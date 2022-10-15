Байден підписав указ про новий пакет військової допомоги для України на 725 млн дол.
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Президент США Джо Байден видав указ, яким уповноважує держсекретаря Ентоні Блінкена відповідно до закону про іноземну допомогу надати Україні "оборонних товарів та послуг міністерства оборони" на суму 725 млн доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За даними Reuters, у новому пакеті допомоги Україні будуть боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV.
Топ коментарі
+13 metal35
показати весь коментар15.10.2022 01:46
+11 Pure Soul
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+9 Александр Алекс de6e56ae
показати весь коментар15.10.2022 01:40
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Там кстати и хамви идут, как расходная часть фронтового транспорта.
а якщо ти колись приїдешь до нас----знай шматок сала 1*1 м -свіжа цибулька і найкращій самогон-вже тебе чекають..
Припиняйте вже молитися на той Ленд-Ліз, це внутрішньо-американський бухгалтерський інструмент. На кількість і структуру матеріальної допомоги прямого стосунку не має.
А дають (таке враження) тільки щоб тримати паритет і те яке самі захочуть.
https://www.youtube.com/watch?v=05iNpmAwtaQ
зэ-Иуды