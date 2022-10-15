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Причинами невдач армії РФ в Україні залишаються повсюдна корупція та погана логістика, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Мобілізованим росіянам доводиться самостійно купувати спорядження, попри те, що воно нібито було закуплено військовим відомством. Повсюдна корупція та погана логістика залишаються однією з основних причин невдач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, за останні два тижні в Україну було перекинуто контингенти мобілізованих російських резервістів. Їхній середній рівень особистого спорядження майже напевно нижчий, ніж і без того мізерне забезпечення раніше розгорнутих військ.

За даними британської розвідки, багатьом резервістам доведеться купувати власні бронежилети, особливо сучасний бронежилет 6B45, який має бути виданий стройовим підрозділам у межах програми індивідуального спорядження "Ратник". Цей жилет продається на російських інтернет-магазинах за ціною 40 тисяч рублів (приблизно 640 доларів США) порівняно з приблизно 12 тисячами рублів (приблизно 190 доларів США) у квітні.

Тим часом, 2020 року російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 тисяч комплектів бронежилетів "Ратник", чого достатньо для оснащення сил, дислокованих нині в Україні.

"Повсюдна корупція та погана логістика залишаються одними з основних причин невдач Росії в Україні", - зазначають у Міноборони Британії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смертність серед поранених військових РФ перевищує 50%, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
ЗСУ це причина поразки рогатих.
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15.10.2022 08:58
+8
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15.10.2022 09:00
+6
Так воно і було, при союзі помотався по рашці, ще тоді зрозумів наскільки ми різні.
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15.10.2022 09:36
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И лишняя хромосома Это их три кита
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15.10.2022 08:50 Відповісти
Всё намного проще.. руССкий, по замыслу и по сути - имя нарицательное..
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15.10.2022 08:52 Відповісти
Давательное. Имя давательное.
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15.10.2022 08:59 Відповісти
,мене не цікавить корупція там,а тільки в Україні. Запоріжжя його розбивають в прах,навіть дрони ,а місто руками Старуха тільки фіксують. Жирна і тепла гумдлпомога захисникам чи отримають адресати чи знову слуги не того народу нагріють руки
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15.10.2022 08:53 Відповісти
Не переживай. Сейчас сбросим в Днепр эту группировку, Запорожье и Никополь вздохнут спокойно.
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15.10.2022 09:00 Відповісти
сейчас это когда завтра или после завтра?
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15.10.2022 10:15 Відповісти
Це зрозуміло,що Запоріжжя виживе тільки, якщо південь визволити. І Миколаїв також. Але відношення до війни Запоріжжя не змінить,не те керівництво
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15.10.2022 10:47 Відповісти
Чупуха. В Купянську була краща логістика ніж, наприклад, в Снігурівці...
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15.10.2022 08:53 Відповісти
Не,просто потому что получили *****!!!
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15.10.2022 08:53 Відповісти
300 комплектов "Ватник"..и то не факт
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15.10.2022 08:54 Відповісти
Слава кацапской коррупции!!! Кацапы, воруйте больше, пейте до белочки
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15.10.2022 08:54 Відповісти
Саме так:
менше Навальних - більше корупції!
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15.10.2022 09:21 Відповісти
ЗСУ це причина поразки рогатих.
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15.10.2022 08:58 Відповісти
Саме так! Український народ і його складова - ЗСУ, які стали на захист не лише власної території, але й власної свободи, добробуту і зрештою власного права на існування. І найголовніше - за нами правда, а значить і Господь! Якщо Господь з нами, то хто ж проти нас? Саме відсутність правди (мотивації) призводить до поразки завідомо сильніших, чисельніших і краще озброєних у війнах, які для них об'єктивно мали стати легкими прогулянками на три дні. Віруючі називають це Божим помислом.
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15.10.2022 09:10 Відповісти
