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Пентагон обговорює можливе фінансування Starlink в Україні після звернення Маска, - AP

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

starlink

Міністерство оборони США отримало звернення від засновника компанії SpaceX Ілона Маска про фінансування мережі супутникового зв’язку Starlink, що використовується в Україні.

Про це агенції AP сказав американський посадовець на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Він уточнив, що питання обговорювалося на зустрічах у Пентагоні та на рівні керівництва, але поки остаточного рішення ухвалено не було.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Термінали Starlink працювали, працюють та працюватимуть, - Мінцифри

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх додала AP, що відомство "перебуває на зв’язку зі SpaceX" щодо ситуації із системою Starlink в Україні, відмовившись оголошувати інші подробиці.
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Топ коментарі
+18
вірю в ЗСУ і Пентагон
все буде Україна
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14.10.2022 20:47
+10
Что то у Маска дела все хуже и хуже. Так что DOGE и Теслу нужно сливать пока еще кто то покупает
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14.10.2022 20:47
+9
У Маска справи добрі. Не фантазуй! Він просто впертий, тому і зміг досягти таких успіхів в космічній галузі. А те що Пентагон буде фінансувати - і так було зрозуміло. Мудра людина витримає паузу і дипломатично все посянить Маску пізніше, коли все устаткується навколо його "заяви" в твітері! Щоб в изрозуміли - Маск не остання людина в США і має величезний вплив на "багато чого" (не забувайте, що вбиори в литсопаді!)!
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14.10.2022 20:55
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маск падло , як українці обідяться і DOGE злиють то ти і твітер не купиш
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14.10.2022 20:43 Відповісти
Что то у Маска дела все хуже и хуже. Так что DOGE и Теслу нужно сливать пока еще кто то покупает
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14.10.2022 20:47 Відповісти
ми звичайно злі , але не дурні , нехай він їх підніме до 1$ тоді і насипем хай тішиться
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14.10.2022 20:49 Відповісти
У Маска справи добрі. Не фантазуй! Він просто впертий, тому і зміг досягти таких успіхів в космічній галузі. А те що Пентагон буде фінансувати - і так було зрозуміло. Мудра людина витримає паузу і дипломатично все посянить Маску пізніше, коли все устаткується навколо його "заяви" в твітері! Щоб в изрозуміли - Маск не остання людина в США і має величезний вплив на "багато чого" (не забувайте, що вбиори в литсопаді!)!
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14.10.2022 20:55 Відповісти
How can he be done?
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14.10.2022 21:22 Відповісти
dna
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15.10.2022 01:21 Відповісти
ти нічого не зрозумів, ідіот, - Маск ВЖЕ закінчився. Питання тільки як він піде.
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14.10.2022 21:27 Відповісти
Наївний бовдур, можеш фантазувати в що завгодно)
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14.10.2022 21:52 Відповісти
позич гроші та вклади у Тесла
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14.10.2022 22:55 Відповісти
Ще один нічогонезнаючий виліз любитель крутити тільки "баранку") Маск - це не тільки тесла і доходи залежать не від "тесли")
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14.10.2022 23:07 Відповісти
у маска акции начали падать он взял деньги инвесторов и просрал их много в том числе и у кремля брал миллиарды
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15.10.2022 01:04 Відповісти
НА"Обозі" була стаття-що не так з Маском..

з натяком,що расєя викупила акції Тесли, які не хотіли купувати..

і ще

раптом Маск зацікавився "Телеграмом",від купівлі якого раніше відмовлявся.
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14.10.2022 21:10 Відповісти
спалился маск - его как кремлевскую консерву вскрыли за полтора миллиарда газпромовских денег
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15.10.2022 01:06 Відповісти
Скажіть, а це нормально, коли

