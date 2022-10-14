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Новини За кордоном
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Франція (1974) ФСБ (1348) ПВК "Вагнер" (1477)

Учасник ПВК "Вагнер" та співробітниця ФСБ запросили політичний притулок у Франції, - The Insider

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

франція,літак

Співробітник ПВК Вагнера та співробітниця ФСБ запросили політичний притулок у Франції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

"Одна людина має стосунок до роботи штабу та команди Пригожина, друга — співробітниця ФСБ. Обоє опинилися в одному літаку і обоє надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони. Тому, побачивши майже ідентичні посадкові з однаковими відмітками, ми вирішили, що дві різні особи відправили нам один квиток, потім придивилися і з'ясували, що одна сидить у 28 ряду, друга — у 29. Обидва синхронно пішли запитувати політичний притулок та міжнародний захист, це виглядало дуже дивно — кожен з них вирішив, що другий тут по його душу. У французької поліції та служби безпеки аеропорту також виникли підозри, ситуація нестандартна", - йдеться у матеріалі.

Зараз кожен із цих людей даватиме свідчення про військові злочини. Повідомляється, що один із великих зарубіжних телеканалів робить матеріал за свідченнями одного з них. Вони стосуються того, як було створено ПВК Вагнера при Міноборони РФ при ГРУ, як держава створила систему фінансування та постачання ПВК і як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України безпосередньо в Луганській області.

