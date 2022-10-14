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Новини Війна в Україні
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Росія втратила 6000 одиниць техніки і не встигає поповнити боєприпаси, – звіт уряду США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,техніка

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила шість тисяч одиниць техніки й використовує боєприпаси в таких масштабах, які не зможе компенсувати у зв’язку із санкціями Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ  з посиланням на The New York Times. про це йдеться у звіті уряду США.

Як зазначається, здатність Росії створювати комплексну високоточну зброю вже постраждала від заходів експортного контролю, які обмежують доступ Росії до передових технологій. Санкції Заходу також призвели до дефіциту в РФ менш складних технологій – наприклад підшипників, що ускладнює виробництво і ремонт танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем.

США також зафіксували, що ще з травня Росії не вистачає критично важливих поставок дизельних двигунів, деталей двигунів для вертольотів і літаків, а також її броньованих танків. Крім того, у Москви виникли проблеми з виконанням оборонних замовлень іноземних держав.

Щоб обійти санкції, російські спецслужби отримали наказ "незаконно купувати західні технології і деталі", зазначається у звіті. Росія також шукає поставок із таких країн, як Іран і Північна Корея, які також перебувають під західними санкціями.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 64,3 тис. осіб, 268 літаків, 240 гелікоптерів, 2521 танк, 1566 артсистем, 5172 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

За словами високопоставленого чиновника США, який говорив на умовах анонімності, Вашингтон шукає інші "вузькі місця" в технологічному процесі, які б ускладнили виробництво військової техніки для РФ – як-от кулькові підшипники та кріплення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Цікаво. Європа десятиліттями звикала боятися російської армії. На вівтар "миру" готові були принести будь-які поступки. Але у 2022 році виявилося, що єдине, в чому Росія досягла успіху - це виробництво "понтів". А ситуацію на полі бою змогли змінити навіть кількадесят західних РСЗВ. Які, до того ж, працюють в Україні з обмеженим функціоналом з дальності.©
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14.10.2022 19:56
+9
Всё это объединяется ёмким русским словом "просрали"!
)))
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14.10.2022 20:09
+8
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14.10.2022 20:22
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Цікаво. Європа десятиліттями звикала боятися російської армії. На вівтар "миру" готові були принести будь-які поступки. Але у 2022 році виявилося, що єдине, в чому Росія досягла успіху - це виробництво "понтів". А ситуацію на полі бою змогли змінити навіть кількадесят західних РСЗВ. Які, до того ж, працюють в Україні з обмеженим функціоналом з дальності.©
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14.10.2022 19:56 Відповісти
У дев'яності, мабуть, там ще гірше було - наче і зброя була, але ж першу чеченську програли.
Але проблема завжди була в ядерній зброї і саме її боїться Європа і Штати. Росіяни самі неодноразово заявляли, що війна з НАТО буде вестись саме ядерною зброєю і співвідношення по конвенційній зброї тому не розглядається.
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14.10.2022 20:09 Відповісти
Вони не то, щоб бояться, НАТо скоріше не хоче третю світову, а чім ядерним відповісти- в них є.
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14.10.2022 20:25 Відповісти
не будет никакой третьей мировой - Украина разбила самые боеспособные части кацапии - теперь будем чмобиков вагнровев и остальных бомжей добивать
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15.10.2022 01:32 Відповісти
Украина не имет отношения к третьей мировой
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15.10.2022 03:06 Відповісти
имеет еще как - именно на ее територии рашка потерпит поражения в третьей и последней для этого недо-империи войне
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15.10.2022 03:54 Відповісти
пока еще не третья мировая
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15.10.2022 15:42 Відповісти
З ядерною буде така ж ситуація. СССРівська ядерка давно прострочена. А до того ж вона уся на прицілі у НАТО.
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14.10.2022 20:29 Відповісти
бред собачий -ты веришь всем что говорят кацапы? обосрались рашиссты по полной..
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15.10.2022 01:33 Відповісти
Не тратьте, куме, сили -
Спускайтеся на дно!

(І. Франко)
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14.10.2022 19:56 Відповісти
душите их, душите!
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14.10.2022 19:58 Відповісти
ТА нє ***** каже йому ще неначасі, слово таке у Вови стибрив ..
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14.10.2022 20:03 Відповісти
Это только "втратили" или вместе с "пропили", "продали", "утопили", "потеряли"?
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14.10.2022 20:07 Відповісти
Всё это объединяется ёмким русским словом "просрали"!
)))
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14.10.2022 20:09 Відповісти
Боеприпасы русне уже нужно самим производить, но основная проблема москалей это пороха, они не в состоянии наладить производство в ассортименте и должном количестве. Как обычно у ванек много зависит от экспорта...
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14.10.2022 20:12 Відповісти
Тому сявка путлера орбан виступає за мирову угоду і перемиря.
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14.10.2022 20:13 Відповісти
шість тисяч втрат в них? Та по звітам нашого Генштабу - лише броні касапи втратили під вісім тисяч; не рахуючи літачків, гармат, градів/ураганів, інших летальних иашин і механізмів. І навіть не рахуючи автівок...
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14.10.2022 20:14 Відповісти
За Oryx - 7000 лише з фотосвідченнями... Реально може бути і вдвічі більше.
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14.10.2022 20:21 Відповісти
В принципе, если отнять то, что кацапы затрофеили выйдет 6500. Но точно больше 6000. А реальные потери где-то на 30-40% больше.
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14.10.2022 20:26 Відповісти
For want of a nail the shoe was lost,
 for want of a shoe the horse was lost;
 and for want of a horse the rider was lost;
 being overtaken and slain by the enemy,
all for want of care about a horse-shoe nail.

