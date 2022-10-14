На Запорізькій АЕС відновлено резервне живлення і готується перезапуск двох енергоблоків, - МАГАТЕ

Резервне живлення Запорізької атомної електростанції відновлено після того, як за останній тиждень станція двічі втрачала доступ до зовнішнього джерела електрики.

Про це завили у МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також на ЗАЕС удалося доставити паливо для резервних дизель-генераторів. Тепер на станції достатньо палива щонайменше на 10 днів роботи у разі відключення зовнішнього живлення. Також персонал веде роботи з перезапуску двох енергоблоків, що займе кілька днів.

Крім того, повідомляється, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів консультації, спрямовані на створення буферної зони навколо ЗАЕС якнайшвидше. У ході переговорів він також порушив питання про умови роботи українського персоналу станції, що ускладнюються.

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