Зазначається, що співробітниця ФСБ має досить серйозний інсайд, пов'язаний з документообігом, з великою кількістю важливої ​​інформації, яка буде поетапно опублікована. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "З ПВК можна піти лише на пенсію за старістю або в цинковій труні. Всі інші повертаються": власник ПВК "Вагнер" Пригожин розмовляє з зеками-найманцями, що залишилися без рук чи ніг. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+54
Началось, потом попрут табунами, везя компру чемоданами, рассказывая наперебой " Я не хотел воевать", "это все карлик виноват", " соловьев меня обманул". Это все слышали уже в Нюрнберге.
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14.10.2022 22:08
+25
І будуть кричати: "Ми завжди були проти системи!"
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14.10.2022 22:09
+24
хитрожопые коцапы-убийцы
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14.10.2022 22:08
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Иногда очень досадно становится, от того что рабство отменили..
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14.10.2022 22:06 Відповісти
То не найгірше. Бо цивілізацію доб'ють: загальна грамотність та загальне виборче право.
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14.10.2022 22:12 Відповісти
На росії рабство досі не скасовано
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14.10.2022 23:12 Відповісти
фізичне частково, а мозгове - існує на 200%
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15.10.2022 08:24 Відповісти
хитрожопые коцапы-убийцы
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14.10.2022 22:08 Відповісти
Цю інформацію я вже чув від Осєчкіна,Керівника сторінки ГУЛАГ НЄТ, котрий проживає у Франції після втечі за кордон із РФ через загрозу арешту
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15.10.2022 00:31 Відповісти
Началось, потом попрут табунами, везя компру чемоданами, рассказывая наперебой " Я не хотел воевать", "это все карлик виноват", " соловьев меня обманул". Это все слышали уже в Нюрнберге.
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14.10.2022 22:08 Відповісти
К озеру Камю не побежит. Там его уже поджидают беженцы из Украины с зелёнкой
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14.10.2022 23:12 Відповісти
Соловйов не побіжить нікуди. У потрібний момент він прикинеться буцімто пережив ХОЛОКОСТ так само як і ЯША КЕДМІ(Козаченко)
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15.10.2022 00:34 Відповісти
і прихопить з собою свої всі записи на росія24
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15.10.2022 11:02 Відповісти
В Україну нехай депортують.
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14.10.2022 22:09 Відповісти
І буде те шо з Цемахом , а вони мабуть багацько знають ,їм є що розказати
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14.10.2022 22:13 Відповісти
Цемах уже напевне давно зотлів у вигляді попелу
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15.10.2022 00:35 Відповісти
Як тільки приберуть дєрьмака, може й депортують, а зараз контррозвідка не та, всіх спеців розігнали.
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14.10.2022 22:23 Відповісти
яких спеців? тих , що при януковичу були?
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15.10.2022 00:07 Відповісти
ощущение позднего ссср. раха сыплется.
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14.10.2022 22:09 Відповісти
Цікаво до кінця цього року встигнуть чи ще на наступний рік розтягнеться?...
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14.10.2022 22:13 Відповісти
розтягнеться.... и больше чем на год
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14.10.2022 22:48 Відповісти
а інші можуть вже всьо. бо після цих позакриває путін усі щілини. так що перший завжди щасливчик. а тут одразу два синхронні.
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15.10.2022 08:26 Відповісти
І будуть кричати: "Ми завжди були проти системи!"
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14.10.2022 22:09 Відповісти
Ой а шо такое? Такие увжаемые организации ЧВК ФСБ....гниль...убежище.Отправте обратно багажом биомусор
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14.10.2022 22:10 Відповісти
будут чилить во франции хитропопый коцап, а вы с мармуполя пожаловать в руины...
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14.10.2022 22:10 Відповісти
Два дебіла )))) Зараз кожен із цих людей даватиме свідчення про військові злочини. «кожен з них вирішив, що другий тут по його душу»))))
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14.10.2022 22:11 Відповісти
Ну, в принципе, разумно. Во Франции уровень жизни повыше будет, чем, скажем, в Венгрии или в Сербии.
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14.10.2022 22:12 Відповісти
«Мальчик, налей нам коньяку»
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14.10.2022 22:13 Відповісти
Мабуть фсб підіслала. Щоб приховати справжні злочини. А ці може скажуть щось про засмаженого пса...
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14.10.2022 22:13 Відповісти
Тоже так показалось. Не надо было изначально держать за лохов кгб--- у них в целом все получается. А кого нет? Мы тоже знаем--- и проблема у нас тут.
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15.10.2022 06:27 Відповісти
Знають де сховатися.
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14.10.2022 22:14 Відповісти
Камандіровка на сдачу каво?камандіровал то?
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14.10.2022 22:14 Відповісти
Мо' краще зарізати чи вдавити по-тихому?
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14.10.2022 22:15 Відповісти
за миллиард долларов кто хошь даст убежище хоть макрон хоть маск хоть папа римский
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14.10.2022 22:21 Відповісти
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14.10.2022 22:19 Відповісти
Не, значит шли на службу в спец.организации, сдавали тэсты, давали присягу, искренне верили в говномир, а теперь - ой - так захотелось дем.ценностей, защиты, именно свободы...какая вы гниль, изворотливые рептилии...фу
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14.10.2022 22:19 Відповісти
Крымский ветер
День "М": «На их ответ, что как управлять танком они не знают, им сказали: «Это приказ» ........... .
Супруга мобилизованного заявила: мужа хотели отправить на боевые действия после 2 дней подготовки - он должен был командовать танком.
42-летний Денис Сергеев из подмосковного Егорьевска отслужил в армии больше 20 лет назад в звании сержанта и должности командира танка. 7 октября его мобилизовали и отправили на учения в Белгородскую область.
Учения продолжались 2 дня. В 1-й мужчина не смог обкатать танк - тот был сломан. Во 2-й дали дважды выстрелить из танка: "На этом их обучение закончилось". После отправили на границу Харьковской области, где они должны были принять танки и выехать в бой. В итоге техники оказалось недостаточно и она требовала ремонта. Призывники заночевали под открытым небом, а вчера вернулись в расположение. Там им дали приказ двигаться к танковому полигону, а оттуда в бой. В итоге мобилизованные отказались, заявив, что не пойдут воевать без должного обучения и ознакомления с техникой.
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14.10.2022 22:25 Відповісти
Т.е. после обучения они всё таки пойдут воевать? А отказаться воевать они боятся. Ну что ж, сдохнут как и остальные 60 тыс. дебилов.
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14.10.2022 22:41 Відповісти
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14.10.2022 22:30 Відповісти
Мишкин та Чепига?
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14.10.2022 22:37 Відповісти
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14.10.2022 22:44 Відповісти
В этом деле кто первый, тот и папа. Ценность последующих перебежчиков будет падать экспоненциально. А сама новость прекрасна. Как раз в тему признания пасе рашки страной терористом.
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14.10.2022 22:43 Відповісти
Замість "Кілібрів" по Україні кацапи запускають армію "торпед" ФСБ і ГРУ?
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14.10.2022 22:46 Відповісти
Короче, главное беречь свидетелей для суда.
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14.10.2022 22:51 Відповісти
Подозреваю, что под видом перебезчиков кацапней направлена агентура, которая будет пугать тех, что пуйло хочет запустить ядерное оружие и другую выгодную кацапью дезинформацию.
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14.10.2022 23:08 Відповісти
100%
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14.10.2022 23:41 Відповісти
перебеЖчик
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15.10.2022 08:27 Відповісти
Пусть с собой привозят Пригожина. Штаты за него вознаграждение объявили $10 миллионов.
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14.10.2022 23:14 Відповісти
Никто не сомневается в их честности и мотивах?

