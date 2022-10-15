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Шукаємо варіанти для подальшого функціонування системи зв’язку Starlink в Україні, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

starlink

У Пентагоні повідомили про пошук варіантів подальшого функціонування системи зв’язку Starlink для потреб ЗСУ в Україні.

Про це заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми, безумовно, усвідомлюємо переваги будь-якої можливості супутникового зв'язку, який українці можуть використовувати не лише на полі бою, а й усередині самої країни. Ми розуміємо крихкість цих комунікацій, і важливо, щоб не лише командування та контроль залишалися недоторканими на полі бою, але і зв'язок по всій країні. Ми оцінюємо наші варіанти та намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти зберегти цей супутниковий зв'язок для українських сил", – заявила Сінгх.

За її словами, українська сторона протягом семи-восьми місяців за допомогою Starlink успішно координувала планування та операції на полі бою. У інформації наголошується, що ця система стала важливою для продовження як цивільного, так і військового зв'язку в країні, яка перебуває у стані бойових дій. Представник Пентагону уточнила, що скарги на Starlink з боку українських військових не надходили.

Також читайте: Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника

У Пентагоні також наголосили, що існують й інші організації, здатні надати необхідний Україні зв'язок.

"Я не збираюся розкривати прямо зараз, що це таке або з ким ми розмовляємо. Але ми знаємо, що є й інші – це не тільки SpaceX, є й інші організації, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати, коли доходить до надання. Україні того, що їм потрібне на полі бою", – заявила Сінгх.

Як повідомлялося, компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Я не збираюся розкривати прямо зараз, що це таке або з ким ми розмовляємо. Але ми знаємо, що є й інші - це не тільки SpaceX. Так краще тоді замінити на інший варіант де власник не каже що пів України це расея, що Крим це помилка Хрущова та що Україну не треба брати в НАТО
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15.10.2022 02:06
+16
Советник Конгресса США Пол Массаро отреагировал на заявление миллиардера Илона Маска о том, что последний не может далее оплачивать работу терминалов Starlink в Украине. Он возмутился и объяснил, чем вызвано такое решение основателя SpaceX.

Своим видением ситуации Массаро поделился в Twitter. Он написал, что Маск мог руководствоваться тремя причинами.

"Илон либо пытается шантажировать Пентагон, либо мстит украинцам за то, что они посоветовали ему засунуть свой "мирный план" подальше, либо же искренне пытается помочь России. Ничто из этого добром для него не закончится", - предупредил Массаро.

Кстати Илон Маск сейчас находится под следствием , если вы не знали . Прежде чем разводить зраду надо сначал запастись информацией.
Петагон сказал что найдёт способ обеспечить Украине работу старлинкс.
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15.10.2022 04:57
+14
Самое время взять одного Беню за вымя.
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15.10.2022 02:41
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Сторінка 2 з 2
Мельник це людина дєрьмака, саме тому його так довго тримали у Німеччині, попри його, скажімо так, недипломатичні заяви.
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15.10.2022 05:54 Відповісти
молчание золото а дипломатам надо фильтровать базар
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15.10.2022 04:57 Відповісти
Наскільки мені відомо, Пентагон приймає безпосередню участь у програмі Starlink, такі речі без військових не будуть реалізовуватись, тож я думаю Маск знову отримає надприбутки, адже Україна справно оплачує роботу Starlink, він лукавить, що від цього не отримує прибутків.
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15.10.2022 05:52 Відповісти
Пентагон будет искать другого провайдера для обслуживания старлинк , там сказали что на Маске с его выбрыками жизнь не закончилась..
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15.10.2022 06:25 Відповісти
Не шукаємо зраду там де просто закінчилося бабло. Ігноруємо непоінформовані твіти, дякуємо, дякуємо, ще раз дякуємо за те що вже зроблено.
Маск капітально залетів з вшивим Твіттером. З нього знімають останні штани, йому зараз не до благодійності.


A Delaware judge on Thursday ordered a halt to Twitter Inc's (TWTR.N) lawsuit against Elon Musk on the eve of trial, giving the billionaire time to finance his $44 billion takeover of the social media platform.

