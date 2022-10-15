Російські воєнні злочинці можуть бути відправлені з України до Гааги, - прокурор Міжнародного кримінального суду Хан

Україна може видати Міжнародному кримінальному суду підозрюваних у воєнних злочинах росіян, хоч РФ не є його членом.

Про це заявив прокурор трибуналу Карім Хан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Українська влада може відправити затриманих росіян до суду в Гаазі, якщо судові процеси не можуть відбутися в Україні з юридичних причин, пояснив прокурор.

Росія відмовилася приєднатися до МКС, коли суд був створений у 2002 році, щоб судити людей за злочини, включаючи воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

"З правового боку так, це не стане перешкодою для нашої юрисдикції", - сказав Хан. - "Звичайно, якби була потреба [...] і була б причина, чому ці суди не могли відбутися в Україні, наприклад, через якісь додаткові правові положення, то я впевнений, що ми отримали б співпрацю з Україною".

Хан не повідомив, коли МКС може винести перші обвинувачення, але після зустрічі міністрів юстиції ЄС у Люксембурзі комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що за словами Хана, "перші справи вже мають бути на столі Міжнародного кримінального суду, швидше за все, до кінця року, і тоді можуть початися перші судові процеси".

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