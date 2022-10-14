Учасник ПВК "Вагнер" та співробітниця ФСБ запросили політичний притулок у Франції, - The Insider

Співробітник ПВК Вагнера та співробітниця ФСБ запросили політичний притулок у Франції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

"Одна людина має стосунок до роботи штабу та команди Пригожина, друга — співробітниця ФСБ. Обоє опинилися в одному літаку і обоє надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони. Тому, побачивши майже ідентичні посадкові з однаковими відмітками, ми вирішили, що дві різні особи відправили нам один квиток, потім придивилися і з'ясували, що одна сидить у 28 ряду, друга — у 29. Обидва синхронно пішли запитувати політичний притулок та міжнародний захист, це виглядало дуже дивно — кожен з них вирішив, що другий тут по його душу. У французької поліції та служби безпеки аеропорту також виникли підозри, ситуація нестандартна", - йдеться у матеріалі.

Зараз кожен із цих людей даватиме свідчення про військові злочини. Повідомляється, що один із великих зарубіжних телеканалів робить матеріал за свідченнями одного з них. Вони стосуються того, як було створено ПВК Вагнера при Міноборони РФ при ГРУ, як держава створила систему фінансування та постачання ПВК і як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України безпосередньо в Луганській області.

Зазначається, що співробітниця ФСБ має досить серйозний інсайд, пов'язаний з документообігом, з великою кількістю важливої ​​інформації, яка буде поетапно опублікована.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "З ПВК можна піти лише на пенсію за старістю або в цинковій труні. Всі інші повертаються": власник ПВК "Вагнер" Пригожин розмовляє з зеками-найманцями, що залишилися без рук чи ніг. ВIДЕО