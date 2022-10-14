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Унаслідок контрнаступу ЗСУ можуть уражати росіян стандартною артилерією, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

За оцінками Пентагону, українські сили продовжують просуватися на півночі і досягли певних успіхів у Херсонській області, що збільшує важливість стандартної артилерії.

Про це журналістам у п'ятницю заявив високопоставлений американський військовий чиновник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми бачимо успіхи на півночі, на лінії просування українців, на північ від міста Милове, а потім простягається по суті на північ і захід з низкою невеликих міст і сіл, які українці змогли зачистити від росіян", – сказав він.

У центральній частині України (ймовірно, йдеться про Донеччину) Пентагон також спостерігає певні "поступові успіхи", які вимірюються кілометрами.

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За словами представника американського Міноборони, у зв’язку з подальшим наступом українські сили менше покладаються на керовані реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), щоб протистояти росіянам.

"Вони відвели значну частину бойового простору під стандартну артилерію, а не під РСЗВ. Вони можуть досягати російських цілей, які вони хочуть вразити, стандартною артилерією", – додав він.

Кілька місяців тому далекобійні системи залпового вогню були ключовим пріоритетом в українських сил, оскільки дозволяли уражати позиції армії РФ. Нині ж, із посиленням ракетних ударів по цивільних об’єктах, Україна робить наголос на системах протиповітряної оборони.
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Топ коментарі
+12
У зелі треба спитати, де ракети за 8міс.? За цей час можна вже було налагодити виробництво потужної далекобійної зброї
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14.10.2022 23:19
+11
6 березня 2019 року на засіданні РНБО Президент України Петро Порошенко висловив чітку позицію України щодо підтримки США у їхньому рішенні про вихід з ДРСМД та зазначив, що Україна залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, у тому числі відповідне ракетне озброєння[26]. А саме: конструкторські бюро і українська оборонна промисловість отримали завдання на розроблення високоточних ракет підвищеного радіуса дії, які здатні вражати цілі далеко в тилу ворога[27]. Оскільки Верховна Рада України ніколи не ратифікувала зазначену угоду, Україна неухильно дотримувалась положень ДРСМД фактично на добровільній основі[26].
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14.10.2022 23:45
+9
Херня. Намного ефективнее уничтожать орков и их оружие когда они в казармах и на складах чем когда разбросаны по полям и окопанные.
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14.10.2022 23:32
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Прокинулись.... вони і раніше могли...
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14.10.2022 23:11 Відповісти
тссссс! завдяки американським Хаймарсам - наші змогли зламати "вторую армию мира
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14.10.2022 23:25 Відповісти
Скоро чмобики и от пистонов разбегаются будут..
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14.10.2022 23:12 Відповісти
А чим дістати аеродроми на москальщині? Там сконцентровано 800 одиниць бойової авіації, яка кожень день робить бойові вильоти.
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14.10.2022 23:15 Відповісти
У зелі треба спитати, де ракети за 8міс.? За цей час можна вже було налагодити виробництво потужної далекобійної зброї
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14.10.2022 23:19 Відповісти
Україна не має права за міжнародними домовленностями виробляти ракети з дальністю більше за 300 км, якщо не помиляюся
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14.10.2022 23:26 Відповісти
Так всі ж з цього договору вже вийшли. І рашка і США. Лишилась сама Україна?
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14.10.2022 23:28 Відповісти
скоріш за все в мене невірна інформація
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14.10.2022 23:35 Відповісти
А чо невірна? Все вірно. Я подивився - США і рашка вийшли і такі да, в договорі залишилась тількі Україна ))) Це млять фініш Навіть петиція є, шоб зеблазні розтормозилися і такі теє припинили його дію )))
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14.10.2022 23:43 Відповісти
то договір між США та СРСР, росососія її спадкоємиця...ракети від 500км і більше
