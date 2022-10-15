Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 64,7 тис. осіб, 268 літаків, 242 гелікоптери, 2524 танки, 1582 артсистеми, 5179 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 64 700 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 64700 (+400) осіб ліквідовано,
танків - 2524 (+3) од,
бойових броньованих машин - 5179 (+7) од,
артилерійських систем - 1582 (+16) од,
РСЗВ - 365 (+3) од,
засоби ППО - 186 (+0) од,
літаків - 268 (+0) од,
гелікоптерів - 242 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1210 (+11),
крилаті ракети - 316 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3951 (+7) од,
спеціальна техніка - 142 (+0).
"Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі.
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Орки під Бахмутом та Авдіївкою пруть виключно піхтурою, без броні?
благодатний вогонь?
Суббота 15.10.2022г, в утреннем отчете ***** (Данные на 6:00 по местному времени):
- ....безвозвратные военно-оперативные потери личного состава ВС - 66126 человека.
- ...потери российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 14 октября - 20415 погибших. ...
- Потери Росгвардии с начала военных действий 5036 убитыми и пропавшими безвести.