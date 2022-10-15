Причинами невдач армії РФ в Україні залишаються повсюдна корупція та погана логістика, - британська розвідка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мобілізованим росіянам доводиться самостійно купувати спорядження, попри те, що воно нібито було закуплено військовим відомством. Повсюдна корупція та погана логістика залишаються однією з основних причин невдач.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, за останні два тижні в Україну було перекинуто контингенти мобілізованих російських резервістів. Їхній середній рівень особистого спорядження майже напевно нижчий, ніж і без того мізерне забезпечення раніше розгорнутих військ.
За даними британської розвідки, багатьом резервістам доведеться купувати власні бронежилети, особливо сучасний бронежилет 6B45, який має бути виданий стройовим підрозділам у межах програми індивідуального спорядження "Ратник". Цей жилет продається на російських інтернет-магазинах за ціною 40 тисяч рублів (приблизно 640 доларів США) порівняно з приблизно 12 тисячами рублів (приблизно 190 доларів США) у квітні.
Тим часом, 2020 року російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 тисяч комплектів бронежилетів "Ратник", чого достатньо для оснащення сил, дислокованих нині в Україні.
"Повсюдна корупція та погана логістика залишаються одними з основних причин невдач Росії в Україні", - зазначають у Міноборони Британії.
Будь ласка, зачекайте...
менше Навальних - більше корупції!
- ??
- Піііво..
- Уууу..так і повбивав би падлюк..
Наше винищення історично склалось і всі погодились ?
Ідіоти чи що ?
@again4saratov
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15 год
Мать рассказывает, что "хохлы и белорусы всегда хорошо жили и жрали лучше нас, потому что мы их, тварей неблагодарных, кормили". Я спросил, а кто мешал нам хорошо жить и вкусно жрать после развала СССР, но она начала материться.
Всех повыгоняли, набрали и обучили рюских. Через год стали слёзно умолять тех, кого выгнали вернуться, так как сразу после получения зарплаты - весь карьер несколько дней беспробудно бухой и никто не работал.
Позаводив свиней, інше господарство, як українці вміють. А кацапи лише блимали очима- а зачьєм єта всьо ? А што со свіньйой дєлать ? Зачєм єйо год карміть, убірать ? Дикуни думали, що зі свині їстівне лише мясо, а коли приготували ковбаси, кров'янку, шинку, сальтисон, дали їм спробувати, то були дуже здивовані.
Навальный со своей "прекрасной россией без коррупции" уж точно бы уничтожил Украину и дошёл до Лиссабона.
Нахрен нужно, чтобы все деньги реально шли на армию, пускай разворовывают и пробухивают дальше, нужно больше коррупции в рф!
А вот украинскую коррупцию следовало бы искоренить, причём по законам военного времени их можно было бы всех сейчас к станке ставить и коррупция бы исчезла сама через неделю после нескольких показательных экзекуций. Как было в Сингапуре. А они продолжают творить дичь в прямом эфире, чуть ли не ежедневно новости про проворовавшихся или работающих на рф судей-депутатов-попов-ермаков...