армія користується послугами зв'язку у людини, яка ймовірно є агентом ворога


шановні, де секретність зв'язку?
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14.10.2022 21:46 Відповісти
от я точно не захищаю маска , але це треба довести , тай нах йому це , ну а підозрюючи всіх тоді треба голубами відправляти листи
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14.10.2022 21:50 Відповісти
Шлите флажками и кострами, у нас другого варианта то в общемто и нету....
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14.10.2022 22:29 Відповісти
не гони беса - хотя нет не нормально - так предложи лучшую связь и такого же качества
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15.10.2022 01:07 Відповісти
прикриють справу проти Ілони за твіттер ось і все "обговорення"
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14.10.2022 20:45 Відповісти
путін через свого агента Маска намагався викупити твіттер, щоби розблокувати свою ботву, в тому числі і свого супер-бота Трампона. Але дурні гебіли не зрозуміли, що там де у них школа Дзержинського, у американців Ліга Плюща. Маск вязався в серйозну гру, - на тому і погорів. Маск закінчився, - це, безперечно, на краще в людства є набагато більш серйозні виклики, ніж колонізація Марсу.
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14.10.2022 21:07 Відповісти
Трампона))))
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14.10.2022 21:19 Відповісти
маск уже давно не подсосе у кремля - они у него выкупали падающие акции
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15.10.2022 01:08 Відповісти
вірю в ЗСУ і Пентагон
все буде Україна
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14.10.2022 20:47 Відповісти
Ганьба нашим дипломатам!
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14.10.2022 20:50 Відповісти
Они то причем? Маск кучу денег влил в спутники, инфраструктуру и специалисты тоже требуют денег, никто и не надеялся что маск на халяву( а точнее за свой счёт) будет вечно снабжать Украину интернетом.
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14.10.2022 20:55 Відповісти
при чем тут липломаты ? вот при чем - ермаковский Мельник послал маска ***** и через пару дней маск потребовал оплату за свои новые посавки и сервис
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15.10.2022 01:10 Відповісти
За що, за те що щоки не підставляли щоб Маск по ним хлестав?
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14.10.2022 20:58 Відповісти
ідіот прямує у спам!
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14.10.2022 21:03 Відповісти
Та то один Мельник такий ідіот, він вже не вперше пише і говоре всіляку шкідливу для України фігню.
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14.10.2022 21:04 Відповісти
Золотые мальчики ходят в чемоданы.
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14.10.2022 20:54 Відповісти
Мотиви Маска дуже мутні. Він хоче врятувати Світ? Здається це треба робити трохи по іншому
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14.10.2022 20:56 Відповісти
Мотиви йому в кремлі наспівують, виходячи з висловлювань.
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14.10.2022 20:59 Відповісти
не коси под дурака - все с маском понятно его купили с потрохами кремляди и уже давно
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15.10.2022 01:11 Відповісти
а что быдло-рагуль мельник?-а может он по заданию фсбэшника ермака свой грязный рот открыл так же как зэ-клоун 🤡 на президента германии чем вызвал остановку поставок оружия?
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14.10.2022 20:58 Відповісти
Остановку того что Шольц непрерывно обещал обещать на то время?
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14.10.2022 21:00 Відповісти
айрисы придут и много чего Да хотелось бы больше но это не повод свой быдлячий рот открывать -доказано уже
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14.10.2022 21:04 Відповісти
ПридУТ. Все в будущей форме. И то, если бы им публично не стали высказывать , так сказать, удивление бездействию Германиии и детским отмазкам. Тогда что то зашевелилось. А если бы толерантничали до сих пор то что, очередные громкие обещания и каски времен 2 мировой?
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14.10.2022 21:26 Відповісти
Shaposhnikov News

Они возбудились из-за заявлений Маска (который не редко пишет чушь/троллинг и воспринимать его высказывания нужно соответствующее), но они абсолютно не следят за тем что в ноябре 2022 в Конгресс США могут зайти и взять большинство радикальные конгрессмены, которые в отличие от Маска принимают решения от имени государства и тезисы Маска на их фоне просто детский лепет на лужайке. И интересно как потом эти деятели будут обкладывать ху»ми не просто политиков, а правящую политическую силу. Вот я бы за это беспокоился, а не что там пишет Маск в твиттере. (Реакция украинских элит на Маска в виде ху»в используется на выборах в контексте «вы вот этим хотите давать деньги?»)
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14.10.2022 21:02 Відповісти
после прихода в США к власти радикалов Путинский режим накроется п.дой в течении недели )
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14.10.2022 21:18 Відповісти
Да-да, радикал Трамп всех кремлевских задавит. Что бы компру на него не успели выставить.
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14.10.2022 21:28 Відповісти
Трампона ждет-не дождется Синг-Синг. Возможно будет сидеть вместе с Маском, - мериться у кого длинее ... срок =)
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14.10.2022 21:31 Відповісти
трампизм головного мозга, - это тяжелая форма ментальной девиации. Срочно нужна лоботомия=)
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14.10.2022 22:27 Відповісти
это не трампизм - это миллиардизм газпромовских кремлевских нефте долларов которые вкачаны в мозг трампа маска меркель папы и т.д.
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15.10.2022 01:14 Відповісти
путин спалил своего супер-агента Маска. Теперь многие головы полетят...
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14.10.2022 21:02 Відповісти
просто Маск в політиці повне ЗЕРО.

ІНАКШЕ б не взяв кремлівське бабло у диктатора,котрому скоро Пі..єц.

