Росія втратила 6000 одиниць техніки і не встигає поповнити боєприпаси, – звіт уряду США
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З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила шість тисяч одиниць техніки й використовує боєприпаси в таких масштабах, які не зможе компенсувати у зв’язку із санкціями Заходу.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на The New York Times. про це йдеться у звіті уряду США.
Як зазначається, здатність Росії створювати комплексну високоточну зброю вже постраждала від заходів експортного контролю, які обмежують доступ Росії до передових технологій. Санкції Заходу також призвели до дефіциту в РФ менш складних технологій – наприклад підшипників, що ускладнює виробництво і ремонт танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем.
США також зафіксували, що ще з травня Росії не вистачає критично важливих поставок дизельних двигунів, деталей двигунів для вертольотів і літаків, а також її броньованих танків. Крім того, у Москви виникли проблеми з виконанням оборонних замовлень іноземних держав.
Щоб обійти санкції, російські спецслужби отримали наказ "незаконно купувати західні технології і деталі", зазначається у звіті. Росія також шукає поставок із таких країн, як Іран і Північна Корея, які також перебувають під західними санкціями.
За словами високопоставленого чиновника США, який говорив на умовах анонімності, Вашингтон шукає інші "вузькі місця" в технологічному процесі, які б ускладнили виробництво військової техніки для РФ – як-от кулькові підшипники та кріплення.
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Але проблема завжди була в ядерній зброї і саме її боїться Європа і Штати. Росіяни самі неодноразово заявляли, що війна з НАТО буде вестись саме ядерною зброєю і співвідношення по конвенційній зброї тому не розглядається.
Спускайтеся на дно!
(І. Франко)
)))
for want of a shoe the horse was lost;
and for want of a horse the rider was lost;
being overtaken and slain by the enemy,
all for want of care about a horse-shoe nail.
-- 1758 Benjamin Franklin in The Way to Wealth
Або у довільному російському перекладі Маршака:
Не было гвоздя - подкова пропала.
Не было подковы - лошадь захромала.
Лошадь захромала - командир убит.
Конница разбита - армия бежит.
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице не было гвоздя.
і не аби які, а електроніку для ракет і літаків?
Тим більше, що неадекватність кацапів уже багато років очевидна.
Революционеры помародерили склады авиации, естественно модная кожа разошлась по блатным - чекистам, вождям революции и пр. Оттуда же пошли в массы маузеры в деревянной кобуре-прикладе.