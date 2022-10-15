На південному та східному напрямках українські захисники знищили вертоліт РФ та 6 "Shahed-136"

У ніч проти 15 жовтня протиповітряною обороною знищено сім повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Дві – на півдні країни знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил: дрон-камікадзе "Shahed-136" та ударний вертоліт (тип уточнюється)", - йдеться у повідомленні.

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На східному напрямку силами та засобами Повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".