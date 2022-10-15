На південному напрямку ЗСУ знищили 18 окупантів, 2 "Гради", склад з боєприпасами, - ОК "Південь"

Українські захисники продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ 14 жовтня знищили та пошкодили багато техніки ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Авіацією завдано 13 ударів по опорних пунктах, місцях зосередження живої сили, озброєння та техніки противника, зокрема по позиціях протиповітряної оборони, по пунктах управління і збереження боєзапасу", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" вказали, що підтверджені втрати Росії становлять: 18 солдатів; 2 самохідні гаубиці "Мста-С"; 2 реактивні системи залпового вогню "Град"; 1 самохідна гармата 203 калібру "Піон"; 4 одиниці авто-бронетехніки; 1 склад з боєприпасами в Бериславському районі.

Окрім цього, було пошкоджено 3 самохідні гаубиці "Мста-С", 1 "Град", 1 крупнокаліберну гармату "Гіацинт-Б", 1 танк та іншу броньовану техніку.

В Оперативному командуванні додали, що у деокупованих населених пунктах Херсонської області продовжуються стабілізаційні заходи, в ході яких були виявлені арсенали зброї окупаційних військ.

"Понад пів тисячі артилерійських снарядів, боєприпасів до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган", понад 100 протитанкових керованих ракет і протитанкових мін найближчим часом буде скеровано по їхніх власниках найкоротшим способом доставки", - підсумували військові.

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