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Байден (2335) зброя (5764) США (14513)

Байден підписав указ про новий пакет військової допомоги для України на 725 млн дол.

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден видав указ, яким уповноважує держсекретаря Ентоні Блінкена відповідно до закону про іноземну допомогу надати Україні "оборонних товарів та послуг міністерства оборони" на суму 725 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними Reuters, у новому пакеті допомоги Україні будуть боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден пообіцяв надати Україні передові системи ППО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Спасибо США!
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15.10.2022 01:46
+11
THANKS !
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15.10.2022 01:42
+9
Норм, на перший погляд - нічого особливого (********** + автомобілі). Але сума доволі значна, і левова частка - це ********** - їх буде багато, до 155 мм артилерії та до РСЗВ. Зараз це надважливо. Адже у кацапів починаються проблеми з ************ (особливо на деяких напрямках), вони вже не можуть забезпечити таку щільність вогню, як у червні-липні
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15.10.2022 01:40
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Велика дяка за допомогу... Та якось не такось нам ленд-ліз уявлявся. Хтось може пояснити що відбувається? Та дайте нам вже ту зброю.
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15.10.2022 01:32 Відповісти
Зеленський на наступний рік вкрав у армії 2.5 лярда $ та перекинув їх на велике будівництво
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15.10.2022 01:48 Відповісти
Это не лендлиз и не поставки нового оружия. Это поставки боеприпасов и расходников, очередные. Как правило это поставка на сумму в районе 800 млн. долларов(уже было неоднократно). Это обеспечение снарядами, ракетами, минами уже поставленного оружия и техники.
Там кстати и хамви идут, как расходная часть фронтового транспорта.
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15.10.2022 02:01 Відповісти
Я уже много раз говорила тут что ленд-лиз начнётся почти с конца Октября и меня тут объявляли не знающей английский язык . Имейте терпение - всё будет.
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15.10.2022 05:24 Відповісти
Дідо Байден! здоров"я тобі --багато і довгих років ! Перемоги на наступних виборах!!! Щоб діти і внуки любили і були здорові!
а якщо ти колись приїдешь до нас----знай шматок сала 1*1 м -свіжа цибулька і найкращій самогон-вже тебе чекають..
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15.10.2022 05:53 Відповісти
Дякуйте не Байдену а більшості американського суспільства. Байден просто тримає ніс по вітру.
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15.10.2022 06:25 Відповісти
Він точно приїде, від українського сала з чорним хлібом ще ніхто не відмовлявся, не одна розумна людина.
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15.10.2022 06:34 Відповісти
зелені справу на його сина закрили?
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15.10.2022 06:40 Відповісти
Чекаємо... А авіаносець нам дадуть?
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15.10.2022 07:00 Відповісти
Ленд-ліз: це на випадок коли Конгрес з якихось причин не зможе прийняти закон про БЕЗОПЛАТНУ допомогу Україні. Такий собі чистий чек президенту, щоб він мав змогу давати те що треба коли що треба, але за бабки (хоча й умовні та відтерміновані.)

Припиняйте вже молитися на той Ленд-Ліз, це внутрішньо-американський бухгалтерський інструмент. На кількість і структуру матеріальної допомоги прямого стосунку не має.
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15.10.2022 06:24 Відповісти
По суті нам все-одно як воно називається... Нам потрібно залізо ще вчора.
А дають (таке враження) тільки щоб тримати паритет і те яке самі захочуть.
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15.10.2022 06:58 Відповісти
Я думаю що дають те що може бути інтегроване в загальну структуру. Це означає підготований персонал, логістика, системна взаємодія з іншими елементами. Хочеться, звичайно, все і зараз але воно так не працює.
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15.10.2022 07:10 Відповісти
Звичайно хочеться отримати авіаносну группу ... а от чого не хочеться так це чути жарти про російський "ленд-ліз"...
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15.10.2022 14:32 Відповісти
А тут ещё барыга маск нарисовался..
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15.10.2022 01:33 Відповісти
Барига на крові зробив вартість користування для армії не 120$ на місяць як для всіх,а в декілька разів більше, от тобі й благодійність
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15.10.2022 01:52 Відповісти
Як тільки я чую слово барига мені хочеться бити на звук. Скоріш за все там є заздрісний жлоб.
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15.10.2022 06:27 Відповісти
+100
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15.10.2022 06:43 Відповісти
Норм, на перший погляд - нічого особливого (********** + автомобілі). Але сума доволі значна, і левова частка - це ********** - їх буде багато, до 155 мм артилерії та до РСЗВ. Зараз це надважливо. Адже у кацапів починаються проблеми з ************ (особливо на деяких напрямках), вони вже не можуть забезпечити таку щільність вогню, як у червні-липні
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15.10.2022 01:40 Відповісти
THANKS !
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15.10.2022 01:42 Відповісти
Спасибо США!
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15.10.2022 01:46 Відповісти
Джинсы "Lee" против лаптей.
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15.10.2022 03:05 Відповісти
Вон что кацапня на фронт тащит. Я в ах...е
https://www.youtube.com/watch?v=05iNpmAwtaQ
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15.10.2022 04:00 Відповісти
Это шо, Катюши , чи шо? Капець рашистам.
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15.10.2022 05:27 Відповісти
Это зенитки. Интересно в каком состоянии к ним снаряды и кто умеет ими пользоваться. Это уже реконструкция))))
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15.10.2022 05:37 Відповісти
Всё равно Капець Рашистам!
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15.10.2022 06:37 Відповісти
Зенитка 57 мм 1944 года.
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15.10.2022 05:44 Відповісти
Вірогідно буде ефективною проти мавіків.
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15.10.2022 06:30 Відповісти
А шо не так з Ленд Лізом? Там неначеб-то все складено по поличкам?, Чи мене не так інформував хтось? Чи це не той самий байден мене дезінформував? Тоді мабуть бідон і Україні, як завждди, збрехав?!
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15.10.2022 03:46 Відповісти
Трампист что ли ? Или рашист , затерявшийся в Америке? Вы английский знаете ? Если да ,читайте в оригинале . Ну а если нет .. то не читайте российских газет о обеда , профессор Преображенский очень рекомендовал не читать , а то будет не сварение желудка.
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15.10.2022 05:29 Відповісти
А шо там складено по поличкам?
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15.10.2022 06:31 Відповісти
Байден- молодець! Лендліз запрацює!
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15.10.2022 04:17 Відповісти
таран под шконкой?-та нет он в Европе трудиться...
зэ-Иуды
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15.10.2022 06:19 Відповісти
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15.10.2022 06:20 Відповісти
Так , цю суку Тарана треба під суд.
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15.10.2022 06:38 Відповісти
Дякуємо, Америко.
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15.10.2022 10:24 Відповісти
 
 