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14.10.2022 23:41 Відповісти
6 березня 2019 року на засіданні РНБО Президент України Петро Порошенко висловив чітку позицію України щодо підтримки США у їхньому рішенні про вихід з ДРСМД та зазначив, що Україна залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, у тому числі відповідне ракетне озброєння[26]. А саме: конструкторські бюро і українська оборонна промисловість отримали завдання на розроблення високоточних ракет підвищеного радіуса дії, які здатні вражати цілі далеко в тилу ворога[27]. Оскільки Верховна Рада України ніколи не ратифікувала зазначену угоду, Україна неухильно дотримувалась положень ДРСМД фактично на добровільній основі[26].
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14.10.2022 23:45 Відповісти
то я ж і кажу що ми ніколи її не підписували. З таким же успіхом можно дотримуватись угоди про захист пінгвінів в Екваторіальеіїй Гвінеї
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15.10.2022 15:49 Відповісти
А що ще ми зараз комусь винні?
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14.10.2022 23:33 Відповісти
а чому це ми комусь не винні?
навіть кацапам і тим винні дати по морді
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14.10.2022 23:36 Відповісти
Україна не подписувала тих домовленностей
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15.10.2022 00:37 Відповісти
Помиляєшся! До 500 км А 300 - це для "протикорабелок"
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15.10.2022 04:50 Відповісти
Зараз їх не можливо робити. Це дуже складна техніка. Маю на увазі, рівноцінні ATACMS.
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14.10.2022 23:28 Відповісти
ATACMS - це високоточна, та ще й скоріш за все зі зміною траекторії, а нам достатні рекети (дрони) які будуть переміщувати вибухівку (100 - 500кг) з пункту А в пункт Б (+- 100м).
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14.10.2022 23:32 Відповісти
Так це д Байрактар, але його на чужій території одразу зіб'ють і такі безпілотники дуже дорогі і технологічні.
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14.10.2022 23:38 Відповісти
"Рекети" і "дрони" - різні не тільки за класом але й за принципом дії бойові системи Не тямиш - не мели дурниць!
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15.10.2022 04:52 Відповісти
Не має значення що це, але воно повинно роботи бавовну, і бажано у будь якій точці рашки і побільше в тротиловому еквіваленті.
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15.10.2022 05:22 Відповісти
Ти своїх дітей пальцем робив? Чи все-таки член статевий використовував?
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15.10.2022 09:30 Відповісти
не заганяй хрінь яка в купі не тримається...тобі з Німеччини мабуть погано видно що тільки на Закарпаття не прилітають ракети. Взагалі залиш свої ділетантські міркування при собі
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14.10.2022 23:38 Відповісти
Можна було але не налагодять, бо павлоградський завод по виробництву ракетного пального ********** довели до банкруцтва, фахівці роз'їхались хто куди, а без пального, як відомо, ракети не літають.
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15.10.2022 10:44 Відповісти
Випускайте Мєльніка. Він організує
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14.10.2022 23:27 Відповісти
Незабаром рсіянам буде достатньо тіко показати - і вони вже будуть уражені!
)))
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14.10.2022 23:18 Відповісти
Саме так,але хаймарси й далі будуть бити в тил,аж поки цей тил не стране кордоном України,а вже потім по рашистам в рашці,якщо вони звичайне не втихомиряться.Тут цікаво буде,коли ЗСУ вийду на кримський перешийок,й тоді радіус дії цих систем почнеться рахувати радіусом по півострову.
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14.10.2022 23:27 Відповісти
Херня. Намного ефективнее уничтожать орков и их оружие когда они в казармах и на складах чем когда разбросаны по полям и окопанные.
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14.10.2022 23:32 Відповісти
Та мы еще и не начинали, скоро ссаными тряпками гнать баранов будем, через крымский мост прыгать научим.
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14.10.2022 23:51 Відповісти
Очевидно що приліт по Джанкою, де це залізяччя розвантажують, було б набагато корисніше ніж ловити його коли воно розповзеться по Херсону.
І це очевидно настільки що подібні заяви викликають подив...
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15.10.2022 00:05 Відповісти
 
 