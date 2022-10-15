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На південному та східному напрямках українські захисники знищили вертоліт РФ та 6 "Shahed-136"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч проти 15 жовтня протиповітряною обороною знищено сім повітряних цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Дві – на півдні країни знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил: дрон-камікадзе "Shahed-136" та ударний вертоліт (тип уточнюється)", - йдеться у повідомленні.
На східному напрямку силами та засобами Повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".
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А чому б для їхнього знищення не застосовувати легкомоторну авіацію (від легендарних Ан-2 до невеликих комерційних гелікоптерів), адже цього добра в Україні чимало? Підвісили контейнер з крупнокаліберним кулеметом чи 20-мм гарматою, або пару касет НУРС і вперед.
Адже винищувачам з ними працювати дуже важко через велику різницю в швидкостях (на такій малій швидкості Міг-29 чи Су-27 просто перестає триматися в повітрі).