Tesla Sinks 50% From November Record High as ******** Pile Up Shares close down 7.6%, at half of Nov. 4's record high close Delivery miss, tech selloff, recession fears weigh on stock
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15.10.2022 06:00 Відповісти
Перед Маском нужно извиниться и поблагодарить за помощь. Или вернуть назад 80 млн и после этого послать. Но что то мне подсказывает что у гопников в отличие от джентльменов не принято благодарить, обьяснять или возвращать или уж тем более платить за услугу.
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15.10.2022 06:11 Відповісти
Та ти шо ? Тобто - він один раз допоміг , а взамін Україна повинна капітулювати , як він того бажає .? А не зависока ціна за його інтернет .?
За допомогу йому дякували , всією Україною . А от за те що він ляпнув , всією Україною - роз'ї.али ,, і правильно зробили . .
Іншим разом буде думати , перш ніж роззявляти рота .
І повертати йому - ніхто нічого не зобов'язаний .
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15.10.2022 10:07 Відповісти
Латиші тут пишуть латиницею,піпіська пригожинська.
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15.10.2022 10:26 Відповісти
Ну это наверно большая проблема,сделать русскую раскладку,да и Маску американцу, нюансы рос украинской истории, неведомы и он не понимает какие то вещи, и им двигали обычные мотивы, прекращения кровопролития, а не капитуляция.
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15.10.2022 10:47 Відповісти
сначала быдло-рагульня смердит -а потом спрашивает почему так?
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15.10.2022 06:12 Відповісти
Эт она так прямо Маску ответила на его странице в Твиттере или просто так ляпнула для своих?
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15.10.2022 06:24 Відповісти
тут вопрос в другом -почему свое это зэ-быдло матюкливое хамское в своем большинстве потом удивляются и требуют чего-то?
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15.10.2022 06:27 Відповісти
Саме тому що воно тупе бидло.
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15.10.2022 06:38 Відповісти
зэ-быдло матюкливое хамское не розуміє,
що воно зэ-быдло матюкливое хамское,
тому що воно зэ-быдло матюкливое хамское.
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15.10.2022 06:51 Відповісти
ТОЙ, ХТО МiЗКИ НЕ ВМИКАЕ,
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.

Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!

P.S. Ой, ся Боже, дай наснаги,
Дай нам розуму завжди,
Як беремо отамана
Ми до куреню собi. 04.08.2020.
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15.10.2022 07:32 Відповісти
так это может быть банальный кремлевский бот с левым аккаунтом
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15.10.2022 09:29 Відповісти
А до чого тут ЗЕ? вона була депутатом Верховної Ради від партії Самопоміч
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15.10.2022 10:04 Відповісти
Эээ, т. е. теперь нам не будут помогать, потому что кто-то что-то высрал в твиттерчике? Офигеть, да. Вот бы им такую же принципиальность, когда что-то высирает медведев, коняка, ну и САМ лысейший, конечно же. Перекрыли бы поставки лекарств - кацапы бы быстро подсели на очко. Опять же, пердогана регулярно поливают, но это не мешает ему нам помогать лол)) Так что было бы желание не помогать, а повод всегда найдётся.
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15.10.2022 07:03 Відповісти
эта родственница подоляка?
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15.10.2022 09:27 Відповісти
То відома провокаторша , юзерить в основному у Твіттері . ОПешному Подоляку вона не родичка .. .
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15.10.2022 09:42 Відповісти
Зате «брати по розуму»)
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15.10.2022 10:17 Відповісти
факти.

У Маска проблеми з Бізнесом/Стартапи "відносний" бізнес.

"пропутінські " твіти Маска ЯК ПРОВОКАЦІЯ НА НЕГАТИВНУ РЕАКЦІЮ прозвучали ПІЗНІШЕ вимоги до США проплатити інтернет для України(до речі,частину терміналів Пентагон оплатив.Втридорога.
Тобто "вийшов на нуль"..можливо навіть заробив.

Плюс БЕЗКОШТОВНИЙ ПІАР-ХІД:"НАДАЮ БЕЗКОШТОВНИЙ ІНТЕРНЕТ,КОТРИЙ ЧУДОВО ПРАЦЮЄ В ВОЮЮЧІЙ КРАЇНІ.

