Професор Херсонської державної морської академії підозрюється в співпраці з окупантами
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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, у червні 2022 року професор кафедри Херсонської Державної морської академії погодився на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого ректора захопленого окупантами вишу.
Підозрюваний проводив інвентаризацію матеріальних цінностей ХДМА, організував освітній процес за стандартами освіти держави-агресора із загальним застосуванням російської мови як офіційної.
Топ коментарі
+5 Остап Покотило
показати весь коментар15.10.2022 12:02
+4 Rostyslav Komarnytsky
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+4 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар15.10.2022 12:27
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В іші часи був би розстріл
Віват, академіа!
Віват, оккупантес!