-- 1758 Benjamin Franklin in The Way to Wealth

Або у довільному російському перекладі Маршака:

Не было гвоздя - подкова пропала.
Не было подковы - лошадь захромала.
Лошадь захромала - командир убит.
Конница разбита - армия бежит.
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице не было гвоздя.
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14.10.2022 20:14 Відповісти
Была Холодная война и была гонка вооружений, а теперь тоже идет холодная война параллельно с горячей войной или даже идет холодная война в горячей войне. То бишь Россия тратит свои вооружения - это ресурс, и ресурс истощается, и нужно тратить - вооружения, припасы, провизию, топливо, и на все нужно тратить деньги. На пополнения и производство новых вооружений и на ремонт старой техники надо тратить деньги - это все истощает Российский ресурсы. Санкции уменьшают капитал России. Затяжная война истощает государство и ресурсы - это приводит к недовольству властью. Россию нужно довести до банкротства и тогда РФ посыпается и будут восстания по всем регионам. Появится много независимых стран! Украине нужно работать над санкциями также усердно, как и на войне. И нужно не просто работать, что наложите санкции, а нужно заменять ресурс из России на ресурс из других стран и прокладывание продвигать прокладывания новых труб, строительство новых терминалов приема и т.д. Если будут созданы логистические условия из других источников, то Европе не нужны будут ресурсы из России. Россия не будет получать доходы и она будет уменьшаться! Нужно добиться, чтобы были построены трубы из ОАЭ и Саудовской Аравии в Турцию, а у Турции уже есть трубы в ЕС. Идем дальше, нужно не только заменять экспортеров, а нужно создавать альтернативные источники энергетики. То бишь нужно создавать например больше АЭС и можно будет получать дешевое электричество, а при помощи дешевого электричества делать больше электро-отопления и оно будет дешевле ископаемых ресурсов, потому что много АЭС создают огромное количество энергии, а профицит энергии делает ее дешевой. И не только отопление, а и электроплиты, электро-бойлеры. И тогда Россия будет на галимом. И также нужно лишать Россию союзников - это очень важно! Нужно много говорить с теми, кто ведет дела с Россией и нужно их забирать на свою сторону! Никаких шансов России не оставлять!
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14.10.2022 20:19 Відповісти
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14.10.2022 20:22 Відповісти
Цікаво, як можна було, перебуваючи в НАТО, одночасно продавати кацапстану військові технології,
і не аби які, а електроніку для ракет і літаків?

Тим більше, що неадекватність кацапів уже багато років очевидна.
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14.10.2022 20:24 Відповісти
Устарели данные. Не 6, а больше 7 тысяч единиц техники уже гарантированно уничтожено/захвачено.
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14.10.2022 20:25 Відповісти
ЦРУшник чи Пентагонщик забув оновити сайт Орікса,
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14.10.2022 20:34 Відповісти
Хотя, может они потери автотранспорта не считают за боевую технику.
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14.10.2022 21:04 Відповісти
- Так дев'ять чи десять??? -Десяяяять... з 10 запущених у бік Харкова всі 10 вибухнули у повітрі, випадково уразивши Білгородську ТЕЦ «Луч».
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14.10.2022 20:32 Відповісти
Побили техники на 30 полнокровных дивизий СА, а по арте то 60 полков и тоже 30 дивизий. Но.... Так называемые закрома Родины слонов закончились и некому тачать и ремонтировать. Когда агрессор ездит по свету и кальсоны сшибает, то это запредел. Правда в первую мировую и во вторую режимам славно помогала Америка. К 18 году на складах острова Джерси була складировано около 1,5 млн шинелей 400 тыс. винтовок и около миллиона пар кожаной обуви. Шинели были с так называемыми "разговорами" и дополняли ********* шлемами. Все это частично было оплачено, но потом Троцкий договорился с УоолСтритом и все это перекочевало в Рассею. Характерен пример с так называемой чекистской кожаной одеждой. А это были поставленная из Америки униформа летунов и их штурманов на складах в Питере. Но Янкель Свердлов стал законодателем моды. Его в этой же одежде и побили на ждстанции в Орле рабочие. А шас некому ни кроить ни шить, тюремная рабсила обшивает Росгвардию. А это совсем другая история.
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14.10.2022 20:57 Відповісти
А это были поставленная из Америки униформа летунов и их штурманов на складах в Питере.
Революционеры помародерили склады авиации, естественно модная кожа разошлась по блатным - чекистам, вождям революции и пр. Оттуда же пошли в массы маузеры в деревянной кобуре-прикладе.
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14.10.2022 21:30 Відповісти
Что они курят? Орикс, который считает только фото и видео с геолокацией показывает уже больше 7000. И это только то что попало в объективы.
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14.10.2022 21:19 Відповісти
Похоже, что парадов на крысной площади больше не будет - просто будет не на чем выезжать.
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14.10.2022 23:47 Відповісти
No no no, - a naduvnoj kitaiskij avtopark?
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15.10.2022 01:29 Відповісти
 
 