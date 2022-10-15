Через удар по Київщині в ОП закликали обмежити споживання електроенергії з 17.00 до 23.00 (оновлено)

Після підступного обстрілу об’єкту енергетичної інфраструктури на Київщині маємо серйозні наслідки, але їх можна мінімізувати.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Все, що необхідно - сьогодні максимально раціонально підійти до споживання електроенергії. Це дозволить пройти ці труднощі усім нам менш помітно. Але, якщо цієї поради не дотриматися, матимемо ускладнення і доведеться знову діставати свічки та отримувати всі супутні з відсутністю електрики наслідки. Тому, моє звернення абсолютно просте: жителі Києва та Київщини, будь ласка, сьогодні максимально обмежте використання електроенергії з 17 до 23 години. І все буде добре. Сьогодні це наш фронт в тилу", - звертається він до мешканців столиці та Київської області.

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Пізніше Тимошенко звернувся до мешканців ще низки областей із закликом економити електроенергію.

"Жителі Житомирської, Черкаської, Чернігівської областей ваша допомога сьогодні також потрібна країні. Будь ласка, раціонально використовуйте електроенергію з 17 до 23 години. Через наслідки обстрілів, які сталися зранку, ваш внесок в стабільність електросистем є також важливим. Все, що необхідно - розумне споживання електроенергії у години пік", - зазначив він.