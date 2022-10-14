Міністра фінансів України Марченка обрали головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік

Міністра фінансів України Сергія Марченка обрали головою ради керуючих Світового банку і Міжнародного валютного фонду на 2023 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам міністр повідомив у фейсбуці 14 жовтня.

"Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ… Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені", – написав Марченко.

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