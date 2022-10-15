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Через удар по Київщині в ОП закликали обмежити споживання електроенергії з 17.00 до 23.00 (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

електроенергія

Після підступного обстрілу об’єкту енергетичної інфраструктури на Київщині маємо серйозні наслідки, але їх можна мінімізувати.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Все, що необхідно - сьогодні максимально раціонально підійти до споживання електроенергії. Це дозволить пройти ці труднощі усім нам менш помітно. Але, якщо цієї поради не дотриматися, матимемо ускладнення і доведеться знову діставати свічки та отримувати всі супутні з відсутністю електрики наслідки. Тому, моє звернення абсолютно просте: жителі Києва та Київщини, будь ласка, сьогодні максимально обмежте використання електроенергії з 17 до 23 години. І все буде добре. Сьогодні це наш фронт в тилу", - звертається він до мешканців столиці та Київської області.

Також читайте: Удар по Київщині: об’єкт енергетичної інфраструктури зазнав тяжких руйнувань, можливі аварійні відключення електроенергії

Пізніше Тимошенко звернувся до мешканців ще низки областей із закликом економити електроенергію.

"Жителі Житомирської, Черкаської, Чернігівської областей ваша допомога сьогодні також потрібна країні. Будь ласка, раціонально використовуйте електроенергію з 17 до 23 години. Через наслідки обстрілів, які сталися зранку, ваш внесок в стабільність електросистем є також важливим. Все, що необхідно - розумне споживання електроенергії у години пік", - зазначив він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
зелені одягайте шерстяні светрики а ми візьмемо ********* дрючки і світло з вас будемо добувати.
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15.10.2022 11:28
+17
Ймовірно русня добиває ключові цілі, куди не долетіло 10-11-го.
Можливі ще поодинокі повтори.
Варто було поменше триндіти "які ми молодці і все у нас добре".
Але ж політики - вони такі політики.
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15.10.2022 11:17
+15
Вымкнить ОПу и помещение ,,едыного марафону" и сразу станет электрики всем хватать
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15.10.2022 11:20
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тонкий намек на отключение света с 17....
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15.10.2022 11:10 Відповісти
Треба закликати робити, *****, свої ракети! Вони по нам ракетами, а ми їм у відповідь собі ж світло обмежуємо!
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15.10.2022 12:36 Відповісти
откуда он знает что такое и для чего ракеты! Он что в армии был?)
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15.10.2022 12:43 Відповісти
Вчера Зеленский пафосно сказал, что Россия на грани поражения. Сегодня утром в Киевскую область прилетает ракета рашистов в объект критической инфраструктуры и власть говорит о новых «веерных отключениях».
(c)Дмитрий Корнейчук.
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15.10.2022 15:45 Відповісти
расия пока наибольший урон наносит диванному войску, отрубая им электрику. Военным эти налеты до одного места.
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15.10.2022 16:53 Відповісти
ніхт чіпатен бубен! - він в цій війні не причому!
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15.10.2022 11:10 Відповісти
Вірно. В офісі президента і обмежте. Відімкніть його взагалі від мережі нахрен. Осточортіли відосікі.
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15.10.2022 11:15 Відповісти
Ти якийсь мордарський провокатор! Пора тебе відключити! Де адмін?
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15.10.2022 16:51 Відповісти
Сміття зелене-не тявкай. Пішов звідси.
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15.10.2022 16:59 Відповісти
"Марафону" не буде - електрика скінчилася !
Це тепер зелені-бабуїни з під контролю вийдуть і ще чого доброго почнуть щось підозрювати !??
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15.10.2022 11:16 Відповісти
Ймовірно русня добиває ключові цілі, куди не долетіло 10-11-го.
Можливі ще поодинокі повтори.
Варто було поменше триндіти "які ми молодці і все у нас добре".
Але ж політики - вони такі політики.
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15.10.2022 11:17 Відповісти
то ти про обдристовича з сивушним іплом? щось воно кудись зникло - мабуть зп затримують
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15.10.2022 11:27 Відповісти
вчора найвеличнійший лідор ********** особисто хвалилися
доповідали ворогу, що все полагодили вже
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15.10.2022 12:07 Відповісти
На однотурового натякаєш?
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15.10.2022 16:56 Відповісти
Такі мільярди виділили для "головомийки" зелених-бабуїнів і все дарма !
Тоді видно стелитимуть асфальт на кордоні з Бульбостаном .
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15.10.2022 11:20 Відповісти
Дома потрібно сидіти , а не по центру шаритися .
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15.10.2022 11:22 Відповісти
не плачь деффачка - скоро новый ник будешь придумывать...
хотя ты трусо - я не могу вспомнить твой ник последний...\напомни...\
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15.10.2022 12:28 Відповісти
сралі мазалі на рязані
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15.10.2022 12:29 Відповісти
а що, подоляківські боти хіба не з дому працюють?
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15.10.2022 12:08 Відповісти
Вымкнить ОПу и помещение ,,едыного марафону" и сразу станет электрики всем хватать
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15.10.2022 11:20 Відповісти
Дерьмак на полставки ещё и электриком устроился.
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15.10.2022 11:27 Відповісти
зелені одягайте шерстяні светрики а ми візьмемо ********* дрючки і світло з вас будемо добувати.
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15.10.2022 11:28 Відповісти
Чому по ОП кацапи не стріляють?
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15.10.2022 11:47 Відповісти
І по Кончі Заспі .
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15.10.2022 12:00 Відповісти
И прикончить собственных агентов которые сливают информацию, полученную из первых рук?? Кацапы, канешно, дебилы, уроды и свинособаки, но не дураки
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15.10.2022 14:22 Відповісти
Я думаю,що зам ОП повинен думати,як заощадити електроенергі. в ОП. А що робити в деяких областях,про це повинні говорити відповідні структури і фахівці. Вже остогидло слухати базікання і піар зеленої шобли.
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15.10.2022 20:08 Відповісти
 
 