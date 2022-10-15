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На південному та східному напрямках українські захисники знищили вертоліт РФ та 6 "Shahed-136"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вертоліт

У ніч проти 15 жовтня протиповітряною обороною знищено сім повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Дві – на півдні країни знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил: дрон-камікадзе "Shahed-136" та ударний вертоліт (тип уточнюється)", - йдеться у повідомленні.

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На східному напрямку силами та засобами Повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".
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скоро всі ракети свої витратимо на гівно іранське
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15.10.2022 10:06 Відповісти
Щось останнім часом ті гвинтокрили летять як Матросов на амбразуру.
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15.10.2022 10:06 Відповісти
невже ЗАЗ не може виготовити 1000-2000 крилатих запорожців , щоб можна було їх запускати на мордор??
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15.10.2022 10:15 Відповісти
Где мопеды Карпаты )
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15.10.2022 10:40 Відповісти
мопедов «Верховина»,выпускавшийся на Львовском мотозаводе.
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15.10.2022 10:55 Відповісти
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15.10.2022 11:03 Відповісти
У моїх також капутнули.
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15.10.2022 10:49 Відповісти
Іранські дрони-камікадзе мають дуже невелику швидкість (180 км/год) та висоту польоту (до 2 км).
А чому б для їхнього знищення не застосовувати легкомоторну авіацію (від легендарних Ан-2 до невеликих комерційних гелікоптерів), адже цього добра в Україні чимало? Підвісили контейнер з крупнокаліберним кулеметом чи 20-мм гарматою, або пару касет НУРС і вперед.

Адже винищувачам з ними працювати дуже важко через велику різницю в швидкостях (на такій малій швидкості Міг-29 чи Су-27 просто перестає триматися в повітрі).
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15.10.2022 19:48 Відповісти
 
 