Путін оголосив про завершення мобілізації у РФ "через 2 тижні", щоб звільнити бюрократичні ресурси для осіннього призову, - ISW
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Оголошуючи про завершення мобілізації "приблизно через 2 тижні", Володимир Путін, ймовірно, хоче звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову, який розпочнеться у Росії 1 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що 14 жовтня диктатор заявив журналістам, що "нічого додаткового не планується" і що "часткова мобілізація майже завершена".
Водночас в ISW вказують, що 30 вересня керівник Кремля поінформував про перенесення звичайного осіннього призову в РФ з 1 жовтня на 1 листопада.
Він зробив це, бо "часткова" мобілізація оподатковує бюрократію російських військових комісаріатів, які контролюють піврічний цикл призову.
"Тому Путіну, ймовірно, потрібно призупинити або припинити "часткову" мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні ресурси для призову", - пояснили фахівці.
В Інституті також розповіли, що президент Росії наказав призвати на осінній цикл 120 тис. чоловіків.
Російський диктатор підтвердив, що мобілізовані проходять низьку підготовку перед відправкою на передову.
За його словами, із 220 000 осіб 35 000 вже перебувають у російських військових частинах, а 16 000 - у частинах, що "виконують бойові завдання".
Він навіть окреслив їхню "підготовку":
- 5-10 днів "первинної підготовки",
- 5-15 днів навчання з бойовими частинами,
- наступний етап - вже безпосередньо у військах, які беруть участь у бойових діях.
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"Ця заява підтверджує десятки анекдотичних повідомлень про ненавчених, необладнаних і абсолютно непідготовлених людей, яких поспішно відправляють на передову, де деякі вже здалися українським силам, а інші були вбиті", - пишуть аналітики.
В ISW підкреслили, що навіть 10 днів навчання, яке може отримати мобілізований персонал, не складаються з фактичної бойової підготовки для більшості підрозділів.
Водночас окремі дані свідчать про те, що чоловіки в деяких підрозділах тинялися по полігонах без командирів, їжі чи притулку протягом кількох днів, перш ніж їх відправили в Україну.
В Інституті вивчення війни додають, що багато російських інструкторів і офіцерів, які могли вчити нових солдатів були поранені або вбиті в Україні ще до початку мобілізації.
Окрім цього, навчальні полігони у РФ неукомплектовані й ця проблема залишиться до осіннього циклу призову.
Будь ласка, зачекайте...
україньські лани примуть всіх твоїх чмобіків.
жахомзадоволенням уявляю чого можна навчити за два тижні.
і ці зомбі вірять цьому карліку
оно любит делать наоборот... насздесьнет и этонемы... но крымнаш скрепно
по-этому бюрократический аппарат мобилизации переводят на них
https://telegra.ph/SHans-na-razvorot-Pochemu-Putinu-mozhet-byt-vygodno-ostanovit-vojnu--i-pochemu-takoe-reshenie-ne-umenshit-ego-populyarnosti-07-31
2. 14.10.2022 Аббас Галлямов привел ссылку у себя в канале с цитатой себя же:
https://t.me/StanislavKucher/1358
За заявлениями Путина в Астане ("Сейчас нет необходимости в массированных ударах", "Мы не ставим перед собой задачи по уничтожению Украины", "Во многих наших семьях знают, слышат и любят украинскую музыку", "Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены") может стоять решение "сдать назад" и начать процесс выхода из войны с Украиной. Может, но, разумеется, не факт, что стоит - когда речь идет о таком "стратеге", как Путин, со стопроцентной точностью утверждать, что он решил и что сделает, не может никто, включая его самого. Плюс сейчас это уже не только от него зависит.
И в России, и на Западе политологи уже не раз мечтательно рассуждали о вероятности операции "Разворот", то есть о сценарии, когда Путин принимает решение "зафиксировать убытки" и закончить войну, объявив, разумеется, что-нибудь в духе "главные цели спецоперации достигнуты".
1 августа один из ведущих американских международников и экспертов по России Том Нагорски в статье "Завтра Путин может выступить с речью о победе" фантазировал, какими аргументами российский диктатор мог бы оправдать решение вывести войска. "Скорее всего, это была бы смесь фактов, искаженных фактов и откровенной выдумки, но Путин регулярно смешивает реальность и фантазии", - написал Нагорски. - Такому выступлению помог бы некий фиктивный фактор: Путин мог заявить о победе над врагами, которых на самом деле никогда не существовало. Он может сказать, что Россия преуспела в «деназификации» Украины - потому что проблемы, как ее определил Путин, изначально не было".
Днем раньше политолог Аббас Галлямов опубликовал статью "Шанс на разворот. Почему Путину может быть выгодно остановить войну", которая заканчивалась словами: "Если нынешние неудачи на фронте продолжатся, то указанный манёвр - несмотря на все риски, которые он с собой несёт, - в какой-то момент может оказаться для Путина единственным возможным вариантом. Чем тяжелее ситуация в Украине, тем больше кажется, что другого выхода у него нет".
События, которые с тех пор произошли - успешное контрнаступление ВСУ под Харьковом, провальная мобилизация в России, подрыв Крымского моста, истерика "ястребов", новые бомбежки украинских городов и заявления США о готовности вступить в войну в случае применения Путиным тактического ядерного оружия - ставят Путина перед "простым" выбором.
Или принуждение украинцев к миру уничтожением всей гражданской инфраструктуры Украины - но последняя неделя показала, что план не очень работает, украинцы не сильно испугались и продолжают освобождать свою землю от захватчиков. Или использование ядерного оружия и начало войны с НАТО (считай, III мировая) - но, отметив 70-летие, не факт, что он по-прежнему рвется в "рай". Или, третий вариант, тот самый "Разворот".
Понятно, что сегодня, в отличие от начала августа, судьба этого сценария будет зависеть не столько от аргументов Путина, сколько от готовности Киева и его союзников позволить такому развороту произойти. В любом случае Путин не случайно сказал в Астане то, что сказал, а Симоньян не просто так опубликовала вызвавшую возмущение части ее же подписчиков "молитву о восстановлении мира".
Или принуждение украинцев к миру уничтожением всей гражданской инфраструктуры Украины - но последняя неделя показала, что план не очень работает, украинцы не сильно испугались и продолжают освобождать свою землю от захватчиков. Или использование ядерного оружия и начало войны с НАТО (считай, III мировая) - но, отметив 70-летие, не факт, что он по-прежнему рвется в "рай". Или, третий вариант, тот самый "Разворот". "