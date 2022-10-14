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Новини За кордономВійна в Україні
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ядерна зброя (927) паніка (30)

На Заході розробляють "антипанічні" плани на випадок, якщо РФ застосує ядерну зброю, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

паніка

Західні посадовці почали таємно розробляти плани для запобігання паніці й хаосу в разі, якщо Росія все ж вирішить застосувати ядерну зброю в Україні або біля неї.

Про це в п’ятницю на зустрічі із журналістами заявив західний високопосадовець на умовах анонімності, пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він підкреслив, що Захід досі вважає ядерну кризу "вкрай малоймовірною", але західні держави вирішили переглянути плани з надання надзвичайної допомоги та підтримки населення, яке боїться ядерної ескалації.

Співрозмовник журналістів відмовився говорити, про які саме заходи йдеться, але сказав, що уряди західних країн займаються "завбачливим плануванням на випадок низки можливих сценаріїв".

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Він наголосив, що заяви президента Росії Владіміра Путіна про можливе використання ядерної зброї є "вкрай безвідповідальними", і її застосування "порушить табу, яке існувало з 1945 року" і "призведе до серйозних наслідків для РФ".

Як нагадує The Guardian, у часи "холодної війни" на Заході часто проводилися інформаційні кампанії про дії в разі ядерного конфлікту, та їх часто висміювали через припущення, що у ядерній війні взагалі можна вижити.
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Топ коментарі
+17
Краще б скинулись усім західним колхозом та ******* по бункерному щуру і не треба б було розробляти антипанічні плани .
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14.10.2022 22:32
+11
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14.10.2022 22:41
+10
У разі ядерної війни - збирайте кришечки від прохолоджувальних напоїв! У світі постапокаліпсису це буде валюта, зуб даю!

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14.10.2022 22:27
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Не сомневайтесь - касапской ипанутости нет предела..
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14.10.2022 22:22 Відповісти
красивое: работает снайпер: https://twitter.com/i/status/1580969545149214730
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14.10.2022 22:25 Відповісти
Це який калібр на 1200+ метрів орків кладе?
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14.10.2022 22:52 Відповісти
не знаю.... то не я был.... )
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14.10.2022 22:54 Відповісти
😁Я вважаю LM338 або крупніші. Бо орки в бронежилетах. Все одно "красивое".
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14.10.2022 22:58 Відповісти
Could've been ,50 BMG....judging by the recoil.
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14.10.2022 23:23 Відповісти
I think so too. Salam aleykum brother!
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14.10.2022 23:31 Відповісти
Wa-Aleykum Selam, Rakhmatulla, brother.
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14.10.2022 23:34 Відповісти
судя по тупому повелению - это чмобы. А снайпер жалостливый какой - подранков не оставляет.
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14.10.2022 23:26 Відповісти
та да.... шо-то они туповатые, лезут и лезут..... видимо думают, что их коллеги от кашля падают....
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14.10.2022 23:32 Відповісти
это бесстрашный спецназ из Чухломы.
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14.10.2022 23:44 Відповісти
- Ребе, а разве оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит! (с)
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14.10.2022 22:26 Відповісти
Бесхребетные отсталые от жизни...
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14.10.2022 22:27 Відповісти
У разі ядерної війни - збирайте кришечки від прохолоджувальних напоїв! У світі постапокаліпсису це буде валюта, зуб даю!

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14.10.2022 22:27 Відповісти
не догнал, почему?
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15.10.2022 01:29 Відповісти
Ігрова франшиза Fallout, одна з найбільш відомих на тему ядерного постапокаліпсису. Валютою у сеттингу Fallout є кришки від напою Nuke Cola, який був популярним в атомпанковому світі до війни ☢️
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15.10.2022 04:44 Відповісти
Эх, молодость. Во второй части даже квест был. Найти сокровища. Оказалось, что крышки от колы. 😁
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15.10.2022 08:15 Відповісти
Тоді осьо іще трохи відеоігрової ностальгії... але більш глибинної, так би мовити... ще й наркоманія на всю макітру
тиць 1
тиць 2
їбанулися всі 💉💉💉 тиць 3
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16.10.2022 07:03 Відповісти
Є таке припущення, що оскільки ще жодна ракета на Банкову чи Грушевського не впала, то Путін не зацікавлений у ядерній атаці, і усі ці погрози - просто флірт. Але це не значить, що він не може пошпурити ядерну боєголовку кудись у це чи в менш дороге місце. Просто у нього поки нема такої мети.
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14.10.2022 22:30 Відповісти
В декількох метрах від будівлі ВР падала. От там де міст Кличка,зовсім поряд "Урядовий квартал".
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15.10.2022 00:20 Відповісти
Ну порівняли стратегічний об'єкт пішоходний міст з урядовим кварталом.
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15.10.2022 03:08 Відповісти
а у нас ні)
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14.10.2022 22:31 Відповісти
Краще б скинулись усім західним колхозом та ******* по бункерному щуру і не треба б було розробляти антипанічні плани .
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14.10.2022 22:32 Відповісти
"когда освободят Херсон?" хороший вопрос - хороший ответ ))
https://twitter.com/i/status/1581003190820274176
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14.10.2022 22:37 Відповісти
Таємні плани, пише Guardian,про які заявив анонімний посадовиць.
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14.10.2022 22:37 Відповісти
На Заході розробляють "антипанічні" плани на випадок, якщо РФ застосує ядерну зброю - стурбованість, велика стурбованість, глибока стурбованість, термінове засідання ради (не)безпеки оон)))

І тільки Залізному банку (Світовий банк) плювать))
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14.10.2022 22:40 Відповісти
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14.10.2022 22:41 Відповісти
Оргія у Львові регулярно в кафе Мазоха. Всі в порядку черги
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14.10.2022 23:05 Відповісти
та на здоров"я! (шо ми проти чи шо? )))
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14.10.2022 23:07 Відповісти
Сам з Галичини, все так і є.
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14.10.2022 23:54 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1580590442101370881 ))
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14.10.2022 23:55 Відповісти
що таке хакатон?
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15.10.2022 01:30 Відповісти
Найкращий антипанічний захід це масований ядерний удар у відповідь.
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14.10.2022 22:47 Відповісти
не у відповідь, а ПРЕВЕНТИВНО!
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15.10.2022 09:11 Відповісти
Антипанічні плани? Це типу щоб глибока стурбованість не була занадто глибокою і не пробила дно?
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14.10.2022 22:59 Відповісти
Все просто, зброя, багато, без обмежень застосування, і нікого ні до чого не треба готувати
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14.10.2022 23:29 Відповісти
про ядерку, дійсно, дуже багато міфів

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14.10.2022 23:59 Відповісти
Когда с рашки снимали санкции а Украине отказывали во вступлении в НАТО, когда после начала войны "столпы демократии" приняли политическое решение не передавать Украине самолеты и современные танки множество форумных экспердов вопило что Европа вам ничего не должна, Штаты вам ничего не должны, они заботятся об интересах своих граждан. И вот хочется спросить, ну что ребятки, позаботились? Довольны ваши избиратели "антипаническими мероприятиями"?
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15.10.2022 00:09 Відповісти
... почали... а де ж раніше, шановні наші, були?
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15.10.2022 00:39 Відповісти
Да путину плевать на все эти "если".
Надобно эти "если" упредить
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15.10.2022 06:50 Відповісти
ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЭТО ДАТЬ УКРАИНЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!
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15.10.2022 12:15 Відповісти
 
 