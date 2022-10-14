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Пентагон обговорює можливе фінансування Starlink в Україні після звернення Маска, - AP
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство оборони США отримало звернення від засновника компанії SpaceX Ілона Маска про фінансування мережі супутникового зв’язку Starlink, що використовується в Україні.
Про це агенції AP сказав американський посадовець на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Він уточнив, що питання обговорювалося на зустрічах у Пентагоні та на рівні керівництва, але поки остаточного рішення ухвалено не було.
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх додала AP, що відомство "перебуває на зв’язку зі SpaceX" щодо ситуації із системою Starlink в Україні, відмовившись оголошувати інші подробиці.
Топ коментарі
+18 stavr
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+10 Valter Valter
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+9 Sergey Stolyarenko
показати весь коментар14.10.2022 20:55
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Будь ласка, зачекайте...
з натяком,що расєя викупила акції Тесли, які не хотіли купувати..
і ще
раптом Маск зацікавився "Телеграмом",від купівлі якого раніше відмовлявся.
армія користується послугами зв'язку у людини, яка ймовірно є агентом ворога
шановні, де секретність зв'язку?
все буде Україна
Они возбудились из-за заявлений Маска (который не редко пишет чушь/троллинг и воспринимать его высказывания нужно соответствующее), но они абсолютно не следят за тем что в ноябре 2022 в Конгресс США могут зайти и взять большинство радикальные конгрессмены, которые в отличие от Маска принимают решения от имени государства и тезисы Маска на их фоне просто детский лепет на лужайке. И интересно как потом эти деятели будут обкладывать ху»ми не просто политиков, а правящую политическую силу. Вот я бы за это беспокоился, а не что там пишет Маск в твиттере. (Реакция украинских элит на Маска в виде ху»в используется на выборах в контексте «вы вот этим хотите давать деньги?»)
ІНАКШЕ б не взяв кремлівське бабло у диктатора,котрому скоро Пі..єц.
або Маск геній і тут..Віддавати борг буде нікому
А шантажист ************** нехай йде лісом...
Я не розумію як люди можуть думати що Маск на чиїсь стороні він мільярдер він в клубі мільярдерів котрі УСІ СРАЛИ СГОРИ НА ПРОБЛЕМИ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ ЇМ ***** БО ВОНИ ВВАЖАЮТЬ СЕБЕ НАПІВ БОГАМИ . Комон який друг ,він тут протестував старлінк отримав рекламу все і йдіть ***** так би він сказав.
Я почитав твіти Ілона він свої образи ставить вище усіх 40 мільйонів українців , це людина хвора на его ，це людина яка не переносить критичні зауваження ，що тут ще казати?
Це людина котрій срати на всіх крім себе . Не хоче фінансувати старлінки ，це зробить Пентагон або ЕС ，захоче зупинити старлынк в україні його ж самі американці незрозуміють і в сраку підуть його акції
Хвора людина як і всі решта мільярдерів ，але життя не вічне і ніхто не дасть тобі гарантії що бомж в україні непродиве довше за тебе У мене все!
как я и писал тут сразу же - илонка встала в привычную для себя позу то есть на колени и усиленно работает ротиком отсасывая у дядюшки Сема )))))))))))))))))))))
Пентагон коротко объяснил, что если хочешь контракты, то давай сделаем вид, что ничего не было и StarLink будет работать как и раньше. а личные обиды можешь засунуть куда тебе удобно.
Вчасно пропіарив свої Старлінки - треба сказати, ну дуже вчасно (для українців).
Тепер набирає бабла у кремлядей, бо мабудь в американських кулуарах підслухав, що русні ***** і віддавати не доведеться.
Взагалі нічого дивного, всі багаті люди - гандони по своїй суті, аби вони не були гандонами, вони б не стали багатими. А ті, хто на самому вершечку - це натуральні какодемони, архігандони і ***********, їм в принципі на людей і людські проблеми насрать, від слова ВЗАГАЛІ. Тому, в ***** маска, але за Старлінк спасибі
Що ж стосується африки, ви праві. Але не дуже коректно порівнювати країну золотого мільярда, другу (першу?) за розмірами в Європі, і африку.
Скоріш за все, позиція Маска щодо роботи терміналів Старлінк в Україні - це щось його внутрішнє, як то психотип затихариленого жлоба, що ******** красиві жести:
він спочатку на емоції робить добру справу, а трохи згодом починає болісно шкодувати за витрачені на неї гроші й всіляко намагається їх повернути і відкотити назад.
АЛЕ на Заході хоча роблять вигляд,що ні
а на росії навіть це зовсім без потреби:
Комплект обладнання коштує 499$ поставлено 20 тис. 9,98 млн. $ обслуговування в місяць 120$x20 тис.= 2,4 млн. $, за рік 28,8 млн. $... разом 38,7 млн. $...
Звідки Маск висосав вже потрачені 80 млн. $, а на наступний рік намалював інші 400 млн., якщо обслуговування нинішніх 20 тис. терміналів коштуватиме на рік 28,8 млн. $....
Я розумію, він сумний лох змушений заплатити за свій пройоб і програвши суди купити за 44 млрд.$ сміття під назвою "twitter", але дві копійки за старлінки поставлені Україні йому не допоможуть....
К тому же он не требует вернуть эти деньги.
Цена подписки может зависеть от страны, для предоставления услуги может потребовалось скоректировать спутники, для военных, может потребовались другие мощности и т.п.
А тут взяли цену 120 у.е для США, которая является большим рынком, явно спутники развернуты, и пытаются чтото проверить.
Почему, тогда IPhone 14 Pro 256Gb в США стоит 1100у.е., 40000 грн, а в Украине 60000 грн
Старлинк пообещало частное лицо в конце февраля, когда уже была война, не прося ничего в замен, а вот официальные лица - закрыли посольства и уехали, помогли только "озабоченностью" и "сочуствием" в самое трудное время.
ЧОМУСЬ ПОДУМАЛОСЬ,ЩО МАККАРТНІ БУВ ПРАВИЛЬНИМ АМЕРИКАНЦЕМ!
Пентагон зробив певну закупку для України ПО ЦІНІ за 1600 доларів за штуку.
АЛЕ ЦЕ ДУЖЕ ХОРОШИЙ ХІД.
ЖлобБізнесмен Маск тепер не може відімкнути Старлінк над Україною./Це можливо за геолокацією.
Українські військові повідомили про збої в роботі Starlink в деяких місцях на лінії фронту. На фоні останніх висловлювань Ілона Маска з'явилась підозра, що мільярдер навмисне відключив зв'язок для ЗСУ. Однак, як пише видання Financial Times насправді проблема в обмеженнях геолокації.
Проблеми помітили раніше, коли українські військові звільняли частину окупованих територій. Як пояснив Роман Сініцин, координатор Благодійного фонду Сергія Притули, який відповідає за доставлення на фронт Starlink, SpaceX намагається запобігти нецільовому використанню систем серед військ РФ.