пока что-то Бога рядом с нами не видно. Пр всем желании на него посмотреть.....
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15.10.2022 16:36 Відповісти
Ви справді вважаєте, що Бог - то старець з сивою бородою нижче колін? 😊 Якщо ви живий і здоров й, а ваш ворог слабкий і мертвий, то Бог з Вами, а не зним. Можете назвати це удачею. Можете - справедливістю.
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15.10.2022 17:00 Відповісти
я вижу что на Украину напали ни за что, и я вижу что нас расстреливают как тире. Я вижу более 400х убитых наших детей и страшно посчитать сколько гражданских и военных. Я вижу покалеченных, вдов и сирот. Я вижу боль, страх и смерть. И я вижу, как все хорошо у русских. И я не вижу Бога с теми, на чьей стороне правда. Скорее наоборот.
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15.10.2022 17:05 Відповісти
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15.10.2022 09:00 Відповісти
КИЇВ в них це кієв...
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15.10.2022 09:06 Відповісти
а борщ в тих падлюк - борсч...
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15.10.2022 09:10 Відповісти
То вже будуть ЩІ, путіна полощі..
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15.10.2022 09:38 Відповісти
та хлопці в курсі шо там полоскують в кацапських щтях...
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15.10.2022 09:41 Відповісти
- Куме, а куме..А Ви знаєте, як кацапи наше пиво називають??
- ??
- Піііво..
- Уууу..так і повбивав би падлюк..
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15.10.2022 11:03 Відповісти
Так на фронті кацапів знищують шо україномовні шо російськомовні одинаково. Тільки різниця в тім, що кацап не розуміє української, а російськомовний українець так.
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15.10.2022 09:24 Відповісти
Якщо ви так наполягаєте , питання- навіщо українцям розвивати і вкладатись у чужу мову ?
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15.10.2022 09:33 Відповісти
А я що, питання ставив про розвиток української чи російської? Ксюха, ви навмисно постійно провокуєте. До чого ваше запитання? Так історично склалось, що багато українців спілкуються російською, але то не їхній гріх, багато з них Україну ******* не менше ніх україномовні. Згоден, і дуже хочу, щоб в Україні на вулицях, кафе, кінотеатрах, метро та і взагалі в громадському транспорті лунала в 99% українська, думаю що в майбутньогму так і буде, але для цього потрібен час та правильні кроки держави. Думаю війна прискорить цей процес, але давити за горло це шлях в нікуди.
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15.10.2022 09:43 Відповісти
Нічого так не склалось. Просто українцям бракує розуміння сенсів їхнього буття.
Наше винищення історично склалось і всі погодились ?
Ідіоти чи що ?
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15.10.2022 09:44 Відповісти
Ксенія, якби нас винищили то ми б не ******* кацапів зараз, а давно б були з ними АдіннароТом. Але, слава Богу та Слава Героям ми сьогодні бачемо те що бачемо. СЛАВА УКРАЇНІ!
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15.10.2022 09:51 Відповісти
Фактично Донбас винищили. Чи не так. Якби не захід України, який тягнув всіх до України і Європи - то ВСЕ.
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15.10.2022 09:53 Відповісти
Ксенія, звісно шо всю, майже всю інфраструктуру знищили, це правда. Але шо таке Донбас? Це територія з величезними запасами вугілля та ще багато чого. А так як йоська сралін заморив голодом майже весь південний схід України, а потім для роботи на шахтах завозив ешалонами кацапів з сибіру, уралу та поволжжя всю бидлоту кацапську, пер туди всіх і злидоту і кримінал всіх кого спіймали, була одна вимога це фізичне здоров'я працювати на шахті. От вони й розплодились на цих територіях на кістках заморених голодом корінних українців. Тепер, якщо хочете, еволюція...
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15.10.2022 16:19 Відповісти
певно багато наших зрозуміли, що навіть російськомовний українець на раші буде другосортним хохлом.
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15.10.2022 09:59 Відповісти
Кацапомовних українців не існує.
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15.10.2022 11:12 Відповісти
Нє, він буде українцем, а не другосортним хохлом. Це так кацапи вважають. Взагалі кацап це ж не національність. Кацап це состояніє, воно (кацап) сидить в лайні, а буде стверджувати що тхне не від нього
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15.10.2022 16:10 Відповісти
