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Рашисти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини. Жертв немає (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Київщина! Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше Кулеба зазначив: "Київщина. Близько 7 ранку ворог завдав удару по одній із громад області. Жертв та руйнувань немає. Відповідні служби фіксують наслідки та обставини атаки. Ще раз звертаюся до кожного – не фіксуйте місце влучань, не викладайте в мережі фото та відео. Від цього залежить наша з вами безпека. Довіряйте тільки офіційним джерелам!".

Пізніше глава Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що після ранкового обстрілу однієї з громад області є серйозні наслідки на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури.

"На щастя, жертв серед населення немає. Ми можемо допомогти нашим енергетикам усунути всі руйнування та аварійні ситуації. Закликаю кожного жителя області сьогодні максимально обмежити використання електроенергії з 17 до 23 години. Все відновимо разом", - зазначив Кулеба.

Рашисти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини. Жертв немає 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
То хай надіне светр шерстяний , а люди з *********** палицями підтягнуться ...
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15.10.2022 08:21
+12
бачив - і ржав "а чому не Котигорошко" в голос!
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15.10.2022 08:30
+11
всі ці Тараси Бульби, Котигорошки, Скумбрії по 8 вищі княгіні Ольги
дають найкращу відповідь за ций опрос - хто і кого запитував.
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15.10.2022 08:36
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біля Боріка чутно було🤯
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15.10.2022 08:16 Відповісти
З другої сторони Дніпра також було чути, то що ж то було таке гучне що на сотню км гремить?
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15.10.2022 08:27 Відповісти
Кажуть мейбі кінжал😱
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15.10.2022 08:57 Відповісти
Ты козлорылое, специально сегодня зарегистрироваться решило, чтобы Украина с маленькой буквы написать?
В спам!
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15.10.2022 09:04 Відповісти
Молча маршируй на концерт кобздона
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15.10.2022 09:17 Відповісти
Ти алкаш чи нарік, шо прильот з приходом переплутав?
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15.10.2022 09:12 Відповісти
А ти бачиш, що модератор видалив його пост? Мабуть щось не так і з тобою тоже. Так шо краще свої оцінки прибережи для однодумців, щоб непижженим залишитись. А Слава Україні та Героям слава провокатори теж навчились писати... Головне, щоб ці слова йшли від серця, а не для камуфляжа під патріота. Зрозумів?!
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15.10.2022 09:48 Відповісти
нагадую...
буба другий після Тараса Шевченка в списку видатних українців.
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15.10.2022 08:17 Відповісти
В списку видатних українців ще є і Тарас Бульба.
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15.10.2022 08:20 Відповісти
бачив - і ржав "а чому не Котигорошко" в голос!
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15.10.2022 08:30 Відповісти
Можливо Котигорошко реальний персонаж, на відміну від Бульби
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15.10.2022 08:31 Відповісти
а шо мене вбило наповал - 8% не змогли знайти нікого, навіть Котигорошка!
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15.10.2022 08:45 Відповісти
Зате згадали януковича. Так, так, він теж у списку- 66 й.
Подоляк 44й..
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15.10.2022 08:48 Відповісти
всі ці Тараси Бульби, Котигорошки, Скумбрії по 8 вищі княгіні Ольги
дають найкращу відповідь за ций опрос - хто і кого запитував.
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15.10.2022 08:36 Відповісти
я тоді не зміг відповісти на цей "опрос" по поважних причинах,
але як би зміг по тих же причинах ще днів зо три не зміг би відповідати....
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15.10.2022 08:55 Відповісти
То хай надіне светр шерстяний , а люди з *********** палицями підтягнуться ...
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15.10.2022 08:21 Відповісти
А шо за тьєма? Стаття ж вроді про ракетний удар по Київщині...
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15.10.2022 09:14 Відповісти
В таких рейтингах можна і "катлєту" поставити на 1-е місце.
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15.10.2022 09:23 Відповісти
це не рейтінг - це зелений срач на москі,
шо би амеби не розслаблялись....
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15.10.2022 09:26 Відповісти
це знущання над Україною - тупе зелене знущання.
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15.10.2022 10:51 Відповісти
а почему ни сообщения на смартфон ни сирен не было?
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15.10.2022 08:30 Відповісти
Були на смарті. Але вже після гуркоту.
