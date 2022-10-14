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Зеленський поговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії: "Домовились про надання макрофінансової підтримки Україні"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив зі Спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом питання взаємодії задля звільнення українських військовополонених та надання Україні фінансової допомоги.

Про це глава Української держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом. Подякував за підтримку територіальної цілісності України та нашої резолюції в ГА ООН. Погодилися взаємодіяти у справі звільнення українських військовополонених. Домовились про надання Саудівською Аравією макрофінансової підтримки Україні", - розповів Зеленський.

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Топ коментарі
+16
Куди воно лізе!
Саудіти лягли під путіна, кинули Байдена і нас - знизили видобуток нафти ! Капітальна проблема для Европи! З принцом Штати мають говорити з позиції сили!...
Цей НЕДОУМОК зі своїм куценьким інтелектом лізе в міжнародну політику!...
Андрюша посоветовал?!...
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14.10.2022 23:45
+11
цей ЗЕ-дебіл газети читає?
він що не знає про загострення відносин між США та Саудівською Аравією?
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14.10.2022 23:43
+11
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14.10.2022 23:51
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Не вистачає на велике крадівництво?
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14.10.2022 23:37 Відповісти
gnapw

·

10h

Хотіли долар по 8, а получили яйця по 8.
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15.10.2022 06:16 Відповісти
Ракета: - Вообще не хотела вылетать из Белгорода, тут всё так по домашнему, привыкла тут...
Соловьев: - Хотите домой?
Ракета: - На подстанцию в Белгород хочу, там так душевно было...
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14.10.2022 23:42 Відповісти
цей ЗЕ-дебіл газети читає?
він що не знає про загострення відносин між США та Саудівською Аравією?
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14.10.2022 23:43 Відповісти
мышкин, ты уже геополитикой увлекся? Где освобожденная Киселевка кторую ты мне 2 сентября обещал через два дня освободить?
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14.10.2022 23:44 Відповісти
Ви думаєте він взагалі щось читає, чи думає?!...
Видно, що вся інфа іде з Тік-току...( міжнародна політика)...
А по вечорам - заготовлені тексти...
Бо без заготовок - біда!...
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14.10.2022 23:49 Відповісти
Нет. Он готов со всех сторон, как … Дальше не буду писать. Он в курсе
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15.10.2022 03:14 Відповісти
для Бін Салмана зараз дуже крутий шанс підняти своє впале після вбивства Хашоггі реноме...
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14.10.2022 23:43 Відповісти
Куди воно лізе!
Саудіти лягли під путіна, кинули Байдена і нас - знизили видобуток нафти ! Капітальна проблема для Европи! З принцом Штати мають говорити з позиції сили!...
Цей НЕДОУМОК зі своїм куценьким інтелектом лізе в міжнародну політику!...
Андрюша посоветовал?!...
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14.10.2022 23:45 Відповісти
По справах їхніх впізнаєте їх, говорить Біблія.
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14.10.2022 23:49 Відповісти
Ну ладно зеля лезет, а ты куда? И почему до сих пор не в большой политике с таким громадным политическим кейсом?
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15.10.2022 01:39 Відповісти
100% без Дерьмака не обійшлось. Кілька днів тому цей прінц обнімався з ******, а тепер Буба в нього гроші просе. Це повторення оманського подвигу Буби, коли воно зустрічалося там з Патрушевим, та ділило Україну з кацапами. Як же я ненавиджу цю Zелену потвору, і тих тупих виродків, що його підтримують.
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15.10.2022 11:07 Відповісти
Краще притирок домовився про зниження цін на нафту, клоун геополітичний.
Задачі перед собою ставе на рівні КВН.
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14.10.2022 23:47 Відповісти
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14.10.2022 23:51 Відповісти
20:30 по бабАм.
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14.10.2022 23:55 Відповісти
А тут точно не по бабам.
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14.10.2022 23:59 Відповісти
Про що він може домовитися для країни?!... Наведіть приклад!
Він може, або продавати, або клянчити...
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14.10.2022 23:52 Відповісти
Приймати з усіх сторін
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15.10.2022 00:00 Відповісти
Маєш великий досвід?
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15.10.2022 09:09 Відповісти
Ваша сюпруга має, розпитайте
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16.10.2022 17:16 Відповісти
Это нож в спину Байдена. Ничего себе! Почему то он постоянно меня напрягает своей неожиданностью.
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15.10.2022 00:02 Відповісти
Какой нож в спину, Зеленский просто попросил деньги для Украины, без какой либо выгоды для саудитов. Любая нормальная страна должна сейчас помогать в Украине, дружит она с США или нет.
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15.10.2022 00:10 Відповісти
Салман это друг Путина. Он повысил цены на нефть с целью убрать Байдена и демократов после выборов. Не известно что они на самом деле там обсуждали. Следите за руками
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15.10.2022 00:22 Відповісти
Салман друг саудитов. Бабки за нефть из Саудовской Аравии капают не путину, а саудитам. Не надо уже в маразм впадать с "друзьями" путина, у него нет друзей.
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15.10.2022 01:41 Відповісти
Це зрада стратегічного союзника на міжнародному рівні!...
Це сокира, а не ніж!...
Цього барани не розуміють, а вороги щебечуть...
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15.10.2022 01:01 Відповісти
в політиці міжнародній бачу одного...це Кулеба
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15.10.2022 00:09 Відповісти
Ну, дай Боже здоровья принцу! А то это уже съездило в Оман...
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15.10.2022 00:13 Відповісти
вот для цього принца відвідини Бідосика не завадили б....
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15.10.2022 00:16 Відповісти
Ми воюемо американською зброєю за європейські гроші в канадській зимовій формі.

