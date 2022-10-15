Шукаємо варіанти для подальшого функціонування системи зв’язку Starlink в Україні, - Пентагон
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У Пентагоні повідомили про пошук варіантів подальшого функціонування системи зв’язку Starlink для потреб ЗСУ в Україні.
Про це заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми, безумовно, усвідомлюємо переваги будь-якої можливості супутникового зв'язку, який українці можуть використовувати не лише на полі бою, а й усередині самої країни. Ми розуміємо крихкість цих комунікацій, і важливо, щоб не лише командування та контроль залишалися недоторканими на полі бою, але і зв'язок по всій країні. Ми оцінюємо наші варіанти та намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти зберегти цей супутниковий зв'язок для українських сил", – заявила Сінгх.
За її словами, українська сторона протягом семи-восьми місяців за допомогою Starlink успішно координувала планування та операції на полі бою. У інформації наголошується, що ця система стала важливою для продовження як цивільного, так і військового зв'язку в країні, яка перебуває у стані бойових дій. Представник Пентагону уточнила, що скарги на Starlink з боку українських військових не надходили.
У Пентагоні також наголосили, що існують й інші організації, здатні надати необхідний Україні зв'язок.
"Я не збираюся розкривати прямо зараз, що це таке або з ким ми розмовляємо. Але ми знаємо, що є й інші – це не тільки SpaceX, є й інші організації, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати, коли доходить до надання. Україні того, що їм потрібне на полі бою", – заявила Сінгх.
Як повідомлялося, компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Маск капітально залетів з вшивим Твіттером. З нього знімають останні штани, йому зараз не до благодійності.
A Delaware judge on Thursday ordered a halt to Twitter Inc's (TWTR.N) lawsuit against Elon Musk on the eve of trial, giving the billionaire time to finance his $44 billion takeover of the social media platform.
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За допомогу йому дякували , всією Україною . А от за те що він ляпнув , всією Україною - роз'ї.али ,, і правильно зробили . .
Іншим разом буде думати , перш ніж роззявляти рота .
І повертати йому - ніхто нічого не зобов'язаний .
що воно зэ-быдло матюкливое хамское,
тому що воно зэ-быдло матюкливое хамское.
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.
Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!
P.S. Ой, ся Боже, дай наснаги,
Дай нам розуму завжди,
Як беремо отамана
Ми до куреню собi. 04.08.2020.
У Маска проблеми з Бізнесом/Стартапи "відносний" бізнес.
"пропутінські " твіти Маска ЯК ПРОВОКАЦІЯ НА НЕГАТИВНУ РЕАКЦІЮ прозвучали ПІЗНІШЕ вимоги до США проплатити інтернет для України(до речі,частину терміналів Пентагон оплатив.Втридорога.
Тобто "вийшов на нуль"..можливо навіть заробив.
Плюс БЕЗКОШТОВНИЙ ПІАР-ХІД:"НАДАЮ БЕЗКОШТОВНИЙ ІНТЕРНЕТ,КОТРИЙ ЧУДОВО ПРАЦЮЄ В ВОЮЮЧІЙ КРАЇНІ.
висновок
Для безпринципного циніка і Бізнесмена Маска Україно-російська війна так само далека,як і сирійська..
100 долларов в месяц с терминала абонплата, ещё пишут что и снизили до 60, и что у крутесменов нечем платить?
Маск и так помог, терминалы подарил, платил абонплату несколько месяцев, сейчас ушёл от этого и что, за это надо благодарным быть а не оскорблять человека.
Безсовестные, вот из за такой политики всех украинцев некоторые считают врунами и жадинами.
Может я ошибаюсь, может там ещё за что-то платить нужно?
В моем понимании приобрел терминал и дальше только абонплата, спутники они и так везде летают, не знаю, напишите что думаете
А за інтернет йому окреме - спасибі .
"На, маску, не бідуй та йди
на ху..до буйла!" 🤔
може не кроваті треба двігать, а поміняти бордель?
себто "волю-кабель" на щось інше?
Більш складна проблема(припустимо Ілон "ліг" під Вована)-можливий перехід "Телеграму" під контроль ФСБ.
