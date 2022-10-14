Ми повернемо український прапор в усі наші міста і повернемо українців, які перебувають у полоні, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна поверне свій прапор в усі окуповані РФ міста на сході, півдні та в Криму.
Про це він заявив на урочистостях з нагоди Дня захисників і захисниць, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми звільнили від російських окупантів північ нашої країни. Звільняємо Харківщину, звільняємо увесь схід і точно його звільнимо. Ми повернемо український прапор в усі наші міста - наші міста на півдні держави, ми повернемо наш Крим, ми відновимо територіальну цілісність нашої держави. І ми маємо повернути усіх наших українців, які, на жаль, поки що знаходяться у полоні ворога в росії, або були силою депортовані з нашої землі", - сказав президент.
За його словами, це дійсно дуже складне завдання, але саме ми маємо це вирішити.
"Розвʼязана Росією війна зараз вирішальна. Ми можемо своєю перемогою забезпечити те, за що боролися покоління до нас. Можемо гарантувати на покоління вперед свободу для всіх українців в усіх куточках нашої країни. Вірю, що ми це зробимо", - наголосив глава Зеленський.
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А вы, молите бога чтобы "мiстом" для прапора не оказалось твое очко.
Путин уйхло, но с ним хоть все понятно, а вот с тобой балбес - дело мутное, как бы ты соучастником не оказался.
Багато втішних новин зі сходу
нет снарядов и ракет
на куй нужен такой поц?? не рифма.. ну що ж я зроблю.. якщо воно поц?
https://twitter.com/i/status/1580984163788034050
Препізедент працює, кожен день відосік- це ж во благо наріду та опа не сумує, так оманський віслюк?
tZEinform - 04:45
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
Ми нічого не забули!
Вже чотирнадцяте число!
Ще є в Україні розумні люди, які розуміють причини і наслідки.