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15.10.2022 08:36 Відповісти
у меня нет - только чего-то редко приходят тренировочные сигналы от днс
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15.10.2022 08:38 Відповісти
Они ******* со своими тренировками. Как тот мальчик который кричал "волки". А когда его реально сожрали - все подумали что опять "тренеровка"
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15.10.2022 08:42 Відповісти
нет там не написано что тревога просто проверяют сигнал который хорошо слышно на смартфоне
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15.10.2022 08:48 Відповісти
Ну так когда реально надо будет делать ноги - ты забьеш хер на тот сигнал, подумаеш что опять тренировка.
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15.10.2022 08:49 Відповісти
куда делать ноги? зачем ? ты гонишь беса я всегда читаю сообщения -
а вдруг там сигнал " срочно выйти из дома что бы получить 10 тыс. грн помощь от зеленского"
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15.10.2022 08:54 Відповісти
Аха. От него ты только кусок асфальта можеш получить в подарок )))) два местных гопаря принесут, когда из парадняка выходить будеш )))
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15.10.2022 08:55 Відповісти
у нас гопарей сейчас нет все куда то пропали - наверное боятся без света остаться
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15.10.2022 08:57 Відповісти
Ну это наверно потому что автомат есть даже у бабушки которая носками около метро торгует, куском асфальта уже неполучается никого напугать.
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15.10.2022 09:00 Відповісти
Сирена через 15-20 минут после взрыва была. Взрыв примерно в 6.50 а сирену включили в 7.10, примерно.
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15.10.2022 08:40 Відповісти
как так может бытьвзрыв до сирены? значит не ракета может мопед так как заранее видят если ракета запускают или с крыма или с каспийского
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15.10.2022 08:42 Відповісти
Незнаю что это было. Но это уже не первый раз сирену включают прочитав в пабликах теленрама. Или тот мудило который дежурит на кнопке - спит.
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15.10.2022 08:44 Відповісти
В мопеде столько взрывчатки нет, что бы услышать по всему киеву.
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15.10.2022 08:45 Відповісти
нет у меня слышно было гораздо позже вибрацию
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15.10.2022 08:49 Відповісти
А хтось знову асфальти будує
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15.10.2022 08:32 Відповісти
Слышно и не видно.. и главное что тревога после взрыва..
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15.10.2022 08:49 Відповісти
на Оболони ничего не слышно было
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15.10.2022 08:53 Відповісти
потому что оно было с другой стороны области
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15.10.2022 08:55 Відповісти
Не видно, не слышно и Оболони нет.. 6.53 глухой не хлопок, скорее удар.. в районе 7.10 - тревога..ну да ладно.. все вокруг брехуны..
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15.10.2022 09:03 Відповісти
То МАЗ асфальт висипав
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15.10.2022 09:28 Відповісти
Сам Кулеба з часом розтерендить а потім когось звинувачує, потрібно самому пельку закрити, повині коментувати військові а не холуї Єрмака
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15.10.2022 09:48 Відповісти
маю надію справедлива відплата до "русських бурятів", вже подорожуе і всіх знайде...
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15.10.2022 10:03 Відповісти
Борис Викторович
@xxeegghhffrr
·
13 жовт.
Подруга с РФ пишет: "сосед с фронта вернулся на голову раненый осколом и ослеп. Пошёл значит слепой за компенсацией. А ему сказали: "хер тебе, а не деньги! Где справка с мед. комиссии когда мобилизовывался? Молчишь? Головой надо думать, а теперь Родину хочешь на бабки кинуть?"
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15.10.2022 10:05 Відповісти
все буде добре і ок.
і связь і танки і ппо - дайте час, в нас тут Мексіка і Канада і ***** нам те що Україні зараз треба?
дайте час знайти це все для вас!
і да - ніколи більше не закопуйте Армію в зелені дороги! - підараси мої рідні.
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15.10.2022 10:15 Відповісти
Посмотрите паблики Броваров и Борисполя - бахнуло к ним ближе....
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15.10.2022 10:17 Відповісти
А чому я це почув аж в Ірпені, і дружина також?
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15.10.2022 12:39 Відповісти
А хрен его знает.... Но у меня окна только на левый берег.
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15.10.2022 13:16 Відповісти
говорят то не у них...хз...
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15.10.2022 16:32 Відповісти
все закінчиться тим, шо гуйло дограеться в свою шойгу і його завалять на алтаї каменюками.
от де ***** - там *****..
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15.10.2022 11:01 Відповісти
 
 