або Маск геній і тут..Віддавати борг буде нікому
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14.10.2022 21:16 Відповісти
а еще кремлевскую гретту тумблер спалили на запуске атомных и угольных шахт в германии
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15.10.2022 01:16 Відповісти
Знайде уряд гроші, вони не астрономічні.
А шантажист ************** нехай йде лісом...
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14.10.2022 21:20 Відповісти
так Маск же собака еще и цену ломит в 3 раза выше чем продает в другие места
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15.10.2022 01:17 Відповісти
80 миллионов долларов, что Маск отвалил Украине в тяжелый период, достаточно оснований, что бы не поливать его грязью вместе с ФСБешником Мельником. Илон озвучил нарративы русни, которые и так ходят среди американцев, нужно более тонко работать, а не зарубаться с Маском по принципу "сам дурак".
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14.10.2022 21:21 Відповісти
"нарративы русни, которые и так ходят среди американцев" - це теж наративи русні.
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14.10.2022 21:24 Відповісти
ничего он там не ввалил - он Пентагону цены поднял в три раза на старлинки для Украины
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15.10.2022 01:18 Відповісти
Цікаво, скільки ше будуть публікувати новини, в яких сказано про посадовців, на умовах анонімності? Як в таке можна вірити?
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14.10.2022 21:37 Відповісти
тим хто вірує факти не потрібні вони навпаки заважають
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14.10.2022 22:19 Відповісти
Мені байдуже хто буде фінансувати старлінки маск пентагон чи ***** королева британії доки вони будуть працювати в на полі бою і давати інтернет в полях лугах степах тощо.
Я не розумію як люди можуть думати що Маск на чиїсь стороні він мільярдер він в клубі мільярдерів котрі УСІ СРАЛИ СГОРИ НА ПРОБЛЕМИ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ ЇМ ***** БО ВОНИ ВВАЖАЮТЬ СЕБЕ НАПІВ БОГАМИ . Комон який друг ,він тут протестував старлінк отримав рекламу все і йдіть ***** так би він сказав.
Я почитав твіти Ілона він свої образи ставить вище усіх 40 мільйонів українців , це людина хвора на его ，це людина яка не переносить критичні зауваження ，що тут ще казати?
Це людина котрій срати на всіх крім себе . Не хоче фінансувати старлінки ，це зробить Пентагон або ЕС ，захоче зупинити старлынк в україні його ж самі американці незрозуміють і в сраку підуть його акції
Хвора людина як і всі решта мільярдерів ，але життя не вічне і ніхто не дасть тобі гарантії що бомж в україні непродиве довше за тебе У мене все!
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14.10.2022 21:38 Відповісти
кацап ты спалился - зачем ты омтазываешь кремлевского холуя маска? по читай сколько у него долгов было и кто выкупил его никому не нужные акции
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15.10.2022 01:20 Відповісти
та пишут уже что все - проблем нет пишут не было никакого письма маска и т.д.

как я и писал тут сразу же - илонка встала в привычную для себя позу то есть на колени и усиленно работает ротиком отсасывая у дядюшки Сема )))))))))))))))))))))

Пентагон коротко объяснил, что если хочешь контракты, то давай сделаем вид, что ничего не было и StarLink будет работать как и раньше. а личные обиды можешь засунуть куда тебе удобно.
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14.10.2022 21:56 Відповісти
Маск мутний тип, і завжди таким був.
Вчасно пропіарив свої Старлінки - треба сказати, ну дуже вчасно (для українців).
Тепер набирає бабла у кремлядей, бо мабудь в американських кулуарах підслухав, що русні ***** і віддавати не доведеться.
Взагалі нічого дивного, всі багаті люди - гандони по своїй суті, аби вони не були гандонами, вони б не стали багатими. А ті, хто на самому вершечку - це натуральні какодемони, архігандони і ***********, їм в принципі на людей і людські проблеми насрать, від слова ВЗАГАЛІ. Тому, в ***** маска, але за Старлінк спасибі
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14.10.2022 22:31 Відповісти
Ви пишете доволі примітивно. Хіба вас самих цікавить що там десь в Африці робиться? Бідні люди не кращі. Саме біжні йдуть за гроші вбивати.
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14.10.2022 22:51 Відповісти
Я вам навіть більше скажу - саме тому бідність НІКОЛИ не буде подолана, тому що бідними легко керувати і маніпулювати. Хоча подолати бідність дуже просто, насправді - гугліть принцип guaranteed basic income. Але то ж не цікаво, краще запускати автомобілі в космос.
Що ж стосується африки, ви праві. Але не дуже коректно порівнювати країну золотого мільярда, другу (першу?) за розмірами в Європі, і африку.
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15.10.2022 10:26 Відповісти
он взял деньги у кремля газпрома усманова очень давно
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15.10.2022 01:21 Відповісти
Якщо в СпейсХ і був вкладений рашистський мільярд, то він попадає під санкції уряду США, тому на ньому гру не побудуєш.
Скоріш за все, позиція Маска щодо роботи терміналів Старлінк в Україні - це щось його внутрішнє, як то психотип затихариленого жлоба, що ******** красиві жести:
він спочатку на емоції робить добру справу, а трохи згодом починає болісно шкодувати за витрачені на неї гроші й всіляко намагається їх повернути і відкотити назад.
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15.10.2022 12:49 Відповісти
ті, хто на самому вершечку - це натуральні какодемони, архігандони і ***********, їм в принципі на людей і людські проблеми насрать, від слова ВЗАГАЛІ.

