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Російські воєнні злочинці можуть бути відправлені з України до Гааги, - прокурор Міжнародного кримінального суду Хан

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мкс

Україна може видати Міжнародному кримінальному суду підозрюваних у воєнних злочинах росіян, хоч РФ не є його членом.

Про це заявив прокурор трибуналу Карім Хан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Українська влада може відправити затриманих росіян до суду в Гаазі, якщо судові процеси не можуть відбутися в Україні з юридичних причин, пояснив прокурор.

Росія відмовилася приєднатися до МКС, коли суд був створений у 2002 році, щоб судити людей за злочини, включаючи воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

"З правового боку так, це не стане перешкодою для нашої юрисдикції", - сказав Хан. - "Звичайно, якби була потреба [...] і була б причина, чому ці суди не могли відбутися в Україні, наприклад, через якісь додаткові правові положення, то я впевнений, що ми отримали б співпрацю з Україною".

Хан не повідомив, коли МКС може винести перші обвинувачення, але після зустрічі міністрів юстиції ЄС у Люксембурзі комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що за словами Хана, "перші справи вже мають бути на столі Міжнародного кримінального суду, швидше за все, до кінця року, і тоді можуть початися перші судові процеси".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Зермаки не допустять видачі їх в Гаагу. Цемах і "вагнерівці" тому приклад.
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15.10.2022 01:05
+4
А судить будут, одного дурочка шойгу.. и то, лет через 5-7.. и то - если не завалят.. а других - постепенно касапам в колбасу и скармливать.. они на это точно заслужили..
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15.10.2022 01:19
+4
Треба вже зараз створювати закони та інфраструктуру пожиттєвої каторги для полонених рашистів. Щоб їх років на 10 вистачало.
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15.10.2022 04:37
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Зермаки не допустять видачі їх в Гаагу. Цемах і "вагнерівці" тому приклад.
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15.10.2022 01:05 Відповісти
А судить будут, одного дурочка шойгу.. и то, лет через 5-7.. и то - если не завалят.. а других - постепенно касапам в колбасу и скармливать.. они на это точно заслужили..
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15.10.2022 01:19 Відповісти
гиркин всё? или мне показалось?
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15.10.2022 01:30 Відповісти
пішов в запой, після поразок...так казали
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15.10.2022 03:24 Відповісти
а я так надеялся, что его замочили... (
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15.10.2022 04:43 Відповісти
Скоро десь спливе. Лайно не тоне.
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15.10.2022 06:35 Відповісти
ГААГА - проміжна станція. Кінцева - пекло із казанами смоляними, веселенько й вічно кип'ячими.
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15.10.2022 01:34 Відповісти
Ага, так само як і Цемаха...
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15.10.2022 02:02 Відповісти
не вірю я в цю Гаагу....занадто багато тої бюрократії...Скажіть,чи покарано до тюремного увязнення за збиття МН17? Хто сидить в тюрмі?
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15.10.2022 03:27 Відповісти
Ну от наловили ми з десяток. Відвезли в Гаагу. Їх засудили. Що далі? Де вони мають відбувати покарання?
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15.10.2022 03:34 Відповісти
прецедент - слово дуже гарне.
кадафі на лопаті, садам в петлі, кацапня в Гаазі - прецеденти.
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15.10.2022 05:57 Відповісти
Треба вже зараз створювати закони та інфраструктуру пожиттєвої каторги для полонених рашистів. Щоб їх років на 10 вистачало.
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15.10.2022 04:37 Відповісти
Вот это прекрасная пропозиция.
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15.10.2022 05:36 Відповісти
Так ото, аби не мовчки...прекрасна....з таким підходом нас самих ізолюють, нажаль...
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15.10.2022 08:37 Відповісти
У Жовті Води їх на шахту, відбудовувати замкнутий цикл ядерного палива.
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15.10.2022 06:34 Відповісти
ТОП-комментарий!
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15.10.2022 08:21 Відповісти
Зеля як завжди буде в дудку Путлера гудіти.
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15.10.2022 06:52 Відповісти
 
 