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Ми повернемо український прапор в усі наші міста і повернемо українців, які перебувають у полоні, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна поверне свій прапор в усі окуповані РФ міста на сході, півдні та в Криму.

Про це він заявив на урочистостях з нагоди Дня захисників і захисниць, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми звільнили від російських окупантів північ нашої країни. Звільняємо Харківщину, звільняємо увесь схід і точно його звільнимо. Ми повернемо український прапор в усі наші міста - наші міста на півдні держави, ми повернемо наш Крим, ми відновимо територіальну цілісність нашої держави. І ми маємо повернути усіх наших українців, які, на жаль, поки що знаходяться у полоні ворога в росії, або були силою депортовані з нашої землі", - сказав президент.

За його словами, це дійсно дуже складне завдання, але саме ми маємо це вирішити.

"Розвʼязана Росією війна зараз вирішальна. Ми можемо своєю перемогою забезпечити те, за що боролися покоління до нас. Можемо гарантувати на покоління вперед свободу для всіх українців в усіх куточках нашої країни. Вірю, що ми це зробимо", - наголосив глава Зеленський.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
ЗСУ вдарили по техніці й озброєнню РФ, що доставлялися залізницею через Луганщину - Генштаб zn.ua
Багато втішних новин зі сходу
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14.10.2022 21:39
+13
гнида вонючая продусирующая сваты для коцапов
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14.10.2022 21:40
+13
Тупой пафос после сданих территорий,крыса зеленая
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14.10.2022 21:44
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блевотная гнида с видосиков... залужный вернет, а ты заложник глаза куйла...
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14.10.2022 21:36 Відповісти
Не мы, а МЫ.

А вы, молите бога чтобы "мiстом" для прапора не оказалось твое очко.

Путин уйхло, но с ним хоть все понятно, а вот с тобой балбес - дело мутное, как бы ты соучастником не оказался.
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14.10.2022 21:39 Відповісти
ЗСУ вдарили по техніці й озброєнню РФ, що доставлялися залізницею через Луганщину - Генштаб zn.ua
Багато втішних новин зі сходу
показати весь коментар
14.10.2022 21:39 Відповісти
Після кожної хуцпоносної обіцянки Зє має витримувати паузу схожу на хвилину мовчання в мініатюрі і так вагомо закінчувати словом "колись"...
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14.10.2022 21:40 Відповісти
гнида вонючая продусирующая сваты для коцапов
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14.10.2022 21:40 Відповісти
речи длинние пустие
нет снарядов и ракет
на куй нужен такой поц?? не рифма.. ну що ж я зроблю.. якщо воно поц?
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14.10.2022 21:42 Відповісти
пбол
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14.10.2022 21:44 Відповісти
Тупой пафос после сданих территорий,крыса зеленая
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14.10.2022 21:44 Відповісти
Белгород. Был свет - нет света. Magic.
https://twitter.com/i/status/1580984163788034050
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14.10.2022 21:45 Відповісти
що, бітумом із асфальтних катапульт стрілятимеш? Чи 1.4млрд. гривень для "Бенямарафону" перенаправиш на виробництво зброї...
Препізедент працює, кожен день відосік- це ж во благо наріду та опа не сумує, так оманський віслюк?
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14.10.2022 21:45 Відповісти
зелох заглохни, с твоего вонючего голоса смеются все включая оон. дебил тупорылый
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14.10.2022 21:48 Відповісти
кто хочет увидеть лютый ******?
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14.10.2022 21:49 Відповісти
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14.10.2022 22:52 Відповісти
идяра которая сдала и все разминировала перед рашкой
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14.10.2022 21:50 Відповісти
кста, про полонених!

tZEinform - 04:45
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.

Ми нічого не забули!
Вже чотирнадцяте число!
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14.10.2022 22:07 Відповісти
це повідомлення було другого жовтня...
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14.10.2022 22:08 Відповісти
Надо ещё придумать что с навозом касапским делать..
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14.10.2022 22:07 Відповісти
******* уже крышкой рояля бо збл вже давно года тры
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14.10.2022 22:16 Відповісти
Ти вже повертав заробітчан в Україну. І де вони?
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14.10.2022 22:26 Відповісти
А хіба не ЗЕ проводив політику умиротворення і примирення десь посередині ?
Ще є в Україні розумні люди, які розуміють причини і наслідки.
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15.10.2022 08:19 Відповісти
та нє, просто про Журавля забути не можемо. "Попіл Клааса стукає в наші серця".
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15.10.2022 09:17 Відповісти
Нужно постараться не обращать внимания. Здесь просто публика такая. Видят слово Зеленский и пукан идет на взлет как у кацапов. Дальше статью и не читают
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15.10.2022 09:26 Відповісти
мы пахали, я и трахтор...
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14.10.2022 23:29 Відповісти
Донецьк, Луганськ, Крим - це Україна.
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14.10.2022 23:47 Відповісти
Это как ты Журавля спас? Личным контролем.
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15.10.2022 00:59 Відповісти
Спиарщик Хренов!!!
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15.10.2022 07:00 Відповісти
верни украденные деньги с великого ***********
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15.10.2022 08:18 Відповісти
Херой, блт!
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15.10.2022 08:25 Відповісти
Домівки відбудуєм! Поранених вилікуєм, а загиблих воскресимо!
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15.10.2022 09:58 Відповісти
Прии этой твари 2 области кацапы забрали за 2 дня (Херсонскую и Запорожскую) очень хочется наконец узнать КАК так получилось? он даже не мычит об этом.
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15.10.2022 15:30 Відповісти
 
 