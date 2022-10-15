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Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новостепнянське, Щербаки, Ольгівське, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка, Білогір'я, Новодарівка, Чарівне, Червоне, Темирівка, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ. Надійшло 68 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 118 осіб, з них 16 діти.

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Автор: Наталя Джума
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Пішла жара!!!
Соловйов пише.....
"СРОЧНО ПО ХЕРСОНУ:

Направление Дудчаны - Мыловое. Атака ВСУ. Ожесточенные бои. Примерно два батальона перешли в наступление держим оборону. "
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15.10.2022 10:28 Відповісти
Тривожно...
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15.10.2022 10:29 Відповісти
 
 