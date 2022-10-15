Рашисти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини. Жертв немає (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Київської ОВА Олексія Кулеби.
"Київщина! Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Кулеба зазначив: "Київщина. Близько 7 ранку ворог завдав удару по одній із громад області. Жертв та руйнувань немає. Відповідні служби фіксують наслідки та обставини атаки. Ще раз звертаюся до кожного – не фіксуйте місце влучань, не викладайте в мережі фото та відео. Від цього залежить наша з вами безпека. Довіряйте тільки офіційним джерелам!".
Пізніше глава Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що після ранкового обстрілу однієї з громад області є серйозні наслідки на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури.
"На щастя, жертв серед населення немає. Ми можемо допомогти нашим енергетикам усунути всі руйнування та аварійні ситуації. Закликаю кожного жителя області сьогодні максимально обмежити використання електроенергії з 17 до 23 години. Все відновимо разом", - зазначив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
В спам!
буба другий після Тараса Шевченка в списку видатних українців.
Подоляк 44й..
дають найкращу відповідь за ций опрос - хто і кого запитував.
але як би зміг по тих же причинах ще днів зо три не зміг би відповідати....
шо би амеби не розслаблялись....
а вдруг там сигнал " срочно выйти из дома что бы получить 10 тыс. грн помощь от зеленского"
@xxeegghhffrr
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13 жовт.
Подруга с РФ пишет: "сосед с фронта вернулся на голову раненый осколом и ослеп. Пошёл значит слепой за компенсацией. А ему сказали: "хер тебе, а не деньги! Где справка с мед. комиссии когда мобилизовывался? Молчишь? Головой надо думать, а теперь Родину хочешь на бабки кинуть?"
і связь і танки і ппо - дайте час, в нас тут Мексіка і Канада і ***** нам те що Україні зараз треба?
дайте час знайти це все для вас!
і да - ніколи більше не закопуйте Армію в зелені дороги! - підараси мої рідні.
от де ***** - там *****..