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На Запорізькій АЕС відновлено резервне живлення і готується перезапуск двох енергоблоків, - МАГАТЕ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,магате

Резервне живлення Запорізької атомної електростанції відновлено після того, як за останній тиждень станція двічі втрачала доступ до зовнішнього джерела електрики.

Про це завили у МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також на ЗАЕС удалося доставити паливо для резервних дизель-генераторів. Тепер на станції достатньо палива щонайменше на 10 днів роботи у разі відключення зовнішнього живлення. Також персонал веде роботи з перезапуску двох енергоблоків, що займе кілька днів.

Крім того, повідомляється, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів консультації, спрямовані на створення буферної зони навколо ЗАЕС якнайшвидше. У ході переговорів він також порушив питання про умови роботи українського персоналу станції, що ускладнюються.

Також читайте: Рашисти залякують скороченнями працівників ЗАЕС, якщо вони не підпишуть трудові договори з "Росатомом", - ЗМІ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
поки ЗАЕС не звільнять ця ***** не припиниться
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14.10.2022 22:43
+3
Что МАГАТЕ сделало чтобы наказать рашку за кражу заес? Лишило лицензий Росатом?
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15.10.2022 00:56
+2
Все йде до того що якісь блоки будуть працювати на нас, а якісь на них... Як не крути, а під@ари окупували, а тепер намагаються вкрасти найбільшу в європі аес. баканов, сбу, мости, ескорт русні з мигалками та обхідними шляхами - все це тебе зеля ще вкусить за відгодовану сраку.
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14.10.2022 22:48
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поки ЗАЕС не звільнять ця ***** не припиниться
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14.10.2022 22:43 Відповісти
Я думаю, как только наши начнут гнать их с гребли, они с АЭС убегут сами.
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14.10.2022 23:06 Відповісти
А насрати?
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15.10.2022 01:47 Відповісти
кацапы погружаются в темные века.... вчера были гаубицы Д-1, сегодня зенитки АЗП-57 )))
https://twitter.com/i/status/1581002900104368130
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14.10.2022 22:43 Відповісти
Нам би такі проти мопедів не завадили...
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14.10.2022 22:49 Відповісти
У нас вони вже давно стріляють по оркам, зброя хоч і стара, але ефективна проти гелікоптерів, штурмовиків , дронів.
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14.10.2022 23:01 Відповісти
Буферна зона навколо ЗАЕС, а всередині станції - кадирівці?
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14.10.2022 22:44 Відповісти
Все йде до того що якісь блоки будуть працювати на нас, а якісь на них... Як не крути, а під@ари окупували, а тепер намагаються вкрасти найбільшу в європі аес. баканов, сбу, мости, ескорт русні з мигалками та обхідними шляхами - все це тебе зеля ще вкусить за відгодовану сраку.
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14.10.2022 22:48 Відповісти
я прошу..ні навіть вимагаю, всих циз безсмінних фахівців з ЗАЕС нагородити (після звільнення)
ОБОВ"ЯЗКОВО!!!
скільки раз наш край вже був на волосині від біди? і тільки завдяки їх праці вдається зберегти саму станцію від... страшних негараздів... від катастрофічних дій дикунів-неуків руснявих долбо***...
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14.10.2022 22:48 Відповісти
Касапы там ещё не светятся???
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14.10.2022 23:15 Відповісти
Что МАГАТЕ сделало чтобы наказать рашку за кражу заес? Лишило лицензий Росатом?
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15.10.2022 00:56 Відповісти
 
 