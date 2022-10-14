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Світовий банк (235) МВФ (1342) Марченко Сергій (319)

Міністра фінансів України Марченка обрали головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

марченко,сергій

Міністра фінансів України Сергія Марченка обрали головою ради керуючих Світового банку і Міжнародного валютного фонду на 2023 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам міністр повідомив у фейсбуці 14 жовтня.

"Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ… Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені", – написав Марченко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Нічого собі!
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14.10.2022 19:46
+4
а шо там можна вкрасти
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14.10.2022 19:46
+3
Це той придурок, який за умов двозначної облікової ставки НБУ, не схотів піднімати % прибутковості військових облігацій України, чим фактично звів наиних попит до 0.
Це вказує на те, що держава міцно сіла на дерибан зовнішньої допомоги і не потребує участі власних громадян у фінансуванні армії.
Ще один аргумент стосовно того, що держава є фактично незалежною від власних громадян.
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14.10.2022 21:32
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а шо там можна вкрасти
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14.10.2022 19:46 Відповісти
Нічого собі!
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14.10.2022 19:46 Відповісти
Єрмаку вже видали перепустку?
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14.10.2022 19:57 Відповісти
До Делаверської в'язниці. Буде носити Бені передачі!
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14.10.2022 20:04 Відповісти
Хіба зелений буратіна вже помер?
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14.10.2022 20:10 Відповісти
Ам це взагалі хто,власне,такий? Може дуже великий єкономіст? (жартую,звичайно)
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14.10.2022 20:01 Відповісти
Влип дивак! Там вкрасти нічого не дадуть!
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14.10.2022 20:02 Відповісти
ни......себе , оце обйомчик? Тааааак, оце АМЕРИКА
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14.10.2022 20:02 Відповісти
Аааа, там же є кацапські запозичення, он воно шо
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14.10.2022 20:04 Відповісти
Зігзаг удачі .
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14.10.2022 20:17 Відповісти
Як там революцію хто робить і хто використовує її результати.
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14.10.2022 20:57 Відповісти
Це той придурок, який за умов двозначної облікової ставки НБУ, не схотів піднімати % прибутковості військових облігацій України, чим фактично звів наиних попит до 0.
Це вказує на те, що держава міцно сіла на дерибан зовнішньої допомоги і не потребує участі власних громадян у фінансуванні армії.
Ще один аргумент стосовно того, що держава є фактично незалежною від власних громадян.
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14.10.2022 21:32 Відповісти
Цікавий персонаж. До війни ще розказував, що йому 40-річному вже не приходиться розраховувати на пенсію в майбутньому і це перебуваючи на посаді міністра фінансів. А загалом, командний гравець, як в темну, так і відкрит
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14.10.2022 22:20 Відповісти
они видимо не смотрели его интервью и вообще способ мышления)
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15.10.2022 01:30 Відповісти
 
 