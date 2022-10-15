Нова партія ракет HIMARS, HARM, снаряди Екскалібур, RAAM, 155 мм буде передана найближчим часом Україні від США

У межах нового пакета військової допомоги США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків HMMWV та боєприпаси для РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Пентагону.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів зазначили, що підтримка на суму 725 мільйонів доларів включає:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);

5000 одиниць протитанкової зброї;

Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

Понад 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

Стрілецьку зброю та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

Медичне приладдя.

Водночас у відомстві уточнили, що загалом із січня 2021 року США виділили понад 18,2 млрд доларів на безпекову допомогу Україні.

До слова, з 2014 року - понад 20,3 млрд доларів і з початку вторгнення Росії 24 лютого - приблизно 17,6 млрд доларів.

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