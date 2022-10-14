УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15536 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
1 150 11
Білорусь (5972) росія (47327) санкції (6873) Євросоюз (7138)

Країни Балтії, Ірландія та Польща пропонують синхронізувати санкції проти Білорусі та Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

Естонія, Ірландія, Латвія, Литва і Польща надіслали Європейській комісії пропозиції для дев’ятого пакету санкцій, в якому зокрема пропонують запровадити проти Білорусі такі ж обмеження, як і проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Польське радіо", в розпорядженні якого опинився документ.

Синхронізація санкцій, запроваджених проти Росії та Білорусі, вже деякий час обговорюється в Брюсселі. За словами дипломатів ЄС, існує дві мети: по-перше, якомога сильніше вдарити по білоруській економіці та змусити режим у Мінську припинити допомогу Москві, а по-друге, щоб росіяни не намагалися обійти санкції.

Питання в тому, чи буде одностайна згода всіх країн після нещодавніх повідомлень про те, що Росія атакувала цивільні цілі в Україні з використанням білоруських баз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США каратимуть тих, хто допомагатиме Росії з поставками озброєнь та комплектуючих

Що стосується пропозицій подальших санкцій проти Москви, то вони передбачають заборону на імпорт діамантів із Росії, заборону на використання антивірусного програмного забезпечення Kaspersky в ЄС і заборону на продаж нерухомості росіянам. Це санкції, які були вилучені з восьмого пакету санкцій під час переговорів.

Крім того, п'ять країн підтвердили свою пропозицію про відключення всіх російських банків від глобальної системи фінансових розрахунків SWIFT, накладення санкцій на атомну енергетику та обмеження на інші послуги.

Також читайте: Естонія закриває порти для суден, які зареєстровані у Російському морському реєстрі судноплавства

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
колективний розум існує !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
14.10.2022 21:46
+3
Ірландія! Ірландія! Пишаюся вами друзі!
показати весь коментар
14.10.2022 21:50
+2
Раньше всех. Ну почти.

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призывает ввести потолок цен на нефть из РФ на уровне 10-20 долларов за баррель .
------------------
Оце воно !! .. Хоча , і це теж - зависоко .
показати весь коментар
14.10.2022 22:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
колективний розум існує !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
14.10.2022 21:46 Відповісти
закопати синхронно..
показати весь коментар
14.10.2022 21:50 Відповісти
Ірландія! Ірландія! Пишаюся вами друзі!
показати весь коментар
14.10.2022 21:50 Відповісти
ты свинорыл очень начитанный...!
тебя стоит мобилизовать и могилизировать...!
показати весь коментар
14.10.2022 22:17 Відповісти
Логічно
показати весь коментар
14.10.2022 21:53 Відповісти
згоди всіх стосовно санкцій на білорус (та й і рашки - також) не доб'ються.
Але вода камінь точить. Буде і десятий пакет... І одиннадцятий... і енний... колись так підточить, що завалиться.
показати весь коментар
14.10.2022 21:56 Відповісти
Це одразу потрібно було зробити!
показати весь коментар
14.10.2022 21:57 Відповісти
Раньше всех. Ну почти.

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призывает ввести потолок цен на нефть из РФ на уровне 10-20 долларов за баррель .
------------------
Оце воно !! .. Хоча , і це теж - зависоко .
показати весь коментар
14.10.2022 22:05 Відповісти
Белорусов тупо равнять по алкашенку.. это далеко не раССеянские выродки..
показати весь коментар
14.10.2022 22:14 Відповісти
Правильная инициатива - разом и такаракана давить веселее.
показати весь коментар
15.10.2022 02:53 Відповісти
 
 