Ведь ситуация уже не та, что была в феврале.
А что было:
Все посольства закрылись и уехали, чтобы "совесть" была чиста, выразив глубокую обеспокоенность, что через 3 дня будет конец.
Германия пообещала 5000 касок. США 26 февраля выделило 350млн, на автоматы, бронежилеты, медикаменты - в общем ничего серъезного.
26 февреля Федоров попросил Маска про старлинки, и вместо "глубокой обеспокоенности" получил 500 старлинков через неделю.
Портников ржет, и говорит, что это был пиар и реклама старлинка.
Но почемуто никто до сих пор, не желает пропиарить ЗРК, танки, самолеты, вертолеты, бмп и т.п.
В начале пиарили, каски, стрелковое оружие, патроны к ним, озабоченность.
Когда первый страх прошел, в июне наконецто пропиарили "ничтожную" дозу Himars, в количестве аж 4 штуки
Але.
1.Обговорюється пізніші пропутінські твіти Маска,Погоджусь з Пропорошенківцем Плотниковим,що Маск саровокував українців на посилання його пропозицій на..уй.
2.
Як повідомляє CNN з посиланням на отримані документи, у вересні SpaceX направила лист Пентагону. Він містив запит до американського оборонного відомства перейняти фінансування з використання Starlink для українського уряду та армії, яке, за твердженнями SpaceX, коштуватиме понад $120 млн до кінця цього року і може досягти ще близько $400 млн за весь наступний рік.
щось задо.....уя(
1200 баксів в рік обслуговування 1-го терміналу * 20 000(зараз в ЗСУ) = 24 млн.Не 400..не 120..
БІЗНЕСМЕНУ МАСКУ ПРОПЛАТИТЬСЯ ЗА 20 000 ТОЧОК ДОСТУПУ ЗА РІК-МАСК "надасть послугу".Бо інакше-Суд.В Сша.
Ціна питання 900 млн грн.
Щойно Притула за пару днів зібрав 360 млн на дрони..
крім того Не берусь стверджувати,чи не обійдемось пловиною
Но он же просто бизснесмен, не политик.
А вот политики поступили не красиво в феврале - мы все посчитали, вам конец, сочуствуем, глубоко озабочены, закрываемся, уезжаем.
Есть еще украинские политики, теже депутаты (которые уехали из Украины), которые тоже пишут и выступают против Украины - но при этом получают финансирование из бюджета Украины.
Итого:
Бизнесмен, бесплатно, помог, когда это надо было, без условий, без озабоченности. Через полгода, уже не может бесплатно. Написал "чтото" против Украины - получил претензии
Депутаты (Кива и прочие), политики, представляют Украину, пишут и выступают против Украины, исправно получают финансирование из Украины, 0 помощи, только вред.
1200 в год, это для мирного, большого рынка, где есть вся инфраструктура - для США.
А тут противодействие россии
https://censor.net/ru/news/3373912/rossiya_pytaetsya_ubit_sputnikovuyu_svyaz_starlink_v_ukraine_mask
Да и в мирное время, в других странах цена может быть другой
Например
IPhone 14 Pro в США стоит 1100у.е., 40000 грн, в Украине 60000 грн
Сейчас много статей, мы все знали, и мы готовились
Почему тогда не закупили заранее связь, туже старлинк или чтото подобное
Готовились, но в декабре, голосуют бюджет, и добавляют еще 50 млрд расходов
Из общей суммы почти в 50 млрд грн 19,25 млрд грн пойдут "Укравтодору"
"Укравтодор" планує витратити 124,4 мільярда гривень на будівництво та ремонт доріг у 2022 році, з яких 78,9 мільярда становитимуть видатки з державного бюджету.
Бюджет Міністерства оборони України у 2022 році запланований на рівні 133,488 млрд гривень (у 2021 році - 116,22 мільярда гривень). З яких:
28,438 мільярда гривень (у 2021 році було 22,7 мільярда) піде на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання;
Це я виклав по матеріалам статті в CNN, переклад робив машинний, може щось неправильно зрозумів.