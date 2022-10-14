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З відкритих джерел ЗМІ встановили особи понад 7,5 тисяч загиблих російських окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,техніка

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну ЗМІ вдалося підтвердити загибель 7502 російських солдатів та офіцерів.

Про це інформуує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На фронті після 21 вересня загинули також щонайменше 11 мобілізованих, великих втрат зазнають елітні підрозділи російських військ, йдеться в дослідженні.

Дослідження складене на основі повідомлень регіональної влади та навчальних закладів, а також інтерв’ю родичів місцевим ЗМІ. При цьому в регіонах повідомляють далеко не про всіх загиблих, а кількість поховань на російських цвинтарях говорить про те, що реальні втрати росіян можуть бути щонайменше вдвічі більшими, пишуть видання.

Зокрема, станом на 14 жовтня журналістам вдалося підтвердити загибель на фронті 11 мобілізованих. Більшість із них прибули до пунктів підготовки 25–28 вересня, з чого випливає, що вони мали сім-десять днів на навчання. Причинами, чому мобілізованих у Росії відправляють на фронт без належної підготовки, називають непросту ситуацію на фронті, де українські сили продовжують наступ, неукомплектованість підрозділів, а також поганий стан навчальних центрів Міноборони Росії.

Крім того, щонайменше 18 призовників померли на збірних пунктах на території Росії.

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Відомо, що 2200 загиблих зі списку – це солдати й офіцери спецпідрозділів, морські піхотинці та військові льотчики, підготовка яких займає роки і потребує колосальних витрат. 17% загиблих складають військовослужбовці офіцерського складу, загинули щонайменше чотири генерали і 39 полковників, йдеться в дослідженні.

За кількістю загиблих серед регіонів, за даними журналістів, як і раніше, лідирує Дагестан (319 осіб), на другому місці зараз Краснодарський край (303 особи), на третьому – Бурятія (297 осіб).

Міноборони Росії востаннє відзвітувало про втрати в день початку мобілізації – 21 вересня. За словами голови відомства Сергія Шойгу, втрати становили 5937 осіб.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
- Росія готова до підписання угоди, яка б припинила "громадянську війну в Україні", - спікер Ради Федерації Матвієнко

Українці воювали самі з собою, а більше 64 тисяч кацапів здохли переляку...
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14.10.2022 20:34
+2
А по закрытым источникам ? Ведь люки в сожжённых танках, БМП, БТР, МТЛБ, БМД.... были закрыты
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14.10.2022 19:57
+2
Оу, дбр вечір, тай з празницюрою, як кажуть на теренах вольної!
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14.10.2022 20:32
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А других,за людину не тримають? Бо москвичі?
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14.10.2022 19:54 Відповісти
и шо, поедут на родину по обмену здоровенькие и розовощекие
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14.10.2022 19:56 Відповісти
А по закрытым источникам ? Ведь люки в сожжённых танках, БМП, БТР, МТЛБ, БМД.... были закрыты
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14.10.2022 19:57 Відповісти
Прикольно, пошти як Шойгу....шо за "дослідження"?
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14.10.2022 20:08 Відповісти
так шо, Залужний мяко кажучи пи....ть?
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14.10.2022 20:09 Відповісти
їх там нєту..ми хором піздимо
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14.10.2022 20:24 Відповісти
Оу, дбр вечір, тай з празницюрою, як кажуть на теренах вольної!
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14.10.2022 20:32 Відповісти
зі всьома 5 святами)
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14.10.2022 20:34 Відповісти
- Росія готова до підписання угоди, яка б припинила "громадянську війну в Україні", - спікер Ради Федерації Матвієнко

Українці воювали самі з собою, а більше 64 тисяч кацапів здохли переляку...
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14.10.2022 20:34 Відповісти
йой я аж кофійом поперхнулась..
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14.10.2022 20:36 Відповісти
ШО?
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14.10.2022 20:42 Відповісти
а навіщо? щоб назвати гівно гівном.. ?
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14.10.2022 20:32 Відповісти
Всього-навсього? Малавато будет...
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15.10.2022 06:11 Відповісти
 
 