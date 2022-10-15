Професор Херсонської державної морської академії підозрюється в співпраці з окупантами

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у червні 2022 року професор кафедри Херсонської Державної морської академії погодився на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого ректора захопленого окупантами вишу.

Підозрюваний проводив інвентаризацію матеріальних цінностей ХДМА, організував освітній процес за стандартами освіти держави-агресора із загальним застосуванням російської мови як офіційної.

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