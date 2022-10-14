Учасник ПВК "Вагнер" та співробітниця ФСБ запросили політичний притулок у Франції, - The Insider
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Співробітник ПВК Вагнера та співробітниця ФСБ запросили політичний притулок у Франції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.
"Одна людина має стосунок до роботи штабу та команди Пригожина, друга — співробітниця ФСБ. Обоє опинилися в одному літаку і обоє надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони. Тому, побачивши майже ідентичні посадкові з однаковими відмітками, ми вирішили, що дві різні особи відправили нам один квиток, потім придивилися і з'ясували, що одна сидить у 28 ряду, друга — у 29. Обидва синхронно пішли запитувати політичний притулок та міжнародний захист, це виглядало дуже дивно — кожен з них вирішив, що другий тут по його душу. У французької поліції та служби безпеки аеропорту також виникли підозри, ситуація нестандартна", - йдеться у матеріалі.
Зараз кожен із цих людей даватиме свідчення про військові злочини. Повідомляється, що один із великих зарубіжних телеканалів робить матеріал за свідченнями одного з них. Вони стосуються того, як було створено ПВК Вагнера при Міноборони РФ при ГРУ, як держава створила систему фінансування та постачання ПВК і як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України безпосередньо в Луганській області.
Зазначається, що співробітниця ФСБ має досить серйозний інсайд, пов'язаний з документообігом, з великою кількістю важливої інформації, яка буде поетапно опублікована.
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День "М": «На их ответ, что как управлять танком они не знают, им сказали: «Это приказ» ........... .
Супруга мобилизованного заявила: мужа хотели отправить на боевые действия после 2 дней подготовки - он должен был командовать танком.
42-летний Денис Сергеев из подмосковного Егорьевска отслужил в армии больше 20 лет назад в звании сержанта и должности командира танка. 7 октября его мобилизовали и отправили на учения в Белгородскую область.
Учения продолжались 2 дня. В 1-й мужчина не смог обкатать танк - тот был сломан. Во 2-й дали дважды выстрелить из танка: "На этом их обучение закончилось". После отправили на границу Харьковской области, где они должны были принять танки и выехать в бой. В итоге техники оказалось недостаточно и она требовала ремонта. Призывники заночевали под открытым небом, а вчера вернулись в расположение. Там им дали приказ двигаться к танковому полигону, а оттуда в бой. В итоге мобилизованные отказались, заявив, что не пойдут воевать без должного обучения и ознакомления с техникой.
Первое, что подумалось при прочтении заголовка - раша подослала шпионов для разведки и, возможно, также подрывной деятельности. Там второе место на выборах досталось кремляди Ле Пен, ещё бы чуть-чуть и путлер бы праздновал победу своей марионетки во Франции, как он праздновал победу Трампа 5 лет назад, как ранее он ликовал от плеяды кремлядей во главе Германии.
Человек, который идёт убивать за деньги в ЧВК, и человек, который работает на путлера в ФСБ и отлично знает, что расейские СМИ врут всё подряд, не могут на 7-м месяце войны "одуматься", они уже сделали выбор и выбрали сторону зла. Они могут чуять, что режим, кормивший их, рушится, и свалить поэтому, но это мотив гнилых людей, спасающих свою жопу, они были гнилыми в рашке, они останутся гнилыми в любой другой стране, как та проститутка, призывающая бомбить украинцев в Дрездене. На месте французов я бы круглосуточно приглядывал за теми крысами и никогда им не доверял, пятна работы на Пригожина и ФСБ не отмыть ничем.
При совке из посольств уходили проверенные из проверенных, годами доказывавшие свою лояльность. Унося при этом с собой чемоданы с секретными сведениями.
Скользкая тема. Вряд ли кто-то им поверит до конца, но и не принимать нельзя. Они, с одной стороны, тащат бесценную информацию, с другой подтачивают монолитность рядов и зарождают сомнения у оставшихся, всё это работает против режима.
Зрозуміло! Усвідовлюючи куди йдеш, влаштовуєшся в певні структури, робиш злочини прямо чи опосередковано (інакше не проіснуєш), потім збираєш факти, докази, здаєш всіх «побратимів». І алє оп і ти вже у Франції новоспечений, законослухняний, порядний, громадянин.
Такий генофонд, ні в якому разі, не можна витрачати будь де (інформація для несвідомих Warning: highlytoxic) і має бути повернутий в країну походження
Похоже на подставу. Ясно, что двое с одного ФСБшного проекта. На кого это расчитано?