Москворотих українців не існує.
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15.10.2022 11:11 Відповісти
Ну звісно, україномовних кацапів небуває...
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15.10.2022 16:07 Відповісти
Як і болгаромовних поляків, небачу нічого смішного ось тут на пальцях пояснюють.
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15.10.2022 16:17 Відповісти
Житель Саратова ☣
@again4saratov
·
15 год
Мать рассказывает, что "хохлы и белорусы всегда хорошо жили и жрали лучше нас, потому что мы их, тварей неблагодарных, кормили". Я спросил, а кто мешал нам хорошо жить и вкусно жрать после развала СССР, но она начала материться.
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15.10.2022 09:13 Відповісти
Так воно і було, при союзі помотався по рашці, ще тоді зрозумів наскільки ми різні.
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15.10.2022 09:36 Відповісти
Я вам расскажу историю из начала 90-х. Они там все орали "хохлы и бульбаши - валите домой!". Черно%опые тоже должны были валить, конечно же, но сейчас не про них. На карьерах там работает огромное количество БелАзов, ну и обслуживали их белорусы в основном, а также много украинцев было.
Всех повыгоняли, набрали и обучили рюских. Через год стали слёзно умолять тех, кого выгнали вернуться, так как сразу после получения зарплаты - весь карьер несколько дней беспробудно бухой и никто не работал.
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15.10.2022 09:46 Відповісти
Згадались мені розповіді про двоюрідного прадіда, комуніста, який поїхав працювати у російські ***** головою колгоспу. Піднімати сциліну, так би мовити.
Позаводив свиней, інше господарство, як українці вміють. А кацапи лише блимали очима- а зачьєм єта всьо ? А што со свіньйой дєлать ? Зачєм єйо год карміть, убірать ? Дикуни думали, що зі свині їстівне лише мясо, а коли приготували ковбаси, кров'янку, шинку, сальтисон, дали їм спробувати, то були дуже здивовані.
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15.10.2022 09:51 Відповісти
Як хто? Американцы!
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15.10.2022 11:10 Відповісти
Згадав як в 90-х кацапи бігали по москвабаду з транспорантами та кричали: Єльцин змусь хохлов годувати сосію.
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15.10.2022 11:18 Відповісти
І чудово те, що ці причини нікуди не зникнуть.
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15.10.2022 09:33 Відповісти
Ця новина ще раз доводить, що історія повторюється, але йде по спіралі, а не по колу. В 1915-16 роках завдяки страшенній корупції в російській армії померло від холоду та голоду більше людей, чим в битвах. Втрати були колосальні. Саме це і стало одним з сильніших важелів, коли армія відмовилась воювати і повернула назад. Будемо сподіватися, цього разу буде так само, особливо враховуючи, що зараз час тотальної інформаціїї. Правда, у лаптеногих забирають телефони, але я сподіваюсь, ми їм допоможемо отримати гарні новини.)))
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15.10.2022 09:33 Відповісти
А если бы британцы дали хоть один танк или самолет.....
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15.10.2022 09:37 Відповісти
Хоть бы тебе дали 50 грамм мозгов ,хотя бы куриных
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15.10.2022 10:37 Відповісти
ты не моя бывшая?
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15.10.2022 11:11 Відповісти
и она таки была права
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15.10.2022 16:40 Відповісти
Именно поэтому и не нужно никаких навальных и прочих борцов с коррупцией в рф.
Навальный со своей "прекрасной россией без коррупции" уж точно бы уничтожил Украину и дошёл до Лиссабона.

Нахрен нужно, чтобы все деньги реально шли на армию, пускай разворовывают и пробухивают дальше, нужно больше коррупции в рф!

А вот украинскую коррупцию следовало бы искоренить, причём по законам военного времени их можно было бы всех сейчас к станке ставить и коррупция бы исчезла сама через неделю после нескольких показательных экзекуций. Как было в Сингапуре. А они продолжают творить дичь в прямом эфире, чуть ли не ежедневно новости про проворовавшихся или работающих на рф судей-депутатов-попов-ермаков...
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15.10.2022 09:54 Відповісти
це наслідок відсутності в армій ерефії українців. Лугандонці не враховуємо. В СА українців на командних посадах було дуже багато. євреї були в службі тилу, прокуратурі, а дурні кацапи бігали по полю з АК
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15.10.2022 10:54 Відповісти
 
 