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війна (56882) Запоріжжя (1442) обстріл (21394) Старух (198)

Вранці росіяни випустили 10 ракет по Запоріжжю, руйнувань зазнали об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Ракетна атака ворога по обласному центру".

Очільник ОВА закликав мешканців Запоріжжя перебувати в укриттях і не наражати себе на небезпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Запоріжжя дронами-камікадзе, постраждали об’єкти інфраструктури, - міськрада

Пізніше Старух додав: "Вранці окупант поцілив 10 ракетами в обласний центр. Низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань.

Інформація щодо постраждалих уточнюється".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
бодай би ти здохло *****!
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15.10.2022 06:37
+10
Клоуняра, чому не зупиняєш війну? Порошенко заважає? Брехливий недомірок.
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15.10.2022 07:04
+6
Депутаты в Запорожье от ОПЗЖ и "СЛУГ" ,за 8 месяцев КРОВАВЕЙШЕЙ ВОЙНЫ НЕ СОИЗВОЛИЛИ СОБРАТЬСЯ И ИСКЛЮЧИТЬ УБИЙЦ КОЛЛАБОРАНТОВ -Балецкий и другие гниды до сих пор считаются депутатами и получают зарплату‼️‼️‼️‼️В Запорожье твориться БЕСПРЕДЕЛ С ЭТИМ МЕГАВОРЮГОЙ СТАРУХОМ и его пособниками назначеннными дерьмаком
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15.10.2022 09:16
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бодай би ти здохло *****!
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15.10.2022 06:37 Відповісти
Клоуняра, чому не зупиняєш війну? Порошенко заважає? Брехливий недомірок.
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15.10.2022 07:04 Відповісти
самі знаєте - порох винуватий, наживається.
а буба строчечка!
4 рази призвався, відпахав сверхстрокову, 3х місячні курси верховних скінчів і до верховного головнюка злетів...
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15.10.2022 07:48 Відповісти
Депутаты в Запорожье от ОПЗЖ и "СЛУГ" ,за 8 месяцев КРОВАВЕЙШЕЙ ВОЙНЫ НЕ СОИЗВОЛИЛИ СОБРАТЬСЯ И ИСКЛЮЧИТЬ УБИЙЦ КОЛЛАБОРАНТОВ -Балецкий и другие гниды до сих пор считаются депутатами и получают зарплату‼️‼️‼️‼️В Запорожье твориться БЕСПРЕДЕЛ С ЭТИМ МЕГАВОРЮГОЙ СТАРУХОМ и его пособниками назначеннными дерьмаком
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15.10.2022 09:16 Відповісти
Странная постановка вопроса. «Останавливать войну» на ранней стадии лежит в обязанности действующих политиков, лидеров конфликтующих государств (и тут вспоминается 2014 год, аннексия Крыма и президентская каденция Порошенко). Если же (как в нашем случае), конфликт перерос в активную стадию, «остановить войну» могут лишь успешные военные действия одной из сторон конфликта. Очевидно, риторический вопрос «5 копеек» содержит завуалированный упрёк адресованный экс-президенту Порошенко или же «5 копеек», сам того не осознавая, не доверяет ВСУ.
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15.10.2022 11:32 Відповісти
все правильно он сказал. Клован шел на президентские выборы, вбрасывая тезисы а-ля "порошенко начал войну, порошенко не хочет останавливать войну, порошенко зарабатывает на войне" и прочую чушь из российской пропаганды. При этом войну начал Путин с аннексии крыма в марте 2014, а порох пришел всё это разгребать только в конце мая. Этому маленькому факту удивляются только дебилы. Только идиоты думают, что война началась в 2022.

Клован должен ответить за эти вбросы. И за поляризацию общества внутри страны тоже.
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15.10.2022 11:58 Відповісти
Нічого странного немає. Порох став президентом 7 червня 2014 року коли Крим вже був захоплений.Зеля ж в 19 році казав що це Порох наживається на війні і вона йому вигідна. Тому і не хоче закінчувати війну. Виходить що вона вигідна і клоуну.Торгує своїми серіалами з кацапами. До того ж його шобло розкрадає гуманітарку і розпродує, а він має від цього свою долю. Ось тому у мене і претензії до цього брехливого поца.
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15.10.2022 12:25 Відповісти
Простапірістатьстрілять! Да Вова? 🤬
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15.10.2022 08:45 Відповісти
Ну хоть поржали
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15.10.2022 09:13 Відповісти
Подлое племя, умеющее только убивать и разрушать. Есть ли у кого-то сомнения, что Всевышний, создавший этот мир, на нашей стороне, на стороне Украины?
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15.10.2022 09:16 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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15.10.2022 10:47 Відповісти
Кацапы - террористы, у кого-то еще остались сомнения? Кто-то еще хочет заглянуть в глаза путлеру?
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15.10.2022 12:01 Відповісти
 
 