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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 64,7 тис. осіб, 268 літаків, 242 гелікоптери, 2524 танки, 1582 артсистеми, 5179 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 64 700 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 64700 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 2524 (+3) од,

бойових броньованих машин - 5179 (+7) од,

артилерійських систем - 1582 (+16) од,

РСЗВ - 365 (+3) од,

засоби ППО - 186 (+0) од,

літаків - 268 (+0) од,

гелікоптерів - 242 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1210 (+11),

крилаті ракети - 316 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3951 (+7) од,

спеціальна техніка - 142 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 64,7 тис. осіб, 268 літаків, 242 гелікоптери, 2524 танки, 1582 артсистеми, 5179 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
400 козломордих і 16 арти за добу, гарно
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15.10.2022 09:56
+13
чотириста чорних мішків і десять броні - що це означає?
Орки під Бахмутом та Авдіївкою пруть виключно піхтурою, без броні?
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15.10.2022 09:57
+9
Радари і 155 мм гаубиці.
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15.10.2022 10:15
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400 козломордих і 16 арти за добу, гарно
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15.10.2022 09:56 Відповісти
чотириста чорних мішків і десять броні - що це означає?
Орки під Бахмутом та Авдіївкою пруть виключно піхтурою, без броні?
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15.10.2022 09:57 Відповісти
мобіки
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15.10.2022 09:58 Відповісти
тобто, мобіків гонять, як штрафбати на кулемети...
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15.10.2022 09:59 Відповісти
Так, бо техніки йок, водіїв спецтехніки йок....Вони думали, що на БМП будь-яка макака поїде...ага
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15.10.2022 10:09 Відповісти
А про поняття "бойове злагодження" вони тільки чули
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15.10.2022 10:13 Відповісти
Нещодавно на Цензорі була новина репортаж 5 каналу про ситуацію під Бахмутом, то там один з командирів підрозділу так і каже, що на данний момент цапи пруть майже однією піхотою.
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15.10.2022 11:28 Відповісти
що нам таке підвезли що московитська арта посипалася?
благодатний вогонь?
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15.10.2022 10:06 Відповісти
Радари і 155 мм гаубиці.
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15.10.2022 10:15 Відповісти
Скоро будут потери только ванек дураков, ввиду отсутствия техники.
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15.10.2022 10:07 Відповісти
ну танки и ббм реально у орков заканчиваются... или наши бойцы нашли другие цели... типа арты...
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15.10.2022 10:59 Відповісти
Генерал СВР

Суббота 15.10.2022г, в утреннем отчете ***** (Данные на 6:00 по местному времени):
- ....безвозвратные военно-оперативные потери личного состава ВС - 66126 человека.

- ...потери российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 14 октября - 20415 погибших. ...
- Потери Росгвардии с начала военных действий 5036 убитыми и пропавшими безвести.
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15.10.2022 11:10 Відповісти
короче, тенденція до збільшення кількості двохсотих орків в повідомленнях нашого Генштабу та касапського Генерал СВР від 01/10, та Генерал СВР від 21/09 має місце бути однакова. Легкопояснювана різниця лише в абсолютних цифрах.
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15.10.2022 11:26 Відповісти
а теперь умножить эти 91к на 3 и сплюсовать? - примерно 350к потерь дохлыми и самоварами... вот откуда и взялась чм0билизация на 300к по первойволне, но т.к. они сразу пойдут на мясо то запланированы ещё 2 волны моГилизации
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15.10.2022 11:36 Відповісти
Головне - вже декілька місяців стабільні цифри знищення арти та РСЗО, яка так дошкуляла ЗСУ з травня-червня. Це суттевий здвиг. Молодці !!!
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15.10.2022 11:14 Відповісти
И потеря ватолётов, по одному-два, но зато каждый день. Насколько месяцев после, условно говоря, Чернобаевки и "жеста добрый воли" этих потерь не было - долбили издалека и улетали целенькими.
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15.10.2022 12:23 Відповісти
 
 