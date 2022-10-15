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війна (56882) допомога (5207) США (14513)

Нова партія ракет HIMARS, HARM, снаряди Екскалібур, RAAM, 155 мм буде передана найближчим часом Україні від США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон

У межах нового пакета військової допомоги США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків HMMWV та боєприпаси для РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Пентагону.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів зазначили, що підтримка на суму 725 мільйонів доларів включає:

  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • 23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 5000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);
  • 5000 одиниць протитанкової зброї;
  • Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • Понад 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
  • Стрілецьку зброю та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
  • Медичне приладдя.

Водночас у відомстві уточнили, що загалом із січня 2021 року США виділили понад 18,2 млрд доларів на безпекову допомогу Україні.

До слова, з 2014 року - понад 20,3 млрд доларів і з початку вторгнення Росії 24 лютого - приблизно 17,6 млрд доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден підписав указ про новий пакет військової допомоги для України на 725 млн дол.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
Понад 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV)

очевидно прорив під Балаклією справив незабутнє враження.
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15.10.2022 07:13
+16
Кацапи ******* хаймерси. ******* до смерті
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15.10.2022 09:21
+13
головне озброєння не те що опубліковане а те озброєння про яке не пишуть
зброя як і гроші любить тишу
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15.10.2022 09:02
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Понад 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV)

очевидно прорив під Балаклією справив незабутнє враження.
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15.10.2022 07:13 Відповісти
Спасибо Нестору Ивановичу Махно за идею.
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15.10.2022 07:27 Відповісти
А подумати про те, що Нестор Махно був одним з ворогів незалежності України і навіть отримав за це від Троцького Орден красного знамені під №1, хоч комуняцька пропаганда і тріщала, що отримав Васька Блюхер.
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15.10.2022 07:55 Відповісти
Да он сам себе враг был по жизни,за что и поплатился.
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15.10.2022 08:13 Відповісти
Нестор Украину справді любив. Тому і став селянським народним героєм. Але в гармидері того часу не розібрався і прорахувався. Кремль його люто ненавидів.Це факт.
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16.10.2022 01:39 Відповісти
Херсонськи степи за Дніпром - є де покататись з вітерцем.
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15.10.2022 07:34 Відповісти
От поїдь і покатайся не під "етажерками" фарманами і вуазенами, а під кацапськими МіГ та Су з гелікоптерами.
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15.10.2022 07:58 Відповісти
Ну и где Бредли , где танки, где пушки, где вертолеты ?
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15.10.2022 07:44 Відповісти
Де Maelstrom-class крейсери, я вас питаю.
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15.10.2022 07:53 Відповісти
Спитайте ще, де авіаносці типу хоча б Ентерпрайз, або АПЧ типу Вашінгтон.
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15.10.2022 08:00 Відповісти
Думаю есть ещё не опрелюдненний пакет.
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15.10.2022 08:16 Відповісти
Vsegda takoi imeietsa
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15.10.2022 08:26 Відповісти
і не один
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15.10.2022 09:03 Відповісти
головне озброєння не те що опубліковане а те озброєння про яке не пишуть
зброя як і гроші любить тишу
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15.10.2022 09:02 Відповісти
Кацапи ******* хаймерси. ******* до смерті
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15.10.2022 09:21 Відповісти
Аж в поті засинають.... 😅
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15.10.2022 10:42 Відповісти
Дякуємо братському американському народу за допомогу!
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15.10.2022 10:54 Відповісти
Будем верить что заказывает Залужный и ему дают то что он просит.
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15.10.2022 11:53 Відповісти
God Bless America!
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15.10.2022 12:24 Відповісти
2,3 млрд доларів з тих 11 млрд, що виділив конгрес на військову підтримку України пропали, бо Байден своєчасно не підписав. Отака х..ня малята.
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15.10.2022 17:16 Відповісти
Салливан и дЕрмак сделают все возможное,чтобы груз пропал по дороге в Украину,затерялся типа а дебрях Амазонки...
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15.10.2022 17:24 Відповісти
 
 