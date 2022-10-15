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Зеленський нагородив 483 військових з нагоди Дня захисників і захисниць України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

день,захасника

З нагоди Дня захисників і захисниць України 483 військовослужбовці відзначені державними нагородами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом з нагоди свята державними нагородами відзначені 483 бійці. Пʼятнадцяти – присвоєно звання Герой України", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що вручив Хрести бойових заслуг і ордени Золота Зірка українським героям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вручив ордени "Золота Зірка", відзнаки "Хрест бойових заслуг" і присвоїв почесні найменування військовим частинам. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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супутника не було, то прийшлося обійтися буржуйками
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15.10.2022 01:40 Відповісти
орденоносцы(засекреченые)
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15.10.2022 06:14 Відповісти
а эту наркошу осел-оманский наградил?
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15.10.2022 06:23 Відповісти
 
 