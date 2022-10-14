3 706 37
Зеленський поговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії: "Домовились про надання макрофінансової підтримки Україні"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський обговорив зі Спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом питання взаємодії задля звільнення українських військовополонених та надання Україні фінансової допомоги.
Про це глава Української держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Провів розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом. Подякував за підтримку територіальної цілісності України та нашої резолюції в ГА ООН. Погодилися взаємодіяти у справі звільнення українських військовополонених. Домовились про надання Саудівською Аравією макрофінансової підтримки Україні", - розповів Зеленський.
Топ коментарі
+16 Doc Ua
показати весь коментар14.10.2022 23:45
+11 Алекс Мышкевич
показати весь коментар14.10.2022 23:43
+11 Олександр Дніпро
показати весь коментар14.10.2022 23:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
·
10h
Хотіли долар по 8, а получили яйця по 8.
Соловьев: - Хотите домой?
Ракета: - На подстанцию в Белгород хочу, там так душевно было...
він що не знає про загострення відносин між США та Саудівською Аравією?
Видно, що вся інфа іде з Тік-току...( міжнародна політика)...
А по вечорам - заготовлені тексти...
Бо без заготовок - біда!...
Саудіти лягли під путіна, кинули Байдена і нас - знизили видобуток нафти ! Капітальна проблема для Европи! З принцом Штати мають говорити з позиції сили!...
Цей НЕДОУМОК зі своїм куценьким інтелектом лізе в міжнародну політику!...
Андрюша посоветовал?!...
Задачі перед собою ставе на рівні КВН.
Він може, або продавати, або клянчити...
Це сокира, а не ніж!...
Цього барани не розуміють, а вороги щебечуть...
Але найвеличніший стратег - Зеленський.
Найвеличніший в розпилі бюджетних грошей на асфальт?
Коли вже це припинеться , президенте Зеленський??😠
А саудиты будут сокращать нефтедобычу для повышения цен до разговора с бубочкой или после?
- Чоловіче, прокиньтеся - ви всралися!
- А хто вам сказав, що я сплю?
там тоже мир в глазах увидел?
если это инициатива Найвэлычнившивого трипломата или ОПно-дермаковская, то ничего хорошего не ожидается, разве что лично БеЗе что-то поимеют..(
Щоб казати, що вони лягли під кацапів треба бути ідіотом, тобто зовсім не розуміти наскільки вони фвінансово інтегровані в економіку США.
Нам все це нідочого. Важливо, щоб гроші країн опек зайшли в Україну і тут працювали. Фінпоміч, це дуже важливий крок в цьому напрямку, і пан Байден, як мінімум не проти цього.