висновок

Для безпринципного циніка і Бізнесмена Маска Україно-російська війна так само далека,як і сирійська..
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15.10.2022 10:46 Відповісти
Для чого молоть те чого не знаєш ?
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15.10.2022 11:16 Відповісти
лЮБОВЬ.. ЕСТЬ АРГУМЕНТИ ДРУГИЕ?
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15.10.2022 11:23 Відповісти
ппАДЛО ?
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15.10.2022 11:31 Відповісти
Ларісочка..не ліпіть з Ілона Бога!
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15.10.2022 11:46 Відповісти
кто это такая?
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15.10.2022 15:52 Відповісти
шукайте швидше, хлоці - маск червоніє і кацапіруєє трампоном на очах.
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15.10.2022 06:47 Відповісти
Два сапога пара(левых) - бо на крючке у пыни.
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15.10.2022 07:33 Відповісти
саме так, нажаль...
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15.10.2022 07:38 Відповісти
Что за ганьба такая, вот сами себя ганьбят.
100 долларов в месяц с терминала абонплата, ещё пишут что и снизили до 60, и что у крутесменов нечем платить?
Маск и так помог, терминалы подарил, платил абонплату несколько месяцев, сейчас ушёл от этого и что, за это надо благодарным быть а не оскорблять человека.
Безсовестные, вот из за такой политики всех украинцев некоторые считают врунами и жадинами.
Может я ошибаюсь, может там ещё за что-то платить нужно?
В моем понимании приобрел терминал и дальше только абонплата, спутники они и так везде летают, не знаю, напишите что думаете
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15.10.2022 07:40 Відповісти
Ти помиляєшся. Як згодом виявилося Маск НЕ подарив термінали Україні, їх викупив уряд США для передачі, тобто це не його добра воля, а банально бажання заробити, а думка на політситуацію виявилась зовсім інша. Українці ліпили з нього героя, а виявився звичайним прокремлівським баригою.
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15.10.2022 09:26 Відповісти
кацап кончай бредить и не позорься дело совсем в другом
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15.10.2022 09:30 Відповісти
Він нарвався на критику за свій довгий і дурний язик . . І це правильно .
А за інтернет йому окреме - спасибі .
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15.10.2022 10:15 Відповісти
Дякуємо США але не Маску... https://youtu.be/hbW9X2O5cF0
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15.10.2022 08:01 Відповісти
Дмитровичу, оголошуйте збір на купівлю маска!
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15.10.2022 09:24 Відповісти
Може реально скинемося:

"На, маску, не бідуй та йди на ху.. до буйла!" 🤔
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15.10.2022 09:33 Відповісти
Це нормально коли наша армія користується зв'язком симпатика буйла?

може не кроваті треба двігать, а поміняти бордель?
себто "волю-кабель" на щось інше?
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15.10.2022 09:30 Відповісти
товар проданий ВЖЕ НЕ НАЛЕЖИТЬ продавцю.

Більш складна проблема(припустимо Ілон "ліг" під Вована)-можливий перехід "Телеграму" під контроль ФСБ.
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15.10.2022 10:51 Відповісти
спросить военных, насколько они довольны старлинком, если все ок, то лучше оператора не менять в решающие месяцы войны. и заплатить маску (может в виде асимметричной услуги, если ему так подойдет)
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15.10.2022 09:42 Відповісти
Я так понял они не собираются финансировать Starlink. Тем более на такую огромную сумму. Зря Маск попер против властей. Теперь его задушат.
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15.10.2022 10:08 Відповісти
безкоштовних 8000 старлінків,котрі попросила ЗСУ ТОЧНО Маск вже не дасть.
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15.10.2022 10:48 Відповісти
Може краще уряду хоч частково профінансувати старлінки, ніж дороги. Бо США небуде все підряд за Україну оплачувати, поки зелені покидьки розграбовують бюджет.
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15.10.2022 10:20 Відповісти
Особисто Баня хай заплатить він за 3 роки ******** надерибанив,рятівник Дніпропетровщини 2014
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15.10.2022 10:30 Відповісти
Україна ще не оплатила борги Зелі перед Беньою, тому марно надіятись на добрі справи від опікуна президента
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15.10.2022 12:00 Відповісти
ПОРТНИКОВ: Жадібність Ілона Маска.
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15.10.2022 10:32 Відповісти
Зараз Маск ПІД УРЯДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ.
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15.10.2022 10:34 Відповісти
Сидят двое и ржут с Маска.

Ведь ситуация уже не та, что была в феврале.

А что было:

Все посольства закрылись и уехали, чтобы "совесть" была чиста, выразив глубокую обеспокоенность, что через 3 дня будет конец.

Германия пообещала 5000 касок. США 26 февраля выделило 350млн, на автоматы, бронежилеты, медикаменты - в общем ничего серъезного.

26 февреля Федоров попросил Маска про старлинки, и вместо "глубокой обеспокоенности" получил 500 старлинков через неделю.

Портников ржет, и говорит, что это был пиар и реклама старлинка.

Но почемуто никто до сих пор, не желает пропиарить ЗРК, танки, самолеты, вертолеты, бмп и т.п.

В начале пиарили, каски, стрелковое оружие, патроны к ним, озабоченность.

Когда первый страх прошел, в июне наконецто пропиарили "ничтожную" дозу Himars, в количестве аж 4 штуки
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15.10.2022 11:10 Відповісти
ЗА ДАНИЙ ТОВАР Україна Маску вдячна.

Але.

1.Обговорюється пізніші пропутінські твіти Маска,Погоджусь з Пропорошенківцем Плотниковим,що Маск саровокував українців на посилання його пропозицій на..уй.

