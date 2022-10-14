Ми повернемо український прапор в усі наші міста і повернемо українців, які перебувають у полоні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна поверне свій прапор в усі окуповані РФ міста на сході, півдні та в Криму.

Про це він заявив на урочистостях з нагоди Дня захисників і захисниць, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми звільнили від російських окупантів північ нашої країни. Звільняємо Харківщину, звільняємо увесь схід і точно його звільнимо. Ми повернемо український прапор в усі наші міста - наші міста на півдні держави, ми повернемо наш Крим, ми відновимо територіальну цілісність нашої держави. І ми маємо повернути усіх наших українців, які, на жаль, поки що знаходяться у полоні ворога в росії, або були силою депортовані з нашої землі", - сказав президент.

За його словами, це дійсно дуже складне завдання, але саме ми маємо це вирішити.

"Розвʼязана Росією війна зараз вирішальна. Ми можемо своєю перемогою забезпечити те, за що боролися покоління до нас. Можемо гарантувати на покоління вперед свободу для всіх українців в усіх куточках нашої країни. Вірю, що ми це зробимо", - наголосив глава Зеленський.

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