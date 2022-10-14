Міністра фінансів України Марченка обрали головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік
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Міністра фінансів України Сергія Марченка обрали головою ради керуючих Світового банку і Міжнародного валютного фонду на 2023 рік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам міністр повідомив у фейсбуці 14 жовтня.
"Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ… Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені", – написав Марченко.
Топ коментарі
+5 YU ST
показати весь коментар14.10.2022 19:46
+4 Bob Fayn
показати весь коментар14.10.2022 19:46
+3 Алексей Осипов 03be6077
показати весь коментар14.10.2022 21:32
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Це вказує на те, що держава міцно сіла на дерибан зовнішньої допомоги і не потребує участі власних громадян у фінансуванні армії.
Ще один аргумент стосовно того, що держава є фактично незалежною від власних громадян.