині, там є поважний філософ на ім'я Габермас, лівий, ... він говорить те ж саме, що і ми. ... є американці, республіканці, бізнесмени світового масштабу. Я відчуваю, що голос за припинення вогню, а потім за мирну угоду після припинення вогню стає сильнішим".
Не встиг Путін заговорити про припинення вогню, який йому потрібно для підготовки до весняно-літнього наступу, який він має здійснити на заморожену Україну знищення енергетичної інфраструктури, а тоді вже примуситидо "миру" на своїх умавах, як Орбан вже включився...
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14.10.2022 20:19 Відповісти
Всё, что начинается с иобиков, кончается мобиками
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14.10.2022 20:20 Відповісти
Что-то Мельник молчит
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14.10.2022 20:21 Відповісти
мадяр ***** нах!!! орбан нах!!! мадяри й кацапи брати по крові!
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14.10.2022 20:21 Відповісти
А може вже і час йому нагадати Червоне поле, Карпатську Україну? Вже геть розперезався, свинособака!
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14.10.2022 20:25 Відповісти
Це чмо орбан проплачено московією на десятки мільйонів доларів ворог України номер 2, смерть підору
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14.10.2022 20:28 Відповісти
Це схоже сінхронізовано з сьогоднішніми заявами плюгавого. Хочуть доиовлятися.
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14.10.2022 20:31 Відповісти
пошел *****, уйобок мордорский
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14.10.2022 20:37 Відповісти
членосос путинский никак не успокоится, видать таки хорошо капает)))
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14.10.2022 20:39 Відповісти
пнх ******........................................
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14.10.2022 20:44 Відповісти
Що ця падла робить в ЄС, а тим більше в НАТО?
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14.10.2022 20:45 Відповісти
русский холуй Орбан, иди *****!
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14.10.2022 20:46 Відповісти
Собака вонючая, мы тебя спасем как только закончим с ху*лом
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14.10.2022 20:47 Відповісти
В жопу путинского холуя )
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14.10.2022 20:47 Відповісти
Уербан -пнх!
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14.10.2022 20:49 Відповісти
Тут його вже стільки народу послало вслід за російським кораблем що мені залишається лише приєднатися до тих побажань.
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14.10.2022 20:57 Відповісти
Никак не пойму, шо этот ******** предлагает!
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14.10.2022 20:59 Відповісти
Мабуть, Ви шукаєте логіку у словах цього дурнуватого персонажа. А її як раз і нема. Тому шукати треба щось інше - тоді "пазлики" складуться. Якось так, наприклад: воно нагадує про свою присутність.
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14.10.2022 21:03 Відповісти
Скільки разів тут послали ***** цього *******? Ну то ще раз це зроблю і я:
орбан, ****** *****.
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14.10.2022 21:01 Відповісти
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14.10.2022 21:09 Відповісти
Opjaķ ģebil.
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14.10.2022 22:49 Відповісти
Якщо Угорщина де факто є союзником ***** і підтримує його політику то це потрібно визнати офіційно. Ми маємо інтернувати всіх власників угорських паспортів як вороже населення яке мріє про анесію. ******* до *******!
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14.10.2022 21:19 Відповісти
Дайте мне его хоч за горло подержать....
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14.10.2022 21:20 Відповісти
С террористами разве могут быть переговоры, да ни за что и никогда.
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14.10.2022 21:20 Відповісти
Виктор Орбан - подстилка **********. Вот пускай у себя сделает новую страну - Мадьяроссию, и ******* из ЕС. А то хочет и рыбку съесть, и на кое-что сесть. А губа у тебя не треснет и попа не слипнется, господин половой Ор(г)бан??
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14.10.2022 21:28 Відповісти
***** Madyar narod!
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14.10.2022 21:31 Відповісти
Какая отвратительная рожа.
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14.10.2022 21:35 Відповісти
Уральський циган, сер.... 😂
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14.10.2022 22:08 Відповісти
Це не Орбану вирішувати. Це має вирішувати Україна та світова спільнота. У Орбана є вибір, приєднатись до всього світу або до іімпері зла. А от наступним кроком мають бути санкції щодо Угорщини, яка порушує правила європейської спільноти.
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14.10.2022 22:06 Відповісти
у 1956 р. совєти "референдум" у ******* не довели до кінця....😕
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14.10.2022 22:07 Відповісти
Нхпшв собака мадярська
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14.10.2022 22:13 Відповісти
Цей башкір вже задовбав всіх в Европі.
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14.10.2022 22:27 Відповісти
Похоже дела в россии идут не очень хорошо если взорвалась очередная пророссийская консерва. А так хотелось мадьярам заполучить украинское Закарпатье.
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14.10.2022 22:34 Відповісти
***** нихто не порадив цьому підарасу піти?
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14.10.2022 22:35 Відповісти
Мадярське ОПЗЖ у ЕС щось вже остогидло
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14.10.2022 22:39 Відповісти
орбан, іди ***** разом з кацапами і російським кораблем!
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14.10.2022 23:04 Відповісти
Надо у этих, которые "можем повторить", попросить, чтоб они повторили 56. год
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14.10.2022 23:10 Відповісти
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14.10.2022 23:19 Відповісти
кто этого гандона пошлет на *** наконец то! Пора "венгров" в нашей Украине трошки притушить... усть ******* у свою родину - в венгрию... нехер им делать в нашей стране.... а если рыпнуться - задушим как рашу... Хотя уже и сейчас сцут кипятком... Думают мы им забудем их позицию во время войны??? ГАНДОНЫ РОСИЙСКИЕ! Мы ВСЕ помним...и будем помнить всегда!
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14.10.2022 23:22 Відповісти
Орбан всасывает газ носом из дупы путина. Подсел, токсик.
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14.10.2022 23:32 Відповісти
"тому що в світовій історії санкції зазвичай вводять ті, хто має домінуюче становище. " - правильно сказал . Вот и самая сильная страна в мире США , а также ЕС и ввели санкции против ничтожно плюгавой кацапской козломордии
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15.10.2022 00:20 Відповісти
Венгры гораздо больше берут в ЕС чем дают. Их роль и место в этом Союзе нулевое. Их обязательно выгонят на хер, т к в них прочно сидит ген фашизма ( для них не было Нюрнберга, хотя бились за Гитлера до последнего). Интересно что они будут жрать на помойке ,, конкурируя,, там с балканскими фашистами - сербами. Пусть венгры входят в состав России. Мерзкая страна , хочется вырвать.
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15.10.2022 09:06 Відповісти
******* **********,чтоб ты сдох!
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15.10.2022 14:30 Відповісти
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