Але найвеличніший стратег - Зеленський.
Найвеличніший в розпилі бюджетних грошей на асфальт?

Коли вже це припинеться , президенте Зеленський??😠
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15.10.2022 00:20 Відповісти
Ой ржу не могу....
А саудиты будут сокращать нефтедобычу для повышения цен до разговора с бубочкой или после?
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15.10.2022 00:51 Відповісти
Знову із Зе той самий анекдот.
- Чоловіче, прокиньтеся - ви всралися!
- А хто вам сказав, що я сплю?
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15.10.2022 01:34 Відповісти
Saudis fucked up all western world with sharply decreased oil output (which also affected greatly the USA, who is the main Ukraine supporter). And the Ukraine president asks him for a financial help? That is beyond fucking dumb. Nothing to add.
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15.10.2022 02:11 Відповісти
Опять Янэлох подосрал Украине. Надеюсь, Западные партнёры понимают, шо Бонэвтик - не украинцы и не прекратят поставлять нам оружие
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15.10.2022 04:56 Відповісти
...... знаходиться в стадії "резиновоє очко нє єсть прізнак трудолюбія"....є такий вислів у зеків")
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15.10.2022 06:39 Відповісти
это с тем принцем, который журналиста в кислоте растворил, Байдена "кинул", а в итоге - и Украину?
там тоже мир в глазах увидел?
если это инициатива Найвэлычнившивого трипломата или ОПно-дермаковская, то ничего хорошего не ожидается, разве что лично БеЗе что-то поимеют..(
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15.10.2022 07:11 Відповісти
Зеля як завжди союзник Путлеру та ворог ЄС та США.
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15.10.2022 07:43 Відповісти
Участь у обміні полоненими і надання помочі нам (якщо це не брехня) це невеличкі люб'язності госдепу. Дуже їм бажано, щоб США пробачили їм 11 вересня і вбивство журналіста.
Щоб казати, що вони лягли під кацапів треба бути ідіотом, тобто зовсім не розуміти наскільки вони фвінансово інтегровані в економіку США.
Нам все це нідочого. Важливо, щоб гроші країн опек зайшли в Україну і тут працювали. Фінпоміч, це дуже важливий крок в цьому напрямку, і пан Байден, як мінімум не проти цього.
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15.10.2022 09:02 Відповісти
 
 