АЛЕ на Заході хоча роблять вигляд,що ні

а на росії навіть це зовсім без потреби:


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15.10.2022 13:29 Відповісти
Маск озвучує нереальні цифри він постави 20 тис. терміналів, і каже що потратив 80 млн. $ до кінця року потратить ще 40 млн. і наступного року 400 млн. Ціна одного терміналу в США 499$ максимальна абонентська підписка 120$. Якщо Маск вирішив нажитись на війні і підняти ціни для українців думаю пентагон його попустить.

Комплект обладнання коштує 499$ поставлено 20 тис. 9,98 млн. $ обслуговування в місяць 120$x20 тис.= 2,4 млн. $, за рік 28,8 млн. $... разом 38,7 млн. $...
Звідки Маск висосав вже потрачені 80 млн. $, а на наступний рік намалював інші 400 млн., якщо обслуговування нинішніх 20 тис. терміналів коштуватиме на рік 28,8 млн. $....
Я розумію, він сумний лох змушений заплатити за свій пройоб і програвши суди купити за 44 млрд.$ сміття під назвою "twitter", але дві копійки за старлінки поставлені Україні йому не допоможуть....
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14.10.2022 23:15 Відповісти
Лучше сказать спасибо, а не "проверять" чужие деньги.

К тому же он не требует вернуть эти деньги.

Цена подписки может зависеть от страны, для предоставления услуги может потребовалось скоректировать спутники, для военных, может потребовались другие мощности и т.п.

А тут взяли цену 120 у.е для США, которая является большим рынком, явно спутники развернуты, и пытаются чтото проверить.

Почему, тогда IPhone 14 Pro 256Gb в США стоит 1100у.е., 40000 грн, а в Украине 60000 грн

Старлинк пообещало частное лицо в конце февраля, когда уже была война, не прося ничего в замен, а вот официальные лица - закрыли посольства и уехали, помогли только "озабоченностью" и "сочуствием" в самое трудное время.
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15.10.2022 00:05 Відповісти
пентагон вміє добре рахувати, це уряд України Маск міг поставити раком і написати будь яку цифру...
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15.10.2022 00:48 Відповісти
потребительские модели Starlink, указанные на официальном сайте, значительно дешевле, а услуги в Украине стоят всего 60 долларов в месяц. А это всего 1,3% от той цены, которую SpaceX требует от Пентагона.
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15.10.2022 00:51 Відповісти
ты пишешь как кацап
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15.10.2022 01:22 Відповісти
кремлевский холуй маск - сколько у него долгов было и кто выкупил его никому не нужные акции? теперь ему сказали отрабатывать
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15.10.2022 01:23 Відповісти
Маск відпрацює,купивши "Телеграм" для ФСБ.

ЧОМУСЬ ПОДУМАЛОСЬ,ЩО МАККАРТНІ БУВ ПРАВИЛЬНИМ АМЕРИКАНЦЕМ!
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15.10.2022 13:41 Відповісти
Ціна одного терміналу в США 499$

Пентагон зробив певну закупку для України ПО ЦІНІ за 1600 доларів за штуку.

АЛЕ ЦЕ ДУЖЕ ХОРОШИЙ ХІД.
Жлоб Бізнесмен Маск тепер не може відімкнути Старлінк над Україною./Це можливо за геолокацією.

Українські військові повідомили про збої в роботі Starlink в деяких місцях на лінії фронту. На фоні останніх висловлювань Ілона Маска з'явилась підозра, що мільярдер навмисне відключив зв'язок для ЗСУ. Однак, як пише видання Financial Times насправді проблема в обмеженнях геолокації.

Проблеми помітили раніше, коли українські військові звільняли частину окупованих територій. Як пояснив Роман Сініцин, координатор Благодійного фонду Сергія Притули, який відповідає за доставлення на фронт Starlink, SpaceX намагається запобігти нецільовому використанню систем серед військ РФ.
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15.10.2022 13:38 Відповісти
Нічого особистого-просто бізнес...
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15.10.2022 05:27 Відповісти
 
 