2.

Як повідомляє CNN з посиланням на отримані документи, у вересні SpaceX направила лист Пентагону. Він містив запит до американського оборонного відомства перейняти фінансування з використання Starlink для українського уряду та армії, яке, за твердженнями SpaceX, коштуватиме понад $120 млн до кінця цього року і може досягти ще близько $400 млн за весь наступний рік.

щось задо.....уя(

1200 баксів в рік обслуговування 1-го терміналу * 20 000(зараз в ЗСУ) = 24 млн.Не 400..не 120..

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15.10.2022 11:36 Відповісти
питання НЕКРТИЧНЕ.

БІЗНЕСМЕНУ МАСКУ ПРОПЛАТИТЬСЯ ЗА 20 000 ТОЧОК ДОСТУПУ ЗА РІК-МАСК "надасть послугу".Бо інакше-Суд.В Сша.

Ціна питання 900 млн грн.
Щойно Притула за пару днів зібрав 360 млн на дрони..

крім того Не берусь стверджувати,чи не обійдемось пловиною
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15.10.2022 11:45 Відповісти
Просто разогнали тему про американского бизнесмена, что он в твитере чтото написал.

Но он же просто бизснесмен, не политик.

А вот политики поступили не красиво в феврале - мы все посчитали, вам конец, сочуствуем, глубоко озабочены, закрываемся, уезжаем.

Есть еще украинские политики, теже депутаты (которые уехали из Украины), которые тоже пишут и выступают против Украины - но при этом получают финансирование из бюджета Украины.

Итого:

Бизнесмен, бесплатно, помог, когда это надо было, без условий, без озабоченности. Через полгода, уже не может бесплатно. Написал "чтото" против Украины - получил претензии

Депутаты (Кива и прочие), политики, представляют Украину, пишут и выступают против Украины, исправно получают финансирование из Украины, 0 помощи, только вред.
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15.10.2022 12:25 Відповісти
Мы же не знаем, точно из чего складывается цена.

1200 в год, это для мирного, большого рынка, где есть вся инфраструктура - для США.

А тут противодействие россии

https://censor.net/ru/news/3373912/rossiya_pytaetsya_ubit_sputnikovuyu_svyaz_starlink_v_ukraine_mask

Да и в мирное время, в других странах цена может быть другой

Например

IPhone 14 Pro в США стоит 1100у.е., 40000 грн, в Украине 60000 грн

Сейчас много статей, мы все знали, и мы готовились

Почему тогда не закупили заранее связь, туже старлинк или чтото подобное

Готовились, но в декабре, голосуют бюджет, и добавляют еще 50 млрд расходов

Из общей суммы почти в 50 млрд грн 19,25 млрд грн пойдут "Укравтодору"

"Укравтодор" планує витратити 124,4 мільярда гривень на будівництво та ремонт доріг у 2022 році, з яких 78,9 мільярда становитимуть видатки з державного бюджету.

Бюджет Міністерства оборони України у 2022 році запланований на рівні 133,488 млрд гривень (у 2021 році - 116,22 мільярда гривень). З яких:

28,438 мільярда гривень (у 2021 році було 22,7 мільярда) піде на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання;
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15.10.2022 11:56 Відповісти
Схоже, що так виглядає вся історія зі старлінками.
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15.10.2022 12:08 Відповісти
A mozhe poprohaty u Latvii, Litvy, Estonii odyn rik bezplatnogo Internetu? 📡
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15.10.2022 11:48 Відповісти
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15.10.2022 12:07 Відповісти
Справа виявляється тільки в грошах. США, Польща і різні організації оплатили старлінки на 85%, а їх обслуговування на 30%. Решта ніби компанія Маска. Україна в цьому участі не приймала. Маск подав лист в Пентагон на оплату обслуговування, яке встановили ніби по найвищому тарифу, бо відмовляюється далі фінансувати обслуговування наявних старлінків, а Залужний в листі до Маска попросив ще 8000 штук, крім того щомісяця в Україні на фронті знищуються 500 шт. Лист був написаний до твіту громадянина Мельника, якого Маск назвав послом в Німеччині, хоча ввін в даний момент не займає цю посаду. Тепер Маск може вимкнути всі старлінки і буде ЗСУ без інтернету. Пентагон шукає джерела фінансування чи інші рішення.

Це я виклав по матеріалам статті в CNN, переклад робив машинний, може щось неправильно зрозумів.
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15.10.2022 12:46 Відповісти
https://edition.cnn.com/2022/10/13/politics/elon-musk-spacex-starlink-ukraine/index.html
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15.10.2022 12:48 Відповісти
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