Первое, что подумалось при прочтении заголовка - раша подослала шпионов для разведки и, возможно, также подрывной деятельности. Там второе место на выборах досталось кремляди Ле Пен, ещё бы чуть-чуть и путлер бы праздновал победу своей марионетки во Франции, как он праздновал победу Трампа 5 лет назад, как ранее он ликовал от плеяды кремлядей во главе Германии.

Человек, который идёт убивать за деньги в ЧВК, и человек, который работает на путлера в ФСБ и отлично знает, что расейские СМИ врут всё подряд, не могут на 7-м месяце войны "одуматься", они уже сделали выбор и выбрали сторону зла. Они могут чуять, что режим, кормивший их, рушится, и свалить поэтому, но это мотив гнилых людей, спасающих свою жопу, они были гнилыми в рашке, они останутся гнилыми в любой другой стране, как та проститутка, призывающая бомбить украинцев в Дрездене. На месте французов я бы круглосуточно приглядывал за теми крысами и никогда им не доверял, пятна работы на Пригожина и ФСБ не отмыть ничем.
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14.10.2022 23:17 Відповісти
Всякое бывает.
При совке из посольств уходили проверенные из проверенных, годами доказывавшие свою лояльность. Унося при этом с собой чемоданы с секретными сведениями.
Скользкая тема. Вряд ли кто-то им поверит до конца, но и не принимать нельзя. Они, с одной стороны, тащат бесценную информацию, с другой подтачивают монолитность рядов и зарождают сомнения у оставшихся, всё это работает против режима.
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15.10.2022 06:56 Відповісти
Крист біжуть з корабля наввипередки 👍👏
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14.10.2022 23:20 Відповісти
Все таки прогнившый запад, ах вы ж сорванцы. А как же необъятная, берёзки как.

Зрозуміло! Усвідовлюючи куди йдеш, влаштовуєшся в певні структури, робиш злочини прямо чи опосередковано (інакше не проіснуєш), потім збираєш факти, докази, здаєш всіх «побратимів». І алє оп і ти вже у Франції новоспечений, законослухняний, порядний, громадянин.

Такий генофонд, ні в якому разі, не можна витрачати будь де (інформація для несвідомих Warning: highlytoxic) і має бути повернутий в країну походження
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14.10.2022 23:23 Відповісти
Двое перебежчиков одновременно. И в одном самолете и в двух соседних рядах. Могли быть вообще рядом места.
Похоже на подставу. Ясно, что двое с одного ФСБшного проекта. На кого это расчитано?
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14.10.2022 23:34 Відповісти
для реальной операции слишком подозрительно их пихать в один самолет.
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15.10.2022 08:29 Відповісти
Меня также гложут смутные сомнения.
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15.10.2022 09:51 Відповісти
женить їх відразу, це сміття шпигуни кацапськи або активні, або потенційні і в будь-кому разі ці зайвохромосні скрепонсці невиліковні.
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15.10.2022 02:59 Відповісти
Такі вже,або не виїзжають з росії,або,якщо виїзжають то з мотивом шпигунства. Працівники подібних структур знаходяться під пильним наглядом своїх головорізів. Вони вже достатньо наробили,щоб зрозуміти,що всі в одному човені,він або тоне,або Гаага.
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15.10.2022 03:04 Відповісти
И Гиркин пропал.
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15.10.2022 04:30 Відповісти
Затихарился чтобы не могилизовали.
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15.10.2022 09:53 Відповісти
Пишут что его мобилизовали, хе-хе
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15.10.2022 11:53 Відповісти
Залужний дав старт для забігу кацапам "за кардон"
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15.10.2022 11:06 Відповісти
 
 