УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15297 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
3 269 11
Херсон (2367) вища освіта (142) колабораціонізм (944) Офіс Генпрокурора (2359)

Професор Херсонської державної морської академії підозрюється в співпраці з окупантами

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

колаборант

 За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у червні 2022 року професор кафедри Херсонської Державної морської академії погодився на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого ректора захопленого окупантами вишу.

Підозрюваний проводив інвентаризацію матеріальних цінностей ХДМА, організував освітній процес за стандартами освіти держави-агресора із загальним застосуванням російської мови як офіційної.

Також читайте: Заочно повідомлено про підозру херсонцю, який очолив незаконну філію російського банку, - Офіс Генпрокурора

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Занадто миролюбно. Йому повинна бути стаття за зраду і довічне.
В іші часи був би розстріл
показати весь коментар
15.10.2022 12:02
+4
Зараз хлєбало заретушоване навмисно. Не зрозуміло, для чого? Хіба що для того, щоб ті патріоти, які його знайдуть, знали, як воно має виглядати після виховної роботи?
показати весь коментар
15.10.2022 11:49
+4
Скажіть курсантам, якщо там такі вже є, що їхній диплом не буде легітимним для одержання міжнародних сертифікатів то вони там навчатися не будуть. Бо всі заточені працювати на світовому флоті, а не тягати баржу по Волзі чи ловити рибу в Магадані.
показати весь коментар
15.10.2022 12:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
забрати диплом та громадянство.
показати весь коментар
15.10.2022 11:49 Відповісти
Занадто миролюбно. Йому повинна бути стаття за зраду і довічне.
В іші часи був би розстріл
показати весь коментар
15.10.2022 12:02 Відповісти
Зараз саме: "інші часи"...
показати весь коментар
15.10.2022 12:12 Відповісти
Значить, заспівав на мотив "Гаудеамусу":
Віват, академіа!
Віват, оккупантес!
показати весь коментар
15.10.2022 11:49 Відповісти
Зараз хлєбало заретушоване навмисно. Не зрозуміло, для чого? Хіба що для того, щоб ті патріоти, які його знайдуть, знали, як воно має виглядати після виховної роботи?
показати весь коментар
15.10.2022 11:49 Відповісти
А тi,для кого ця мразота "організував освітній процес за стандартами освіти держави-агресора із загальним застосуванням російської мови як офіційної...", мабуть невиннi вiвцi ?? Пiсля деокупацii будуть знову навчатися , як нiчого й не сталося...
показати весь коментар
15.10.2022 12:10 Відповісти
Всіх кадетів, які там зараз навчаються внести в блекліст працівників морських перевезень. Щоб вже ніколи і нігде не зміг продовжити навчання та працювати у цій галузі.
показати весь коментар
15.10.2022 12:31 Відповісти
Ще один майбутній черговий на дверях кацапських ВУЗів.
показати весь коментар
15.10.2022 12:26 Відповісти
Скажіть курсантам, якщо там такі вже є, що їхній диплом не буде легітимним для одержання міжнародних сертифікатів то вони там навчатися не будуть. Бо всі заточені працювати на світовому флоті, а не тягати баржу по Волзі чи ловити рибу в Магадані.
показати весь коментар
15.10.2022 12:27 Відповісти
Самое старое на постсовке(через 12 лет будет отмечать свое 200 летие) морское заведение (второе после архангельского). Херсонскую мореходку закончил герой СССР контр-адмирал Щедрин. Но чтобы его возглавил поц... А нафига придумали детектор лжи, проверку на лояльность никто же не отменял...
показати весь коментар
15.10.2022 13:04 Відповісти
Чмо про-кацапское!!!! Скоро будет блеять, что его заставили!!!! Мразь!!
показати весь коментар
15.10.2022 15:21 Відповісти
 
 