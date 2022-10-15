Байден підписав указ про новий пакет військової допомоги для України на 725 млн дол.

Президент США Джо Байден видав указ, яким уповноважує держсекретаря Ентоні Блінкена відповідно до закону про іноземну допомогу надати Україні "оборонних товарів та послуг міністерства оборони" на суму 725 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними Reuters, у новому пакеті допомоги Україні будуть боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV.

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