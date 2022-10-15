Нова партія ракет HIMARS, HARM, снаряди Екскалібур, RAAM, 155 мм буде передана найближчим часом Україні від США
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У межах нового пакета військової допомоги США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків HMMWV та боєприпаси для РСЗВ HIMARS.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Пентагону.
У Міністерстві оборони Сполучених Штатів зазначили, що підтримка на суму 725 мільйонів доларів включає:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 5000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);
- 5000 одиниць протитанкової зброї;
- Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
- Понад 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
- Стрілецьку зброю та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
- Медичне приладдя.
Водночас у відомстві уточнили, що загалом із січня 2021 року США виділили понад 18,2 млрд доларів на безпекову допомогу Україні.
До слова, з 2014 року - понад 20,3 млрд доларів і з початку вторгнення Росії 24 лютого - приблизно 17,6 млрд доларів.
Топ коментарі
+41 fresh guacamole
показати весь коментар15.10.2022 07:13
+16 Volodymyr Zakaluzhnyi 1f3a67a2
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+13 stavr
показати весь коментар15.10.2022 09:02
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очевидно прорив під Балаклією справив незабутнє враження.
зброя як і гроші любить тишу